Mapfre lanza un plan de pensiones a cinco años con un 12% garantizado al vencimiento

Mapfre ha lanzado un nuevo plan de pensiones a cinco años que asegura la devolución íntegra del capital invertido y una rentabilidad del 12% al vencimiento, lo que supone un 2,29% TAE (tasa anual equivalente), según ha anunciado este martes.

La entidad ha reactivado su campaña de traspaso de planes de pensiones con incentivos de hasta el 3% sobre el importe trasladado desde otras gestoras.

Este nuevo plan, comercializado bajo el nombre de Puente Garantizado VIII, se plantea como una alternativa de ahorro para la jubilación pensada para clientes que buscan "estabilidad y previsibilidad en su ahorro para la jubilación", ha detallado la compañía en un comunicado.

Los clientes que trasladen su ahorro podrán obtener una bonificación del 3% sobre los primeros 150.000 euros traspasados y del 1% sobre el resto del capital que se mueva.

Así, ha explicado que "esta bonificación se invertirá en un fondo de inversión multiactivo de renta variable mixta internacional, denominado Fondmapfre Elección Moderada, cuyo titular será el mismo que el del fondo de pensiones.

Por último, los clientes tendrán la opción de efectuar aportaciones adicionales a este fondo, cuya rentabilidad media en los últimos cinco años se sitúa en torno al 3,40% anual, reforzando así su estrategia de inversión de cara a la jubilación.