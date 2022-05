Lidl vende una panificadora potente y versátil que está arrasando en internet

No son pocos los usuarios en España que están decidiendo alejarse de la idea de comprar productos alimenticios ya listos para consumir y optar por hacerlos ellos mismos mediante utensilios. Lidl, sin ir más lejos, está consiguiendo muchos adeptos con su catálogo de gadgets para la cocina. Esta panificadora Lidl es el ejemplo perfecto de ello.

Lidl ha puesto a la venta en su página web una panificadora SilverCrest de 850W. Una máquina que además también está de oferta, ya que pasa de costar normalmente 54,99 euros a 49,99. Además, este dispositivo destaca por tener un set muy variado de funciones, para que puedas cocinar los panes tal y como a ti te gustan.

Es capaz de mezclar, hornear, fermentar y amasar, por lo que servirá para poder cocinar todo tipo de panes y hacer el proceso mucho más sencillo. De hecho, sirve para hacer desde pan blanco simple hasta pan integral, pasando por pan dulce o bizcochos.

La panificadora Lidl

Esta es una panificadora firmada por la marca Silvercrest, con una potencia de 850W y un peso de 5,35 kilos. Es relativamente compacta, por lo que cabrá en cualquier cocina; tiene unas dimensiones de 27 x 42 x 29,5 centímetros. Se controla con una botonera física frontal, e integra una pequeña pantalla para controlar los tiempos de cocción, los modos, etcétera.

Puede hornear pan de hasta kilo y medio, y admite panes de 1 o 1,25 kilos. Tarda en hacer el pan una media de entre 4 o 5 horas, y los programas permiten hacer el pan exactamente como tú quieres. Estos programas incluyen un modo normal, esponjoso, integral, dulce, bajo en carbohidratos, sin gluten, exprés, pastel, amasado, masa, masa para patatas, masa para pizza y yogurt.

Panificadora de Lidl. Lidl Omicrono

El en sí incluye un vaso medidor, una cuchara también medidora y un extractor para la varilla amasadora. El panel LCD es más grande que en el caso de la generación anterior, y monta señales acústicas y visuales para que la máquina te pida añadir otros elementos al pan, como fruta o frutos secos. También tiene una señal que avisa al usuario sobre que hay que extraer la varilla amasadora antes de iniciar el proceso de horneado.

Como era de esperar, este dispositivo está catalogado como 'Producto Estrella', revelando que es un producto cotizado y que tiene una buena relación calidad-precio, por lo que más que probablemente se acabe agotando en cuestión de horas.

