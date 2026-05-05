Artur Reñé Cabezas, presidente de Asecore; Pedro Pablo Sanz Casado, director gerente de AMAT; Ramón González Monroy, secretario general de la Federación de Servicios de CCOO (CCOO-Servicios); Mirenchu del Valle Schaan, presidenta de UNESPA; Antonio Oviedo García, secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) y José Manuel Romar Lage, secretario de CEM.

Artur Reñé Cabezas, presidente de Asecore; Pedro Pablo Sanz Casado, director gerente de AMAT; Ramón González Monroy, secretario general de la Federación de Servicios de CCOO (CCOO-Servicios); Mirenchu del Valle Schaan, presidenta de UNESPA; Antonio Oviedo García, secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) y José Manuel Romar Lage, secretario de CEM.

Observatorio seguros

El sector asegurador firma un nuevo convenio colectivo para 75.000 trabajadores hasta 2028

Se establece un marco que regula las relaciones laborales para los próximos cuatro años.

Más información: Mirenchu del Valle (Unespa): "No hay retos que enfrentemos como sociedad que no afecten al seguro"

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AMAT, Asecore, CEM, CCOO, UGT y Unespa han firmado este martes el nuevo convenio colectivo sectorial para aseguradoras, reaseguradoras, mutualidades de previsión social, mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y corredurías de reaseguro, que estará en vigor entre 2025 y 2028.

El acuerdo afecta a unas 75.000 personas trabajadoras y establece un marco de relaciones laborales para los próximos cuatro años.

El convenio contempla para 2025 una subida salarial del 3,5% y mantiene para los años 2026 a 2028 la fórmula de revisión ligada a la evolución del PIB corregida por el IPC, aunque incorpora más tramos para hacerla más sensible a las variaciones de ambas variables.

Imagen de un usuario comparando los seguros de salud.

También fija una retribución mínima global de 18.000 euros para el nivel 8 y de 20.000 euros para el nivel 7, además de la desaparición del nivel 9 por el impacto del salario mínimo interprofesional.

En materia de previsión social complementaria, las empresas elevarán su aportación al seguro de aportación definida desde el 1,9% del salario en 2025 hasta el 2,5% en 2027.

El acuerdo también mejora los permisos, al permitir que las personas trabajadoras con hijos con una discapacidad superior al 33% asistan a tres reuniones escolares o tutorías, y al convertir en retribuidas y no recuperables 16 de las 24 horas anuales de permiso para asuntos particulares, cuando se destinen a consultas médicas propias.

El texto incorpora además medidas en seguridad y salud laboral, como la posibilidad de trabajo a distancia para personas en tratamiento oncológico que conserven capacidad para desempeñar sus funciones.

A ello se suma la adaptación del convenio al Reglamento europeo sobre Inteligencia Artificial y la inclusión de medidas planificadas para la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBI.