Zarzalejo, consejera de Madrid de Educación: "Hay que sacar la ideología del aula y volver a la lectura y los contenidos básicos"

La consejera rechaza pactos educativos con el actual Gobierno central y aboga por un sistema basado en mérito, capacidad y excelencia, sin ideología en las aulas.

Madrid ha limitado el uso de dispositivos digitales en las aulas, implementado planes de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora, y apuesta por evaluaciones no vinculantes para detectar necesidades educativas.

Zarzalejo critica la LOMLOE, asegurando que ha provocado el descenso histórico de resultados educativos en España y defiende volver a métodos tradicionales como la lectura y los dictados.

La consejera madrileña Mercedes Zarzalejo defiende que Madrid ha obtenido los mejores resultados en el Informe PISA 2025 gracias a políticas centradas en contenidos básicos y refuerzo de materias clave.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo (Madrid, 1976), tiene motivos para enorgullecerse de la enseñanza madrileña. El Informe PISA 2025, publicado el pasado martes, ratifica que la autonomía presidida por Isabel Díaz Ayuso ha obtenido las mejores calificaciones en las pruebas de la OCDE.

Con un 405 en Ciencia, un 469 en Lectura y un 477 en Matemáticas, los estudiantes madrileños de 15 y 16 años superaron ampliamente la media de España que se situó, respectivamente, en un 477, un 455 y un 457 en las citadas materias.

Los resultados nacionales, de hecho, han sido los peores de la historia y Zarzalejo tiene que claro que la LOMLOE –conocida como Ley Celaá– ha provocado esta caída en los resultados. "El Informe PISA 2025 demuestra que esa ley sanchista es una ruina para la educación española", ha afirmado la consejera popular a EL ESPAÑOL.

De ahí que haya reivindicado el trabajo de su Consejería y del Gobierno de Ayuso en materia educativa arguyendo que "Madrid ha resistido bien [en PISA] porque vimos a tiempo lo que nos venía y actuamos para contrarrestar los efectos de la ley".

Y es que para ella "el sistema competencial" de la Ley Celaá "no funciona". A su juicio, "hay que volver a los dictados, a la lectura, al cuaderno, al bolígrafo y a los contenidos básicos para reforzarlos. Hay que abandonar todas esas políticas que lo único que pretenden es meter ideología en las aulas", ha explicado a este periódico.

Mercedes Zarzalejo, este jueves, en su despacho de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid. Rodrigo Mínguez EL ESPAÑOL

Haga una primera valoración de los resultados del Informe PISA a nivel España.

El resultado del Informe PISA 2025 ha sido un desastre y totalmente nefasto. Es la primera muestra que refleja el resultado y los efectos de la LOMLOE, la ley educativa que se hizo en el 2020. Recuerdo que se hizo en plena pandemia, sin consenso, sin diálogo y totalmente por la puerta de atrás.

En su momento, desde Madrid ya anunciamos los efectos que iba a tener. Ha sido un batacazo en España a nivel global tremendo, situándonos por debajo de la media de la OCDE, por debajo de la media de la Unión Europea y de muchísimos países. Eso es producto de una reforma que no es buena y hay que tomar medidas contundentes para elevar el nivel educativo de España.

La Comunidad de Madrid, con un 495 en Ciencia, un 477 en Matemáticas, y un 469 en Lectura, ha obtenido los mejores resultados si se compara con las otras 16 CCAA, a excepción de Asturias que los superó en Lectura con un 471. ¿Cuáles, a su juicio, han sido las claves del Gobierno de Ayuso para obtener este éxito educativo?

Efectivamente, es la primera vez que Madrid lidera el ranking tanto en Matemáticas como en Ciencia, con 20 puntos de diferencia en Matemáticas respecto a la media nacional y 18 puntos de diferencia en Ciencia.

En el caso de Lectura, nos quedamos a dos puntos de la primera posición que tiene Asturias. Además, la nota de Madrid supera a países como Estados Unidos, Suecia o Finlandia. Podemos decir que dentro de esa debacle nacional en PISA, Madrid ha resistido bien porque vimos a tiempo lo que nos venía y actuamos para contrarrestar esos efectos.

