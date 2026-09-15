Álvaro, Marta, Juan y los otros 31 jóvenes que van a las 'Olimpiadas' de la FP en China en representación de España

La ministra Milagros Tolón destacó el papel de estos estudiantes como ejemplo de la FP moderna, innovadora y de excelencia en España.

El certamen mundial reunirá a más de 1.400 jóvenes de 70 países entre el 22 y el 27 de septiembre en Shanghái.

La delegación competirá en 27 disciplinas técnicas, desde robótica colaborativa a panadería, con el apoyo de 31 coordinadores técnicos y 4 jefes de equipo.

34 jóvenes españoles representarán a España en WorldSkills Shanghái 2026, conocidas como las 'Olimpiadas' de la Formación Profesional.

El talento técnico y profesional de la juventud española ultima los preparativos para volar a China. Un total de 34 estudiantes defenderán la bandera de España en la competición mundial WorldSkills Shanghái 2026, el torneo de referencia internacional considerado como las Olimpiadas de la Formación Profesional.

La delegación no afronta en solitario este reto de primer nivel competitivo. El equipo nacional acude respaldado y acompañado por 31 coordinadores técnicos y 4 jefes de equipo que velarán por el rendimiento de la comitiva durante las pruebas. La cita se celebrará en la urbe china del 22 al 27 de septiembre.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, puso en valor la ambición de los seleccionados. "Sois el mejor espejo de la Formación Profesional que tenemos en España: una FP de excelencia, moderna e innovadora. Sois, además, los mejores embajadores del talento joven de nuestro país", destacó Tolón.

Entre los talentos destacados figuran Álvaro Martínez López (20 años) y su compañero de especialidad Adrià Hernández Ferragud (20 años), ambos procedentes del IES Bernat Guinovart, quienes acuden para competir en la exigente disciplina de Robótica Colaborativa.

En el área textil, el joven Juan García (19 años), formado en el IES Bartolomé Pérez Casas de la localidad murciana de Lorca, demostrará su pericia técnica en la categoría de Tecnología de la Moda.

Por su parte, David Iniesta Orenes (21 años), perteneciente al CIFP Politécnico de Murcia, luchará por subirse al podio en la prueba de Control Numérico por Computadora (CNC) Fresado.

El grupo de competidores incluye también a Noel Contreras (20 años, CIFP Carlos III de Cartagena) en la disciplina de Animación 3D y Juegos, así como al dúo compuesto por Diego Hernández López (21 años) y Francisco José Peñalver Párraga (22 años), del CIFP Politécnico de Murcia, en Robótica Industrial.

A ellos se unen Alejo Arroyo Vacas (20 años) en la modalidad de Peluquería, Carla Almarcha Villaescusa (21 años) en la especialidad de Estética, Nerea Tárrega Calero (19 años) en la categoría de Escaparatismo y Eric Ortega Sisó (20 años) en la rama de Panadería.

Más participantes

La comitiva suma a Marc Torrent (19 años, Soldadura), Alejandro Morales (20 años, Fontanería y Calefacción), Inés Rodríguez (21 años, Pintura del Automóvil) y Carlos Benítez (22 años, Reparación de Carrocería).

Completan la representación Sofía Martín (20 años, Ebanistería), Lucas Pastor (21 años, Carpintería), Marta Gómez (19 años, Floristería), Daniel Ruiz (20 años, Cocina), Elena Blanco (21 años, Servicio de Restaurante y Bar) y Javier Navarro (22 años, Jardinería Paisajística).

Asimismo, integran el grupo Carmen Calvo (20 años, Tecnología del Automóvil), Adrián Sanz (21 años, Electrónica), Pablo Gil (20 años, Desarrollo Web), Lucía Soriano (19 años, Instalaciones Eléctricas) y Mateo Vidal (22 años, Control Industrial).

Cierran la lista oficial Hugo Ferrer (20 años, Mecatrónica), Sara Crespo (21 años, Pastelería), Mario Esteban (20 años, Refrigeración), Alba Rivas (19 años, Atención Sociosanitaria), Iván Cano (22 años, Recepción Hotelera), Paula Marín (20 años, Diseño Mecánico CAD), Raúl Vega (21 años, Sistemas Robóticos), Gonzalo Alonso (20 años, Tecnología de Vehículos Pesados), Jorge Beltrán (22 años, Cloud Computing) y Claudia Moya (19 años, Logística).

48 ediciones

El campeonato mundial WorldSkills Shanghái 2026 alcanza este año su 48ª edición convertida en la mayor vitrina global del aprendizaje técnico y la cualificación laboral. Bajo el lema "Domina tus competencias, cambia tu futuro", el evento busca servir de inspiración para las nuevas generaciones de profesionales en todo el planeta.

En esta ocasión, la gran cita asiática reunirá a más de 1.400 jóvenes altamente cualificados, menores de 25 años, llegados desde 70 países y regiones diferentes. Todos ellos se enfrentarán a pruebas prácticas reales diseñadas minuciosamente por expertos internacionales para simular los entornos exigidos por el mercado productivo actual.

Las modalidades en liza abarcan desde los oficios industriales clásicos como la soldadura, la carpintería o el mecanizado, hasta competencias emergentes de alto valor añadido como la computación en la nube o los vehículos pesados de nueva generación.

Durante varias jornadas, jurados técnicos evaluarán con precisión aspectos como el tiempo de ejecución, la precisión técnica, la sostenibilidad y la seguridad en el desarrollo de cada tarea.

La presencia de la delegación española bajo la renovada marca WorldSkills Spain persigue conectar el talento autóctono con la red de excelencia internacional presente en más de 120 países. La iniciativa supone un pilar estratégico para visibilizar la modernización de la Formación Profesional y situar a los técnicos españoles en el mapa del empleo global.

31 coordinadores y cuatro jefes

El equipo no viaja solo al desafío. La expedición española se completa con 31 coordinadores técnicos y 4 jefes de equipo que prestarán asesoramiento operativo y de preparación técnica a los competidores durante todo el certamen global.

Las pruebas de esta gran cita internacional tendrán lugar entre el 22 y el 27 de septiembre en la ciudad china de Shanghái. Durante estas fechas, la delegación española medirá la precisión de sus ejecuciones frente a los mejores representantes del resto del planeta.

Durante la presentación institucional de la selección, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, quiso trasladar un mensaje de confianza e impulso a los competidores. La ministra valoró la importancia de la representación española.

Asimismo, la titular de la cartera remarcó la aportación del campeonato al tejido educativo general. "Vais a vivir allí una experiencia extremadamente enriquecedora, tanto los docentes como los alumnos, que sin duda redundará de forma positiva en el conjunto del sistema de FP", añadió.