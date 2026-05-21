El grupo asegurador Generali gana 1.169 millones de euros hasta marzo, un 2,2% menos

El grupo Generali registró un beneficio neto de 1.169 millones de euros en el primer trimestre de 2026. Esta cifra supone un descenso del 2,2% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado este jueves.

El resultado neto ajustado, que tiene en cuenta efectos de volatilidad, amortización de intangibles y, sobre todo, la volatilidad asociada a valor razonable de las inversiones, fue de 1.266 millones de euros, un 5,2% más.

Las primas brutas suscritas en el trimestre fueron de 28.155 millones de euros, lo que supone un alza del 6,8% en comparación con el primer trimestre de 2025.

Por segmentos, en Vida se elevaron un 7,5%, hasta los 17.184 millones de euros, al tiempo que en No Vida alcanzaron los 10.971 millones, un 5,8% más.

El resultado operativo del grupo cerró marzo en 2.235 millones, un 8,1% más. En Vida, el alza fue del 9,9%, hasta los 1.090 millones, mientras que No Vida se anotó una mejora del 1,2%, hasta los 1.041 millones. El resultado operativo del negocio de gestión patrimonial y de activos fue de 314 millones, un 15,5% más.

Ratio combinado

El ratio combinado de Generali se elevó en ocho décimas, hasta el 90,5%. Si se tiene en cuenta el efecto no descontado de las catástrofes naturales, el ratio combinado se elevó en 1,1 puntos, hasta el 93,1%.

En Asset & Wealth Management, el resultado operativo creció un 15,5%, hasta 314 millones, "gracias al buen comportamiento de la gestión de activos y de Banca Generali", según ha explicado.

Al respecto, Generali Group CFO, Cristiano Borean, ha destacado que "los resultados del primer trimestre de 2026 del Grupo confirman la exitosa ejecución de nuestro plan estratégico Lifetime Partner 27: Driving Excellence, con un fuerte crecimiento del resultado operativo apoyado por todos los segmentos, reflejado también en el resultado neto ajustado. Vida registró una evolución comercial muy sólida, mientras que No Vida mejoró su rentabilidad técnica subyacente pese a un mayor impacto de los eventos de catástrofes naturales".