"La nota de Madrid supera a países como Estados Unidos o Suecia"

¿Cómo han contrarrestado los efectos de la LOMLOE?

Fuimos pioneros en eliminar los teléfonos de las aulas y hemos limitado el uso de los dispositivos digitales tecnológicos, siendo este ya el segundo año en el que lo hacemos. También implantamos programas de refuerzo en esas materias básicas, como nuestro plan de Matemáticas o los planes de comprensión lectora.

Asimismo, acabamos de anunciar un nuevo plan, Aprende leyendo, que va a ayudar a llevar un seguimiento individual de los alumnos desde segundo de Infantil hasta tercero de Primaria. Cuando lleguen a esa etapa se le hace una evaluación para que el que alcance el nivel pase sin problema a cuarto de Primaria, y al que no, se le pongan los refuerzos adecuados. Nuestro sistema se basa en la libertad de elección de las familias y, sobre todo, en el mérito, en la capacidad y en la excelencia.

Pese a todo esto, los alumnos de la Comunidad de Madrid también han bajado su rendimiento respecto a PISA 2022. ¿A qué cree que se debe?

Los efectos de la LOMLOE son para todos. El mérito de la Comunidad de Madrid es que ha contrarrestado esa bancarrota porque se ha adelantado a ella. La Ley Orgánica establece un sistema competencial que yo no puedo quitar de mis aulas como consejera. La ley nacional me obliga a ello. Nosotros podemos hacer programas para reforzar nuestras políticas, pero bajo la ley nacional. Precisamente el Informe PISA 2025 lo que demuestra es que esa ley sanchista es una ruina para la educación española.

Pero antes de esta ley estuvo vigente la LOMCE y España y la Comunidad de Madrid han estado una década cayendo.

Y también subiendo. Es verdad que teníamos unos resultados mucho mejores que ahora. Este ha sido el año en el que, con carácter general y también para la Comunidad de Madrid, todas las comunidades hemos bajado muchísimo. Está claro que el sistema competencial no funciona y que hay que volver a los dictados, a la lectura, al cuaderno, al bolígrafo y a los contenidos básicos para reforzarlos. Hay que abandonar todas esas políticas que lo único que pretenden es meter ideología en las aulas. Matemáticas no se puede impartir con una perspectiva de género, sino como Matemáticas.

Además, hay que dar prioridad a las evaluaciones porque ahí es donde el niño aprende que si ha estudiado saca buena nota, y si no ha estudiado, no saca buena nota. Esto de no hacer exámenes para que el niño no se frustre o poder pasar de curso con suspensos ilimitados no es bueno.

Desde edades muy tempranas les tenemos que hacer comprender que el esfuerzo tiene una recompensa. El niño que se esfuerza no está en igualdad de condiciones que el niño que no se esfuerza y, por lo tanto, no se puede dar un premio a todos.

Mercedes Zarzalejo, este jueves, durante su entrevista con EL ESPAÑOL. Rodrigo Mínguez EL ESPAÑOL

Ha hablado de aplicar exámenes a final de ciclo. Esto recuerda a las reválidas de la Ley Wert.

No, las reválidas no las podríamos implantar hasta que no cambiara la Ley Orgánica. Pero sí implantaremos unas evaluaciones, pero no son vinculantes para la promoción del propio alumno. Esas evaluaciones nos sirven para saber si el niño, cuando ha llegado a tercero de Primaria, tiene el nivel de comprensión lectora que debe tener para pasar a la última etapa de Primaria y a Secundaria.

La OCDE nos está diciendo que tenemos tres problemas fundamentales: la comprensión lectora, las pantallas y la convivencia. En pantallas nos hemos adelantado, la convivencia la seguimos reforzando, y la comprensión lectora es una asignatura pendiente para toda Europa. Estas evaluaciones no son reválidas, son un programa complementario al currículum y en ningún caso es una asignatura global ni troncal.

Esta semana el Gobierno ha pedido cooperación territorial. ¿La Comunidad de Madrid va a estar dispuesta a hablar y ceder su fórmula de éxito en la Conferencia Sectorial?

