Santalucía alcanza el 10% en el capital de Unicaja

Santalucía ha alcanzado el 10% de participación en el capital de Unicaja, afianzando su posición como segundo mayor accionista de la entidad, según ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según el informe de gobierno corporativo de 2025 del banco, el primer accionista sigue siendo la Fundación Bancaria Unicaja, con un 31,22%. Por detrás de Santalucía se situarían Tomás Olivo, con un 9,39% e Indumenta Pueri, el 8,85%. La Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias mantiene un 6,89% en el capital.

En dicho informe, figuraba que Santalucía ostentaba un 9,56%, aunque la última notificación a la CNMV era de un 5,179% del capital. Esta discrepancia se debe a que los inversores no tienen obligación de comunicar a la CNMV los movimientos en el capital que se sitúen entre los límites del 5% y del 10%. También si superan o caen por debajo de la cota del 3%.

La participación de Santalucía es enteramente en acciones y se divide en un 9,948% de participación directa y un 0,052% de participación indirecta. En total, la aseguradora es ahora propietaria de 257,1 millones de acciones del banco, valoradas en 710 millones de euros de acuerdo con el precio de cierre del lunes.