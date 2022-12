Ni móviles ni videojuegos: los mejores regalos tecnológicos con los que sorprender a tus hijos

Las navidades en España están en marcha. Las festividades que más gustan a los españoles ya están presentes y no acabarán hasta que 2022 se finalice oficialmente. Y llega, lógicamente, la época de realizar regalos a tus seres queridos. No obstante, no son pocos los padres que quieren evitar los clásicos regalos a sus hijos, como tablets o smartphones.

En esta lista recopilaremos algunos de los mejores regalos originales y distintos que puedes hacerle a tus niños enmarcados dentro de la tecnología. Juguetes electrónicos, robots inteligentes o sintetizadores portátiles para que puedan hacer sus propias melodías son solo algunos ejemplos.

En concreto, recopilaremos hasta 5 dispositivos que podrían ser el mejor regalo para las navidades de los más pequeños de tu casa. Además, todos ellos a unos precios bastante razonables y que quedan por debajo de lo que costaría un smartphone o una tableta.

Robot inteligente

Empezamos con un juguete que si bien no es especialmente económico, sí se trata de uno muy curioso: el Wonder Workshop Dash Robot. Un robot para niños de 6 años o más que responde a su entorno y que mediante la aplicación para el móvil el niño podrá hacer que Dash se mueva, baile, se ilumine, haga sonidos o reaccione ante la voz.

Dash Robot. Wonder Workshop Amazon

Se carga mediante un cable de carga y tiene extensiones para poder jugar con accesorios LEGO. Tiene una cabeza que rota en 240 grados en horizontal, 35 grados en vertical y tiene entre otras cosas sensores de alcance y 16 LEDs distintos, así como micrófonos y altavoces. Cuesta 161 euros en Amazon.

Sintetizador portátil

Pasamos al Artiphon Orba, un sintentizador, looper y controlador MIDI que puedes llevarte en el bolsillo. Es un dispositivo con 8 touchpads de tacto sensible que pueden reconocer la velocidad, el vibrato y la presión de un sonido. En definitiva, un aparato con el que, por ejemplo, puedes asignar distintos sonidos a cada tecla para montarte una pequeña fiesta.

Sintetizador portátil Artiphon Thomann

Cuesta 95 euros junto a 15 euros de gastos de envío adicionales, y dispone de 8 LEDs multicolor, sensores de movimiento y posición para reconocimiento de ondulaciones, inclinación o temblores y un motor de vibración de respuesta directa. Tiene, por otro lado, soporte MIDI y un motor de sonido con sintetizador polifónico de 4 partes.

Cubo Twister

Este otro juguete electrónico puede ser el regalo que estabas buscando. Es un concepto que aúna lo mejor del cubo de Rubik y el clásico Twister que se basan en completar movimientos en el menor tiempo posible, superar distintos retos, etcétera. Por ejemplo, uno de sus modos principales implica hacer coincidir los colores d los bordes con las luces de colores encendidas en el centro del tablero.

Cubo Twister Juguetronica Juguetronica

Un juguete sencillo que tan solo cuesta 25,90 euros, y que se constituye como un dispositivo sencillo que salvará ese regalo puntual que necesitabas realizar en navidades. Puedes comprarlo en Juguetronica, en su tienda web.

DJI Mini 3

Estamos acostumbrados a que los drones sean pesados y difíciles de manejar. Existen, por supuesto, los drones de plástico sencillos que venden todas las tiendas de España para niños. Pero si quieres que tu hijo se entrene con un buen dron que pueda soportar las inclemencias del uso pero que no sea un absoluto mamotreto, el DJI Mini 3 es tu elección.

DJI Mini 3 Chema Flores Quesada Omicrono

Si bien es cierto que tiene un coste de 489 euros en España, es un dron ideal para empezar. Pesa tan solo 249 gramos, midiendo prácticamente lo mismo que una tabla de cerveza. Resiste vientos de hasta 10,7 metros por segundo y puede entre otras muchas cosas realizar vuelos estacionarios y grabar vídeo con su cámara integrada, que además cuenta con una gran estabilización.

Fitbit Ace 3

Si por el contrario quieres monitorear la salud de tu hijo y quieres que haga deporte, y buscas una buena smartband de calidad, la Fitbit Ace 3 es tu elección. Es una pulsera de actividad para niños de más de 6 años que tiene una batería bastante amplia de 8 días seguidos. Además, tiene una edición especial de los Minions.

Fitbit Ace. Fitbit Omicrono

Dispone de control parental, una vista de ejercicio para niños y muchas opciones de personalización tanto externas como de software. Se puede comprar en distintas combinaciones, y ahora mismo está rebajada, pasando de valer 79,95 euros a tan solo 59,95.

Bola extra: Razer Kishi

Vale, habíamos quedado en que ni móviles ni videojuegos pero, ¿y si se pueden combinar ambas cosas? Si tu hijo es un jugón y usa sobre todo el móvil para jugar a títulos como Apex Legends o Fortnite: Battle Royale estás de suerte. Razer tiene en su catálogo el Razer Kishi V2, un mando al estilo Nintendo Switch que se acopla a los laterales del teléfono y te permite jugar a juegos con un control de gran calidad.

El Razer Kishi 2 es perfecto para servicios de juegos en la nube como el Xbox Game Pass I.M. Omicrono

Ya va por su segunda versión, y aunque no es un dispositivo barato (119 euros en España), se compensa por unos materiales de construcción y unos acabados premium. Además, lo puedes usar también para plataformas de juegos en la nube, como el Game Pass de XBox, GeForce Now y otras.

