Un experto inmobiliario desmiente el éxito de la ley del alquiler en zonas tensionadas: "¿A quién pretenden engañar?"

El problema de los alquileres en España sigue siendo una de las mayores preocupaciones en nuestro país especialmente para los jóvenes. La situación, grave de por sí en todo el territorio, se acentúa en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia.

Y es que los precios se han disparado en los últimos años debido a múltiples factores, tales como la alta demanda, la escasez de vivienda asequible, el auge de los alquileres turísticos o la especulación inmobiliaria.

Todo ello dificulta que los jóvenes -y no tan jóvenes- puedan independizarse, ya que los salarios no han crecido al ritmo de los alquileres. Por ejemplo, en Madrid o Barcelona, el alquiler puede absorber más del 40% del sueldo medio, lo que genera una desagradable situación de precariedad económica entre muchos ciudadanos.

Las muestras de indignación ante esta situación son recurrentes en redes sociales, y cada poco nos encontramos con creadores de contenido lamentando la realidad inmobiliaria de nuestro país.

Es el caso de Sergio, del canal de TikTok 'Sergio Excellence Circle', en el que comparte contenido sobre inversión inmobiliaria, real estate, emprendedores y agentes inmobiliarios.

"¿Pero a quien pretenden engañar?, Catalunya dice que desde que se aplicaron las zonas tensionadas y sus limites han podido contener el precio del alquiler. Sí, claro,

¿pero a cambio de qué?", se lamenta el creador de contenido.

"A cambio de cientos de personas desesperadas porque no hay oferta de alquiler, eso no te lo cuentan. O a cambio de un aumento en los contratos temporales, eso no lo mencionan", prosigue.

"Y a cambio de un aumento sin precedentes en el alquiler y la oferta de habitaciones.

O ya no te cuento el gran problema que tienen las familias de rentas más bajas, que son incapaces de encontrar vivienda para alquilar porque siempre hay mejores perfiles intentando alquilar", continúa exponiendo Sergio.

"Pero si en el INCASOL dicen que el alquiler de larga estancia no sube. Pues felicidades, ahora a ver como solucionáis el resto, chatos", concluye en su crítico vídeo.