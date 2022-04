He cambiado mis AirPods por esta alternativa de 60 euros: un chollo por su buen sonido y cancelación

realme es una de las compañías que más ha crecido en los últimos años, llegando a convertirse en la quinta marca que más móviles vende en España. El fabricante aprovechó el pasado Mobile World Congress 2022 para presentar sus novedades, entre las que se encontraban sus smartphones de la serie GT2, la llegada de su televisor barato a Europa y sus nuevos auriculares tipo AirPods, los realme Buds Air 3, que ofrecen una gran calidad de sonido por muy poco.

Los realme Buds Air 3 son una evolución refinada de los Air 2, que deslumbraron por su calidad de sonido, la cancelación de ruido y su precio asequible. En esta ocasión la compañía ha decidido seguir el mismo camino puliendo algunos aspectos de sus auriculares inalámbricos, como la autonomía, el diseño o el estuche de carga, para lograr unos cascos que ofrecen mucho por muy poco.

Durante varias semanas he dejado de lado mis auriculares de Apple y he estado utilizando los realme Buds Air 3 para escuchar música. Son vistosos —los míos en color 'azul constelación'— y en un primer momento destacan una cancelación de ruido poderosa y certificada por TÜV Rheinland, audio de calidad y un diseño de patilla corta que resultan muy cómodos en la oreja. Todo ello a un precio de chollo: por 59,99 euros.

Muy cómodos

El diseño de los realme Buds Air 3 es muy familiar al de su predecesor, pero con algunos pequeños cambios. Por ejemplo, las patillas de los auriculares son algo más cortas, lo que ayuda a que se trate de unos cascos más ligeros, pesan sólo 4,2 gramos. La otra novedad es el color 'azul constelación' que les da un resultado más atractivo.

Los realme Buds Air 3 en color 'azul constelación'. Nacho Castañón Omicrono

Estos nuevos cascos cuentan con puntas de silicona intercambiables para ajustarse a cada tipo de oído y a la hora de hacer ejercicio físico no se caen; incluso cuentan con certificación IPX5, por lo que son resistentes al agua. Pero si hay algo que he disfrutado de los realme Buds Air 3 es que son muy cómodos, tanto que no molestan ni se vuelven incómodos cuando se pasa mucho tiempo escuchando música, algo que hago prácticamente todos los días.

El estuche de carga de los realme Buds Air 3 también cuenta con mejoras en comparación con su predecesor, destacando principalmente su tamaño más compacto, lo que hace que sea muy fácil de transportar. En mi caso, desde que los tengo me han acompañado a todos lados y he llevado la caja tanto en el bolsillo del pantalón como en la mochila, y en ambos de forma cómoda, llegando incluso a olvidarme de que están ahí.

Los realme Buds Air 3 en su estuche de carga. Nacho Castañón Omicrono

El otro cambio tiene que ver con el logo de la compañía, que ahora está situado en la parte superior de la tapa en lugar de en el centro de la caja. El estuche de carga se abre y se cierra fácilmente, y cuenta con cierta solidez. Además, para poner a cargar los auriculares basta con colocarlos en sus respectivos huecos para que comiencen a reponer pilas.

Sonido de calidad

Uno de los puntos a destacar de estos auriculares inalámbricos es su cancelación de ruido (ANC) de 42 dB que permite aislarse completamente si estás paseando por la calle o en una oficina con mucha gente alrededor para centrarse en la música. En mi caso, la gran mayoría de las veces los utilizo mientras trabajo en casa y ya me ha pasado no escuchar el timbre cuando un repartidor ha llamado. Eso sí, está ligeramente por detrás de la cancelación de ruido de modelos de más precio.

Los realme Buds Air 3 ofrecen una buena cancelación de ruido. Nacho Castañón Omicrono

Una cancelación activa de ruido que no se ve afectada por el viento, lo que le da un plus de aislamiento. Si se quiere saber lo que sucede a tu alrededor mientras paseas escuchando música, con tan sólo tocar el auricular izquierdo durante unos segundos se activa el modo transparente para que entre algo de ruido. Si se desea volver a la cancelación de ruido basta con repetir el mismo gesto. Mientras que si se toca el auricular derecho se detiene o reproduce las canciones.

El sonido que ofrecen estos cascos es de alta calidad, con un audio fuerte y contundente gracias a sus controladores dinámicos LCP de 10 milímetros que refuerzan los graves. Independientemente del género de música que se escuche o de si se está viendo una película o un vídeo de YouTube, los realme Buds Air 3 hacen un muy buen trabajo, ofreciendo unas voces claras y unos graves potentes llenos de detalles.

Los realme Buds Air 3 rinden bien tanto en música como en películas. Nacho Castañón Omicrono

También dan buenos resultados en las llamadas y en algunos modelos de móviles se pueden disfrutar con Dolby Atmos. Los realme Buds Air 3 son bastante sencillos de utilizar, no sólo por los gestos, sino también por la aplicación realme Link que permite ver el nivel de batería de los auriculares como acceder a diferentes ajustes, como configurar los toques, seleccionar el 'modo de juego' de baja latencia o si se desea un efecto de sonido equilibrado, fuerte o Bass Boost+ (refuerzo de graves).

También se puede activar el emparejamiento de los cascos con dos dispositivos al mismo tiempo, entre otras funciones. Otro punto que me ha agradado de los realme Buds Air 3 es su autonomía. Cuentan con una batería de 546 mAh que con una sola carga de 10 minutos permite 100 minutos de escucha; mientras que con la pila al 100% y con la cancelación de ruido activa aguantan 5,5 horas, que llegan hasta las 22 horas con el estuche de carga. En modo normal, es decir, sin ANC, duran 30 horas.

¿Me los compro?

Los realme Buds Air 3 son uno de los auriculares inalámbricos con mejor relación entre calidad y precio. Por 59,99 euros obtienes unos cascos con una gran autonomía, una alta calidad de sonido, una cancelación activa de ruido potente y un diseño liviano que hace que sean muy cómodos de utilizar durante horas.

Y es precisamente por eso por lo que brillan, por ofrecer mucho más de lo que cuestan. Si a ello se le suma que son muy cómodos de usar, que se pueden emparejar con dos dispositivos a la vez y que la aplicación es muy completa, se convierten en unos de los auriculares baratos a recomendar.

