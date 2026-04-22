Línea Directa renueva su app y su web para impulsar su apuesta digital

Línea Directa ha renovado por completo su app y su área de cliente web para simplificar la gestión de pólizas y reforzar su apuesta por la digitalización, con un rediseño mobile first y nuevas funciones apoyadas en inteligencia artificial.

La compañía destaca que el 92% de sus clientes ya usa los canales digitales y que casi 1 de cada 10 nuevas pólizas se vende ya de forma online.

La aseguradora ha puesto en marcha una renovación integral de su aplicación móvil y del Área de Cliente de su web con el objetivo de ofrecer "una experiencia más ágil, intuitiva y personalizada" a sus 3,7 millones de clientes.

La actualización incluye un diseño unificado para app y web, tanto en Android como en iPhone, además de una simplificación de la navegación y una reorganización de las principales gestiones del seguro.

A través de la app y la web, los asegurados pueden consultar y gestionar pólizas, recibos y métodos de pago, contratar nuevos productos, abrir y seguir partes, solicitar una grúa o acceder a servicios de telemedicina y veterinario, además del programa de ventajas Por SER y otras promociones.

La compañía subraya que estos canales han sido rediseñados con una lógica mobile first, teniendo en cuenta que el 94% de los clientes digitales accede al Área de Cliente desde el móvil.

La renovación también incorpora un nuevo sistema de avisos y un buzón de notificaciones para mejorar la comunicación con el cliente. En paralelo, el chat gana protagonismo con apoyo de inteligencia artificial y del equipo de gestores, lo que permite resolver dudas y realizar gestiones en tiempo real.

IA y ventas online

Línea Directa asegura que la inteligencia artificial ya tiene un papel central en su operativa y servicio. Según la compañía, en 2025 esta tecnología permitió resolver automáticamente el 65% de los 2 millones de consultas registradas en el chat.

La aseguradora también utiliza sus canales digitales como vía comercial: actualmente vende casi un 10% de sus nuevas pólizas de forma 100% online.

Además, el grupo afirma que registra 28 millones de interacciones digitales al año, una cifra que casi triplica las llamadas telefónicas que gestiona.

En esta línea, Marián Gómez, Directora de Transformación de Línea Directa Aseguradora, ha subrayado que "las nuevas App y web de Línea Directa suponen una evolución en la forma de relacionarnos con nuestros asegurados, a través de una experiencia digital cada vez completa, ágil y personalizada. Con ello, avanzamos en nuestro propósito de facilitar la relación de las personas con el seguro poniendo a su disposición todo lo que la tecnología nos permite hacer hoy en día".