Vicente Cancio (Zurich): "El reto de los jóvenes es entender como la IA cambiará su forma de construir su futuro profesional"

Las claves

Las claves Generado con IA La Fundación Junior Achievement celebró su 25º aniversario en España con una mesa redonda sobre talento joven, empleabilidad e inteligencia artificial. Expertos de Accenture, KPMG y Digitalent coincidieron en que la empleabilidad exige adaptación continua y aprendizaje permanente, más allá de modelos lineales. La inteligencia artificial fue destacada como motor para acelerar el aprendizaje y multiplicar oportunidades profesionales, manteniendo la importancia del criterio humano. El programa Socios por un Día ha permitido a más de 12.000 estudiantes conocer de cerca profesiones junto a 8.000 voluntarios desde 2001.

La Fundación Junior Achievement ha celebrado su 25º aniversario en España con una mesa redonda en Madrid centrada en el futuro del talento joven, la empleabilidad y el impacto de la inteligencia artificial en la formación y la carrera profesional.

El encuentro reunió a representantes de Accenture, KPMG y Digitalent en la sede de TeamLabs, en el marco del programa Socios por un Día.

El presidente de Junior Achievement y CEO de Grupo Zurich en España, Vicente Cancio, subrayó que el gran reto de los jóvenes pasa por entender cómo la tecnología, y en particular la IA, transformará la manera de aprender, trabajar y construir su futuro profesional. Durante el debate, los ponentes coincidieron en que la empleabilidad ya no responde a un modelo lineal, sino a una adaptación continua a nuevos entornos, proyectos y competencias.

Inteligencia artificial

Amparo González, directora de RRHH de España y Portugal de Accenture, defendió que las empresas deben asumir un papel activo en el desarrollo del talento junior, con formación continua, mentoring y exposición a proyectos reales. En la misma línea, Javier Vidaurreta, People Partner en KPMG, señaló que el aprendizaje continuo ya no es un valor añadido, sino la base del desarrollo profesional.

La conversación también puso el foco en las habilidades más demandadas en la próxima década. Los participantes destacaron competencias como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación y el trabajo en equipo, frente a un escenario en el que la tecnología avanzará, pero seguirá necesitando criterio humano. Javier Rodríguez Zapatero, presidente de Digitalent Group y cofundador de ISDI, afirmó que los jóvenes deberán sacar partido de su componente humano para no dejarse arrastrar por las máquinas.

La inteligencia artificial ocupó un lugar central en el evento como oportunidad para acelerar el aprendizaje y multiplicar opciones de futuro. Desde KPMG, Vidaurreta señaló que en 2025 impulsaron más de 6.800 horas de formación en IA y que en 2026 superarán las 135.000 horas con certificación incluida.

Accenture, por su parte, insistió en que la IA simplificará tareas, redefinirá funciones y abrirá nuevas oportunidades, lo que obligará a una reinvención constante de las carreras profesionales.

Junior Achievement aprovechó además su aniversario para poner en valor el impacto de Socios por un Día, un programa que desde 2001 ha permitido a más de 12.000 estudiantes conocer de primera mano el trabajo de sus sueños junto a unos 8.000 voluntarios.

La fundación destacó que su labor sigue orientada a reforzar la empleabilidad juvenil a través de la educación, el emprendimiento y la conexión entre empresa y aula.