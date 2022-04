España: Los viajes que hacer antes de morir

España está repleta de rincones y destinos espectaculares e inolvidables. De hecho, no hace falta viajar muy lejos para disfrutar de una escapada o unas vacaciones de ensueño porque si de algo puede presumir nuestro país, además de su exquisita gastronomía y sus gentes, es de contar con lugares repletos de belleza en los que no faltan pueblos con historia, ciudades llenas de encanto, playas y calas de ensueño o espacios en la naturaleza y parques naturales únicos. Lugares inolvidables y con una belleza indiscutible muy diferentes entre sí y que este 2022 te proponemos descubrir a través de esta lista con los viajes que toda persona debería hacer antes de morir.

Escapadas a lugares que deberías ver al menos una vez en la vida y que seguro conseguirán quedarse grabados en tus retinas para siempre. Desde la belleza única de Granada y su Alhambra al encanto de Sevilla, pasando por los imponentes Picos de Europa o las calas más soñadas de Mallorca. Estos son algunos de los destinos que te invitamos a descubrir.

Los viajes que hacer antes de morir por España

Granada y su alhambra (Andalucía)

Granada no podía faltar en esta lista, sobre todo porque se trata de una de las ciudades más bellas de España y en la que podrás encontrar la perfecta fusión de elementos de la cultura y arquitectura árabe con la cristiana. En ella no podrás dejar pasar la increíble Alhambra, la Catedral, la Capilla Real, los barrios de Albaicín y Sacromonte, algunos de los mejores miradores de España, los tradicionales bares de tapeo o un merecido descanso en alguno de los baños árabes de la ciudad. Si planeas viajar hasta esta bellísima ciudad y no dejar pendiente ninguno de los rincones y vestigios de historia más importantes, te recomendamos que no te pierdas nuestra selección con los mejores planes para hacer por Granada, en la que podrás localizar alguno de esos imprescindibles de la ciudad andaluza.

Granada

Parque Nacional de Picos de Europa (Asturias, Castilla-León y Cantabria)

Picos de Europa es uno de los Parques Naturales más importantes y bonitos de España con nada menos que 67.127 hectáreas repartidas en las provincias de Asturias, León y Cantabria, así que también figura como otro de esos viajes imprescindibles por España. Una de las mejores reservas mundiales de los ecosistemas ligados al bosque atlántico y con la mayor formación caliza de la Europa Atlántica, que cada año recibe miles de turistas, convirtiéndose en el segundo espacio natural más visitado solo precedido por el Teide. Fuente Dé y su teleférico, Covadonga y sus lagos, Cangas de Onís, Sotres, Bulnes, Potes, el Desfiladero de la Hermida, el Valle de Sajambre o rutas como la conocida senda del Cares, el Picu Urriellu, el Anillo de Picos de Europa o la subida a alguno de sus refugios de montaña… Todos ellos pueblos, rutas y paisajes por Picos de Europa imprescindibles en este maravilloso y exigente paraje.

Parque Nacional Picos de Europa

El Teide (Tenerife, Islas Canarias)

Un total de 190 km2 conforman el Parque Nacional del Teide con el propio volcán como protagonista y situado en pleno corazón de Tenerife, una de las principales islas de Canarias. Ascender a la propia cima del Teide es una de las principales cosas que hacer en Tenerife. Para ello necesitarás solicitar un permiso con bastante antelación y podrás subir hasta los 3.555 m de altitud a través de su teleférico para disfrutar de sus espectaculares vistas desde su Mirador de la Rambleta. También te recomendamos cualquiera de las rutas que parten desde allí: la ruta Telesforo Bravo, la ruta al Mirador de la Fortaleza, la ruta al Mirador Pico Viejo y por supuesto la ruta que sube hasta su cima.

El Teide

Galicia y la Ribeira Sacra (Galicia)

La Ribeira Sacra, ubicada en las riberas de los ríos Cabe, Sil y Miño, es otro de esos paisajes naturales que no podían faltar en esta lista y también uno de los más impresionantes de Galicia y de España. Un lugar casi mágico en el que no faltan antiguos monasterios, meandros imposibles, miradores inolvidables o viñedos milenarios. El monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil, los miradores del cañón del Sil, el monasterio de Santa Cristina, el pueblo de Castro Caldelas, senderismo por Monforte de Lemos, el monasterio de Santo Estevo de Ribas de Miño… Todos ellos lugares que no pueden faltar en tu itinerario.

