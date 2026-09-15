Los padres pagarán un 4% más en extraescolares en el nuevo curso que en 2025: idiomas, 540€ el año, o deportes, 720€

El acceso a clases particulares es desigual: los hogares con más recursos dedican un 18% más y priorizan idiomas, mientras que los vulnerables se enfocan en refuerzo académico.

Idiomas como inglés suponen unos 540 euros por curso, mientras que deportes y música pueden alcanzar los 720 y 738 euros respectivamente, según la actividad elegida.

Las familias destinan entre 630 y 1.017 euros anuales a extraescolares, con diferencias según el tipo de centro: 70 euros mensuales en la pública y hasta 113 en la privada.

El gasto escolar total por alumno aumentará un 4% este curso, llegando a una media de 2.484 euros, incluyendo actividades extraescolares.

La vuelta al colegio no termina con la compra de libros, uniformes y material. Para muchas familias, septiembre también obliga a decidir si pueden pagar inglés, matemáticas, música, deportes o algún refuerzo que complete la jornada lectiva.

El gasto escolar total por alumno rondará este curso los 2.484 euros, un 4% más que el anterior, según la encuesta anual de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), realizada entre 773 familias con 1.096 hijos en edad escolar.

La factura varía especialmente según el tipo de centro. La OCU calcula un gasto anual de 1.294 euros en la enseñanza pública, de 3.450 en la concertada y de 8.761 en la privada.

Dentro de esa cuenta aparecen las extraescolares, junto con la matrícula, las cuotas, el comedor, el transporte, los libros o el uniforme. Las familias encuestadas prevén destinar a estas actividades 70 euros mensuales en la pública, 86 en la concertada y 113 en la privada.

Esto supone que la participación del alumno en actividades fuera del horario lectivo puede representar entre 630 y 1.017 euros durante nueve meses. La proyección es orientativa, ya que la duración de las actividades y el calendario de pagos pueden variar.

Hasta 25 euros

El Observatorio de Precios de TusClasesParticulares 2026 permite detallar el coste según la actividad. Elaborado a partir de más de 70.000 anuncios activos, sitúa en 15 euros la mediana nacional por hora, tanto en modalidad presencial como online.

Una actividad con una tarifa de 15 euros representa alrededor de 60 euros al mes si el alumno asiste una hora por semana. Con dos horas semanales, la factura alcanza los 120 euros mensuales y supera los 1.000 euros durante el curso.

No todas las disciplinas cuestan lo mismo. Canto y tenis encabezan la clasificación, con una mediana de 25 euros por hora. Les siguen piano, con 23 euros; batería, con 21; y guitarra, pádel y entrenamiento personal, con 20.

El apoyo vinculado directamente con las materias escolares resulta más asequible. Las clases de Primaria y repaso general cuestan diez euros por hora; las de ESO y Matemáticas, 11; y las de Bachillerato, Lengua, Biología o Química se sitúan en 12.

Los idiomas, una de las apuestas habituales de las familias, se encuentran por encima. La mediana alcanza los 15 euros por hora en inglés y francés y los 16 euros en alemán.

Trasladados al conjunto del curso, estos precios representan una factura considerable. Tomando como referencia una hora semanal, cuatro semanas al mes y nueve meses de actividad, el refuerzo académico supone alrededor de 432 euros por alumno; los deportes, 720; la música y las enseñanzas artísticas, 738; y los idiomas como inglés o francés, 540 euros.

La diferencia también resulta significativa entre disciplinas concretas. Las familias pueden pagar aproximadamente 360 euros por curso por clases de Primaria o repaso general; 396 por Matemáticas; 648 por natación; 684 por baile; 720 por guitarra; 828 por piano; y hasta 900 euros por tenis.

Se trata de una estimación construida a partir de una hora semanal durante 36 semanas. La factura final puede variar según la duración real del curso, la cantidad de clases contratadas y posibles descuentos.

La modalidad virtual tampoco garantiza un ahorro. El precio mediano de las clases online coincide con el de las presenciales, 15 euros. En Matemáticas, incluso pasa de 11 euros en persona a 15 a distancia.

También existen diferencias territoriales. Barcelona, Palma de Mallorca y Madrid registran una mediana de 15 euros por hora. En Bilbao, Zaragoza y Valencia baja a 13; en Málaga, Alicante, Murcia, Sevilla y Valladolid se sitúa en 12; y en Granada y Córdoba, en diez.

Estos datos reflejan los precios anunciados por los profesores en marzo de 2026, no necesariamente el desembolso final. Tampoco incluyen posibles descuentos por bonos ni variaciones relacionadas con la experiencia del docente.

Un mercado millonario

La dimensión del fenómeno aparece en un estudio de EsadeEcPol elaborado con la Encuesta de Gasto de los Hogares en Educación del INE. Durante el curso 2023-2024, las familias destinaron 2.782 millones de euros a clases particulares.

La cantidad creció un 65% en términos nominales y un 38% después de descontar la inflación respecto de 2019-2020. La comparación debe tomarse con cautela porque aquel curso estuvo afectado por el confinamiento y se pagaron clases durante menos meses.

Aun así, el recurso a la formación complementaria se ha extendido. El 47% de los hogares con escolares afrontó algún gasto en clases particulares durante el curso 2023-2024. El fenómeno avanza hacia Primaria y hacia actividades como idiomas, enseñanzas artísticas o tecnología.

Con una metodología diferente, otra investigación del Observatorio Social de la Fundación "la Caixa", basada en una encuesta realizada en 2024 a 2.500 familias, sitúa el gasto medio entre quienes contratan estas clases en 97 euros mensuales por alumno.

El estudio estima que 1,4 millones de estudiantes de entre seis y 18 años, equivalentes al 25% del alumnado de esas edades, reciben apoyo complementario durante una media de tres horas semanales. La participación avanza desde el 13,2% en el primer ciclo de Primaria hasta el 35,6% en Bachillerato.

Una nueva brecha

El acceso tampoco se distribuye de manera uniforme. Las familias con una economía holgada gastan un 18% más que aquellas que tienen dificultades para llegar a fin de mes, según la Fundación "la Caixa".

La diferencia no reside solamente en cuánto se paga, sino en para qué. Los hogares con mayores ingresos dedican más recursos a idiomas y actividades de ampliación; los vulnerables concentran su esfuerzo en recuperar asignaturas y evitar el fracaso escolar.

El pedagogo Gregorio Luri advierte de que las familias destinan "cada año más recursos a completar la educación de sus hijos". A su juicio, la tendencia revela que una parte de la sociedad considera que la escuela ya no resulta suficiente.

"Si necesitas recurrir al mercado para buscar el complemento que necesitas, es un poco hipócrita hablar de equidad", sostiene. La factura no determina únicamente qué actividad puede realizar cada niño, sino también las oportunidades que acumulará fuera del aula.