He probado los auriculares 'gamer' de 150 euros de JBL: un sonido capaces de meterte en el juego

El sonido es fundamental para disfrutar mejor de los videojuegos, no sólo por la música, sino también por el ruido ambiente y los efectos que consiguen una mayor inmersión y enriquecen la experiencia. Por ese motivo es imprescindible contar con unos buenos auriculares a la hora coger el mando y en España se pueden encontrar de todo tipo: como unos que ofrecen mucho por 60 euros, otros que cuestan igual que una consola y hasta unos de JBL que resultan cómodos y te meten de lleno en el juego.

Durante unas semanas he utilizado los JBL Quantum 610 Wireless (149 euros) durante mis partidas en PlayStation 4, Nintendo Switch y en PC. Unos auriculares gaming que llegan con el claro objetivo de convertirse en una referencia dentro del sector y lo hacen con la potencia, comodidad, autonomía y la inmersión como sus principales bazas. Además, están totalmente optimizados para Discord y Skype, por lo que también son ideales para realizar streamings.

Nada más sacarlos de la caja ya se nota que se trata de unos auriculares de calidad. La diadema es ligera y ofrece bastante resistencia, mientras que las almohadillas cuentan con espuma viscoelástica revestida de piel que ofrecen una gran comodidad. De hecho, esto es uno de los aspectos que más me ha gustado de los JBL Quantum 610 Wireless, puedes pasar horas jugando que no sentirás que los llevas puesto.

Cómodos para jugar

Los JBL Quantum 610 Wireless son unos cascos circumaurales, es decir, rodean completamente la oreja, y cuentan con un diseño elegante de color negro con pequeños tonos naranja en partes como el interior de las almohadillas o los cables. Al tratarse de un producto gaming no podía faltar la iluminación RGB, que en este modelo se encuentra en el logo de la marca situado en el extremo de cada auricular.

Los auriculares de la compañía son compatibles con JBL QuantumENGINE, un software para ordenador que permite personalizar desde los efectos de sonido hasta la iluminación RGB, así como ajustar el micrófono y más elementos. En cuanto al ajuste, tanto el auricular izquierdo como el derecho se pueden girar hasta 90 grados, por lo que son muy flexibles y, junto con la diadema, se adaptan de forma sencilla a cualquier cabeza.

Los JBL Quantum 610 Wireless con la iluminación RGB encendida. Nacho Castañón Omicrono

Por mucho que tengan un peso de 357 gramos, los JBL Quantum 610 Wireless no se sienten pesados en la cabeza, al contrario, son bastante cómodos y en ocasiones te puedes olvidar de que los llevas puestos. Otro detalle interesante es que están muy bien acompañados, ya que incluyen una variedad de accesorios: un cable de 3,5 milímetros equipado con un dial de control para conectarlo, un USB Bluetooth para usarlos de manera inalámbrica y un cable USB C para cargarlo.

En el auricular derecho se encuentra el botón para encender los JBL Quantum 610 Wireless, mientras que en el izquierdo se ubican el puerto USB C para cargarlos, el jack de auriculares de 3,5 milímetros, el botón para silenciar el micrófono, una rueda para el volumen y un dial para modificar si se prefiere escuchar más el chat de voz o el sonido del juego. En ese mismo lado también se ubica un micrófono vocal de asta abatible que permite activarlo con tan sólo bajarlo y desactivarlo al subirlo.

Un audio inmersivo

A la hora de jugar o de ver una película, los JBL Quantum 610 Wireless ofrecen un buen rendimiento. Esto se debe a que cuenta con una gran potencia y disponen de una tecnología que simula un sonido multicanal que es capaz de crear una sensación envolvente y realista. Incluso incorporan amplificadores de neodimio de 50 mm que proporcionan una curva de sonido ideal para el gaming.

El sonido que ofrecen estos auriculares es alto, de calidad e inmersivo, ofreciendo una experiencia que se acerca casi a la del cine. Esto se traduce en que si estás jugando a un juego de disparos podrás escuchar cuando alguien se acerca y en qué lado lo hace o si las balas se están disparando desde una dirección concreta. También destacan los graves, siendo excelentes cuando se reproducen explosiones o bombas en este tipo de videojuegos.

Los JBL Quantum 610 Wireless ofrecen un sonido envolvente. Nacho Castañón Omicrono

La potencia de estos auriculares es bastante elevada, por lo que si estás usándolos con el volumen en los máximos niveles, y no hay nadie más en casa, si te llaman al timbre no lo escucharás, algo que me ha sucedido.

A la hora de utilizarlos, tanto en PC como en PlayStation 4 lo he hecho de forma inalámbrica -de 2,4 GHz-, conectando el USB Bluetooth al ordenador y la consola; mientras que en Nintendo Switch he usado el cable. También se pueden usar en Xbox, móviles y otros dispositivos, incluidos los de realidad virtual.

Los JBL Quantum 610 Wireless ofrecen una gran autonomía. Nacho Castañón Omicrono

El micrófono de los cascos suena muy claro, por lo que tu voz es fácil de escuchar para el resto; aunque en esto también influye el tipo de auriculares que las demás personas con las que estés jugando utilicen. En mi experiencia, siempre mis amigos me han confirmado que se me escuchaba muy bien.

Otro de sus aspectos más destacados es que ofrecen una gran autonomía, aguantan hasta 40 horas de forma inalámbrica con una carga completa, que tarda 3 horas para llegar al 100%. Incluso se puede jugar mientras se recarga la pila, por lo que no hay que parar las partidas.

¿Me los compro?

Los JBL Quantum 610 Wireless son unos auriculares gamer de alto nivel que destacan principalmente por su capacidad para que el usuario se sumerja de lleno en las partidas y para que disfrute de cada aspecto sonoro de un juego. La calidad de sonido es excelente y resultan muy cómodos para largas sesiones de juego.

Su principal 'pero' es su precio de 149 euros, que puede resultar elevado para muchos y más teniendo en cuenta que existen en el mercado otros modelos más baratos que ofrecen una buena experiencia. Sin embargo, el coste de estos auriculares va acorde con su calidad.