Ribeira Sacra

Mallorca y sus calas (Islas Baleares)

Calas de aguas cristalinas color turquesa, cuevas escondidas, faros que desafían el horizonte, atardeceres únicos… Todo esto es lo que te espera en la isla más grande de las Baleares. Un lugar repleto de paisajes idílicos en los que se entremezclan paisajes de sierra y costa y en el que podrás aprovechar para desconectar del mundo en cualquiera de sus rincones. Su clima suave, su gastronomía mediterránea, su estilo de vida calmado, sus pueblos y sobre todo sus paisajes, playas y calas te ayudarán a enamorarte aún más de esta isla que tampoco debería faltar en tu lista de visitas para hacer por España. Caló des Moro, Cala’s Almunia, Cala Mondragó, Cala Es Caragol, Playa de Formentor, Cala de Sa Calobra o la Cala Es Màrmols, son algunas de las calas de aguas cristalinas imprescindibles en la isla.

El Congost de Mont-rebei (Aragón y Cataluña)

El Congost de Mont Rebei es un desfiladero que el propio río Noguera Ribagorzana ha ido labrando en la roca, dando como resultado un impresionante cañón de hasta 500 metros de altura. Un desfiladero que separa de norte a sur la sierra del Montsec, que es la primera gran formación del Prepirineo catalán y que te recomendamos conocer a través de uno de los itinerarios más espectaculares que puedes hacer para descubrirlo: la ruta de las pasarelas de Montfalcó. Una senda que podrás comenzar en el pequeño despoblado de Montfalcó. Se trata de una ruta exigente que acumula 16 km (ida y vuelta) con 900 metros de desnivel positivo. Una ruta que cualquier persona acostumbrada a caminar podrá hacer pero para la que necesitarás no tener miedo a las alturas, ya que durante ella te encontrarás con tramos bastante altos y expuestos con vertiginosas pasarelas o incluso un impresionante puente colgante que une Aragón y Cataluña a 35 metros de altitud. Las vistas que podrás disfrutar a lo largo de este recorrido, sin duda, merecerán la pena

El Congost de Mont-rebei

Salto del Nervión (Álava, País Vasco)

Naturaleza, historia, cultura, paisajes únicos… Todo esto es lo que te espera en Álava, uno de esos lugares de visita imprescindible en el País Vasco y en el que podrás encontrar la cascada más alta de toda la Península: el Salto del Nervión. Se trata además del origen de la ría de Bilbao y es uno de esos entornos capaces de quedarse grabados en la retina para siempre. Una cascada de más de 222 metros que en los últimos años se ha convertido en uno de los espacios naturales más visitados del País Vasco. Un imponente salto de agua que podrás disfrutar desde dos perspectivas: desde la parte de arriba en el Mirador del Nervión o desde donde caen sus aguas desde abajo y tras cruzar el Cañón de Delika. La panorámica espectacular en ambos casos está más que garantizada.

Salto del Nervión

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Aragón)

Este espacio natural protegido altoaragonés tampoco debería faltar en esa lista de viajes imprescindibles por España. Un rincón único que ya en 1918 se convirtió en uno de los primeros parques nacionales de España, que se encuentra formado por cuatro valles y un macizo montañoso central. Uno de los lugares más interesantes y singulares del Pirineo. Glaciares, montañas, bosques, cascadas, una amplia flora y fauna… Todo ello forma parte de este Parque Nacional único que va hasta los 3.335 metros del Monte Perdido, una de las cumbres más altas y conocidas de los Pirineos. El pueblo de Torla, el Camino de las Cascadas, el Tozal del Mallo, la senda de los cazadores, el salto de agua del Cotatuero o sus imponentes miradores, son algunos de los imprescindibles en este bello espacio natural.

Parque Nacional de Ordesa

Sevilla (Andalucía)

Sevilla es otra de esas ciudades españolas capaces de cautivar a cualquier visitante que se acerque a conocerla. Desde sus monumentos llenos de historia a su imponente catedral gótica, su casco antiguo, su tradición, riqueza artística, clima, cultura o gastronomía, todo ello conseguirá atraparte. De hecho, Sevilla figura como uno de los mejores destinos del mundo según la prestigiosa editora de guías de viajes Lonely Planet. Así que no dudes en acercarte a su Plaza de España, su catedral, su majestuosa Giralda, los Reales Alcázares, el antiguo barrio judío de Santa Cruz, al barrio de Triana, disfrutar de sus tablaos de flamenco o la maravillosa puesta de sol que podrás asegurarte con la Torre del Oro como protagonista.

Sevilla

