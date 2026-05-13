Allianz gana 3.690 millones de euros en el primer trimestre del año, un 52% más

La aseguradora alemana Allianz ganó un beneficio neto atribuido de 3.690 millones de euros en el primer trimestre de 2026. Esta cifra representa un incremento del 52,3% sobre las ganancias anotadas por la entidad en el mismo período del año anterior.

El resultado operativo en el trimestre se elevó en un 6,6% interanual, hasta un récord de 4.517 millones de euros, a pesar de que el volumen de negocio disminuyó un 1,8%, hasta 53.023 millones de euros.

La compañía ha afirmado estar en camino de alcanzar su previsión anual de un beneficio operativo de 17.400 millones de euros, con una variación al alza o a la baja de 1.000 millones.

"Allianz registró un beneficio operativo récord en el primer trimestre de 2026, lo que demuestra la solidez de nuestros fundamentos y la eficacia de nuestra estrategia centrada en el cliente", ha subrayado Oliver Bäte, consejero delegado de Allianz.

Asimismo, ha destacado que "mientras trabajamos para ampliar la protección asequible y jubilación para más personas, aprovechando el potencial de la IA para servirles de manera uniforme y de la manera más eficiente y personalizada".