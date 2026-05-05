El sector asegurador firma un nuevo convenio colectivo para 75.000 trabajadores hasta 2028

AMAT, Asecore, CEM, CCOO, UGT y Unespa han firmado este martes el nuevo convenio colectivo sectorial para aseguradoras, reaseguradoras, mutualidades de previsión social, mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y corredurías de reaseguro, que estará en vigor entre 2025 y 2028.

El acuerdo afecta a unas 75.000 personas trabajadoras y establece un marco de relaciones laborales para los próximos cuatro años.

El convenio contempla para 2025 una subida salarial del 3,5% y mantiene para los años 2026 a 2028 la fórmula de revisión ligada a la evolución del PIB corregida por el IPC, aunque incorpora más tramos para hacerla más sensible a las variaciones de ambas variables.

También fija una retribución mínima global de 18.000 euros para el nivel 8 y de 20.000 euros para el nivel 7, además de la desaparición del nivel 9 por el impacto del salario mínimo interprofesional.

En materia de previsión social complementaria, las empresas elevarán su aportación al seguro de aportación definida desde el 1,9% del salario en 2025 hasta el 2,5% en 2027.

El acuerdo también mejora los permisos, al permitir que las personas trabajadoras con hijos con una discapacidad superior al 33% asistan a tres reuniones escolares o tutorías, y al convertir en retribuidas y no recuperables 16 de las 24 horas anuales de permiso para asuntos particulares, cuando se destinen a consultas médicas propias.

El texto incorpora además medidas en seguridad y salud laboral, como la posibilidad de trabajo a distancia para personas en tratamiento oncológico que conserven capacidad para desempeñar sus funciones.

A ello se suma la adaptación del convenio al Reglamento europeo sobre Inteligencia Artificial y la inclusión de medidas planificadas para la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBI.