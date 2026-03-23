La AEFI y Markel se alían para fomentar la transformación digital del sector de seguros

La Asociación Española de FinTech e InsurTech (AEFI) y Markel España han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de fomentar la transformación digital del sector de seguros, según han anunciado este lunes.

El acuerdo también busca impulsar el emprendimiento tecnológico y generar espacios de diálogo entre compañías fintech, inversores y reguladores.

Cabe destacar que Markel Insurance SE, la filial europea del grupo asegurador internacional Markel Group Inc, está especializada, entre otros ámbitos, en la cobertura de compañías del ecosistema fintech que requieren protección frente a nuevos riesgos.

En esta línea, AEFI ha destacado que Markel es un partner necesario para ofrecer cobertura especializada a las empresas del ecosistema fintech e insurtech, así como acompañamiento al emprendimiento en el sector tecnológico.

El acuerdo se enmarca en un contexto en el que el sector español se enfrenta a riesgos crecientes, especialmente en los ámbitos tecnológico, regulatorio y de ciberseguridad. La reducción de estos riesgos requiere, según AEFI, de un enfoque integral que combine tecnología robusta, cumplimiento normativo sólido, cultura de seguridad, supervisión de terceros y soluciones aseguradoras especializadas.

Markel España formará parte de diversas actividades y grupos de trabajo de la AEFI.

Por su parte, la AEFI y sus asociados podrán contar con la experiencia y el conocimiento técnico de la aseguradora especializada.