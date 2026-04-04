Las aseguradoras impulsan las rentas vitalicias como alternativa para complementar la jubilación

Las aseguradoras están reforzando su apuesta por las rentas vitalicias, un producto de vida‑ahorro que convierte el capital acumulado por el cliente en una paga garantizada de por vida.

Este instrumento permite entregar un capital único a la entidad aseguradora y recibir, a cambio, una renta mensual, trimestral o anual hasta el fallecimiento.

El funcionamiento es aparentemente sencillo, pero con importantes implicaciones financieras. El tomador realiza una aportación inicial que la compañía invierte en activos conservadores, como renta fija o deuda pública, con el fin de generar la rentabilidad necesaria para sostener los pagos.

A partir de esa prima, la entidad calcula la renta que abonará al cliente en función de variables como la edad, la esperanza de vida, el tipo de interés técnico y las coberturas contratadas para los herederos.

Según la modalidad elegida, la renta puede ser inmediata o diferida, si se pospone a una fecha futura, habitualmente la edad de jubilación. Las pólizas, además, pueden ofrecer rentas fijas o revalorizables, por ejemplo vinculadas a la inflación, aunque con límites establecidos.

Eso sí, la estructura del producto obliga al ahorrador a decidir entre una renta más alta durante su vida o la posibilidad de dejar capital a sus beneficiarios.

En cambio, las modalidades sin consumo de capital garantizan la devolución parcial o total de la prima inicial a los herederos, reduciendo el importe de la renta. También existen fórmulas que contemplan la reversión al cónyuge u otra persona designada.

Fiscalidad

La fiscalidad es uno de los principales atractivos comerciales de las rentas vitalicias en España, especialmente para mayores de 65 años.

Estos productos tributan solo por un porcentaje de la renta percibida y disfrutan de beneficios adicionales si el capital procede de la venta de bienes reinvertidos.

Este marco fiscal, unido al envejecimiento de la población y a la creciente brecha entre pensiones públicas y gasto real, está impulsando su popularidad.

Enrique Gómez, director de Vida y Pensiones de Zurich Seguros, explica que "la renta vitalicia se ha consolidado como una de las soluciones más eficientes para complementar los ingresos en la jubilación, especialmente en un contexto de mayor esperanza de vida y de creciente distancia entre la pensión pública y el nivel de gasto real de las familias".

Gómez añade que "en Zurich estamos observando un interés creciente en este tipo de prestación, sobre todo entre clientes entre 60 y 70 años que desean transformar parte de su ahorro acumulado en ingresos estables y de por vida. Este perfil valora especialmente la seguridad de una renta garantizada y la posibilidad de proteger a sus herederos mediante diferentes modalidades de cobertura".

Según el directivo, "con el progresivo envejecimiento de la población, esperamos que esta tendencia continúe al alza. Para muchas familias, la renta vitalicia se está convirtiendo en una herramienta clave para planificar una jubilación más sólida y previsible".

"El producto que tenemos Zurich Vida Rentas tiene una buena posición en el mercado porque combina una renta inmediata garantizada, la posibilidad de liquidez desde el primer año y una amplia flexibilidad en las coberturas de fallecimiento", explica.

CaixaBank también apuesta por reforzar su catálogo en esta línea. Fuentes de la entidad subrayan que "la longevidad está cambiando la forma en la que planificamos nuestro bienestar financiero. Vivir más años implica anticipar nuevas necesidades y contar con soluciones flexibles que acompañen a las personas a lo largo de toda su jubilación".

En este contexto, el grupo ha lanzado la Renta Vitalicia Capital Reservado Flexible, un producto que permite adaptar los ingresos "en función de cada momento vital", reforzando la capacidad de respuesta ante escenarios imprevistos. Se enmarca en el programa Generación+, la iniciativa de CaixaBank orientada a abordar los retos financieros y sociales que plantea una sociedad cada vez más longeva.