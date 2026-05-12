Banca March y Generali amplían su acuerdo de bancaseguros hasta 2035

Banca March y Generali han ampliado su acuerdo de bancaseguros para los segmentos de No Vida y Vida Riesgo hasta 2035, con el objetivo de "seguir consolidando y proyectando a largo plazo, la complementariedad y una visión compartida de crecimiento sostenible", según han anunciado en un comunicado conjunto.

Generali seguirá ofreciendo a través del canal bancario de Banca March una oferta de seguros de No Vida que contemplan los ramos de Automóviles, Hogar, Decesos, Accidentes, Comercio, Pymes, Directivos, Embarcaciones de Recreo y Responsabilidad Civil.

También se ha decidido incluir el seguro de Salud, que no estaba incluido en la alianza original.

Al respecto, José Luis Acea, consejero delegado de Banca March, ha subrayado que "la ampliación de nuestra alianza estratégica con Generali hasta 2035 es el resultado de una visión compartida y una filosofía de crecimiento conjunto que nos permite reforzar nuestra propuesta de valor única".

Y ha añadido que "a través de este acuerdo, que enriquece nuestro modelo de asesoramiento global y especializado, ponemos a disposición de nuestros clientes las soluciones aseguradoras más completas del mercado. Es una prueba más de nuestro compromiso por ofrecer un servicio de excelencia, con soluciones diferenciales y siempre con una visión de largo plazo".

Por su parte, Carlos Escudero Segura, CEO de Generali España ha señalado que "en Generali entendemos las alianzas como relaciones que se construyen a largo plazo, basadas en la confianza, el crecimiento compartido y la excelencia. La prórroga de este acuerdo con Banca March nos permite seguir poniendo lo mejor de nuestro conocimiento y capacidad aseguradora al servicio de sus clientes, acompañándolos con soluciones de calidad en cada etapa de su vida".

El acuerdo original se firmó en 2021 y contemplaba un plazo inicial de 10 años. La ampliación supone añadir otros cuatro años a la alianza entre ambas empresas.