En las Conferencias Sectoriales nunca se pide la opinión de las comunidades autónomas sobre ninguna cooperación territorial; lo que se hace es repartir los fondos europeos. En Madrid siempre hemos participado y somos la comunidad que más ha ejecutado. Pero de 700.000 alumnos que participan en estos programas, los fondos europeos sólo alcanzan a 60.000, es decir, menos del 9%. Y cuando se nos pide opinión, desde luego no se nos hace caso.

Ha dicho que unos de los problemas de la educación es la comprensión lectora. ¿Qué opina de la posición del Gobierno de España achacando los malos resultados únicamente a esta materia?

No nos sorprende la nula autocrítica del Gobierno de España. Para ellos, cuando hay un éxito es de Pedro Sánchez y cuando hay un fracaso, como este Informe PISA, corresponde a las comunidades autónomas. Pero fíjense si le ha salido mal la cosa, que el primer puesto del ranking lo ocupa Madrid y el último puesto lo ocupa Ceuta, que es donde tiene competencia exclusiva el Gobierno de España.

A nivel autonómico, la Comunidad Valenciana, gobernada también por su partido, el PP, ha sido la peor. Han fracasado allí con sus políticas.

Yo no soy la consejera de Valencia, soy la consejera de Madrid. Aun así, el resultado global de PISA muestra que el efecto de la ley de educación sanchista es negro en toda España. En Madrid hemos resistido porque nuestras políticas funcionan. Lo que haga Valencia u otra comunidad del Partido Popular no es competencia mía.

Además, en la Comunidad de Madrid tenemos tan sólo un 1,9 de exclusión en la muestra. Prácticamente la totalidad de nuestros alumnos han participado, no hemos hecho ninguna trampa, somos claros y transparentes. El caso top es Cataluña, a la que han excluido de esa muestra por sacar a 23 alumnos de cada 100. La pregunta es, ¿qué estaría escondiendo Cataluña?

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo. Rodrigo Mínguez EL ESPAÑOL

Salvador Illa lo explicará el próximo 23 de septiembre en el Parlament de Cataluña, en teoría.

El señor Illa perteneció al Gobierno de Pedro Sánchez, al Gobierno de los cambios de opinión… Obviamente lo que diga en el Parlament no nos lo vamos a creer. Su señoría ha hecho trampas en la muestra.

En 2027, todos los sondeos prevén que el PP puede llegar a la Moncloa. A su juicio, ¿qué reforma educativa debería emprender su partido?

Yo milito en el Partido Popular de Madrid. El representante nacional es el presidente Feijóo. Él mantiene mucho contacto con las comunidades autónomas y, de hecho, ya nos ha mandado deberes tras conocer el Informe PISA.

Yo le he trasladado la dejación que produce la LOMLOE y que tenemos que empezar por derogar todas las leyes sanchistas. A partir de ahí, hay que recuperar un sistema educativo basado en el mérito, la capacidad, la excelencia y atendiendo a materias globales básicas como Matemáticas, Lectura, comprensión lectora y Ciencias, dejando la ideología fuera.

Con el PSOE de Sánchez, que quiere romper España y que quiere el conflicto en las calles, yo no pactaría nada

¿No cree que es hora de llegar a un pacto de Estado por la educación entre el PP y el PSOE?

En estos momentos, con el Partido Socialista de Pedro Sánchez, que quiere romper España, que tiene como socios a los enemigos de España, que quiere el conflicto en las calles y que está más preocupado en defender a invasores del país por encima de sus propios compatriotas, yo no pactaría absolutamente nada.

Con el PSOE tradicional moderado, que se comprometía con los pactos de Estado, las víctimas del terrorismo y la unidad de España, se podría lograr un Acuerdo Superior Nacional por la Educación.

La historia demuestra que el Partido Popular siempre ha sido mucho más generoso con el Partido Socialista que al contrario. Les recuerdo que Patxi López, que tanto odio destila ahora en sus discursos hacia el Partido Popular, fue lehendakari gracias a nuestro apoyo. Pero no estamos hablando de aquellos tiempos. Ahora tenemos un presidente del Gobierno que odia a España, por lo tanto, nada bueno puede salir de ahí, créanme.