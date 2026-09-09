Sánchez iba a "adaptar la educación al siglo XXI" pero ha convertido el mejor resultado en PISA en el peor de la historia

Los expertos destacan que además de la ley, factores como la confusión curricular, la distracción digital y la menor implicación familiar también contribuyen al descenso del rendimiento.

En comparación con 2015, los alumnos españoles han bajado 29 puntos en Matemáticas, 45 en Lectura y 16 en Ciencia, equivalentes a uno o dos cursos académicos.

La LOMLOE, aprobada en 2020 bajo el gobierno de Pedro Sánchez, es señalada por expertos como uno de los factores que han podido influir en la caída de los resultados.

España ha registrado en 2025 los peores resultados de su historia en el Informe PISA en Ciencia, Lectura y Matemáticas.

La LOMLOE, más conocida como Ley Celaá, fue aprobada el 19 de noviembre de 2020. Entonces, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez celebró que la Cámara Baja sacara adelante la ley educativa de su entonces ministra de Educación, Isabel Celaá.

"Aprobamos en el Congreso la LOMLOE. Una nueva ley educativa para adaptar nuestro sistema al siglo XXI, garantizar la igualdad de oportunidades y combatir las desigualdades. Un paso fundamental para el futuro de nuestros niños y jóvenes", escribió Sánchez en su cuenta de X.

En ese momento, los resultados del Informe PISA más actuales eran los del año 2018: un 483 en Ciencia, un 477 en Lectura y un 481 en Matemáticas.

Los del periodo anterior, 2015, eran los mejores de la historia de España. En Matemáticas y Lectura se había batido el récord –aún vigente– con sendos 486 y 496 y en Ciencia se había obtenido el segundo mayor resultado de la serie histórica: un 493.

Ambas calificaciones se obtuvieron con la ley educativa anterior, la LOMCE, conocida popularmente como la Ley Wert. Bajo el Gobierno del PP de Mariano Rajoy nuestro país había llegado a las cotas más altas en PISA –unos resultados donde también jugó un papel la LOE, la educativa anterior, del PSOE–.

Una década después de aquel 2015 de récord, España ha firmado los peores resultados de la historia en PISA. Así lo reflejan los resultados publicados este martes por la OCDE.

Según el Informe PISA 2025, en Ciencia, los estudiantes españoles han sacado una puntuación de 477; en Lectura, de 451; y en Matemáticas, de 457. Es decir, los resultados más bajos de la historia. Se ha batido un nuevo récord, pero a la baja y en sólo una década.

De 2015 a 2025, los alumnos españoles han bajado 29 puntos en Matemáticas –equivalente a curso y medio, según la OCDE–; 45 puntos en Lectura –que equivale a más de dos cursos–; y 16 puntos en Ciencia –casi un curso–.

La ley, otra causa en la bajada

Aunque no es atribuible al 100 % la causalidad entre la ley educativa vigente en cada periodo y los resultados en PISA, resulta llamativo que la vigencia de dos leyes educativas radicalmente distintas coincida con unos resultados tan diferentes.

Expertos consultados por EL ESPAÑOL como Francisco López Rupérez, director de la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela, consideran que "hay evidencia empírica suficiente como para atribuir, en una primera aproximación, parte de este fracaso a la LOMLOE, una ley muy ideológica que ha dado la espalda a las evidencias".

Francisco López Rupérez, director de la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela. David Morales EL ESPAÑOL

En este sentido, el también expresidente del Consejo Escolar del Estado añade que "no sólo entre 2022 y 2025 se generaliza la aplicación de la LOMLOE para los alumnos evaluados por PISA –los resultados de PISA 2022 son hijos en buena medida de la LOMLOE–, sino que, además y muy especialmente, disponemos de evidencias de que la ley no operó acertadamente sobre ninguno de los tres factores, o políticas, que de acuerdo con las investigaciones más sólidas explican, en mayor medida, el rendimiento de los alumnos: en este orden, el profesorado, el currículo y la dirección escolar".

Es decir, el doctor pone en relieve que la ley vigente no ha sabido operar en los puntos críticos a reforzar para mejorar nuestro sistema educativo.

Diferentes enfoques de currículo

Una de las diferencias principales entre la LOMCE y la LOMLOE tiene que ver con los distintos enfoques en el currículo.

La LOMCE estructuraba el currículo en torno al contenido disciplinar y memorístico dividiendo materias en troncales, específicas y de libre configuración, mientras que la LOMLOE implanta un currículo enfocado en el desarrollo de competencias clave (saber hacer).

Una circunstancia que, a juicio de Rupérez, también ha podido influir en la bajada continua de los resultados.

"Hay que volver al planteamiento genuino del enfoque por competencias que requiere apostar por un conocimiento profundo, y no superficial como hace la LOMLOE mediante su enfoque socioafectivo del currículo. Claro que para ello hay que abandonar también el facilismo educativo que caracteriza dicha ley", ha afirmado.

Hace un tiempo, de hecho, el exministro de Educación, José Ignacio Wert, reivindicó en este diario su ley, la LOMCE, y los resultados que España obtuvo en PISA 2015.

José Ignacio Wert, exministro de Educación, Cultura y Deporte. Rodrigo Mínguez EL ESPAÑOL

"La introducción de las evaluaciones de final de etapa constituían un incentivo de rendimiento para los centros, para los profesores y también para los alumnos. Eso tiene unos efectos positivos prácticamente inmediatos, porque si sabes que al final de cada año vas a tener que someterte a un examen, tanto los estudiantes como los profesores, centros y autoridades educativas, intentan ponerse las pilas. Por eso, entre otras cosas, también mejoramos en PISA. Y cuando haces lo contrario, se relajan", dijo.

No sólo atribuible a la ley

Pese a todo, los expertos tampoco se atreven a culpabilizar de todos los males de PISA 2025 a la LOMLOE. Para el propio Rupérez, de hecho, es un mal acumulado: "El sistema se nos ha ido desvencijando, de una ley a la siguiente, hasta llegar a la presente LOMLOE que lo ha terminado de escacharrar".

Gregorio Luri, filósofo, pedagogo y maestro experto en educación, expone que "sería demasiado fácil decir que la LOMLOE es la culpable de todo" pese a ser crítico en otras ocasiones con la ley. "La LOMLOE, en todo caso, ha generado un desconcierto colectivo", ha dicho a este medio.

Sobre todo, criticó en este periódico la confusión que trajo consigo la ley: "Si tú recorres las escuelas del país te encuentras con una sensación de perplejidad porque con la Ley Celaá muchos docentes no saben qué están enseñando y evaluando".

Aunque la LOMLOE haya podido influir en la bajada de los resultados, lo cierto es que la caída tiene muchas causas exógenas al sistema educativo entre las que pueden destacar las distracciones digitales en el aula o que la familia ahora esté menos pendiente de sus jóvenes, según afirman los propios alumnos en PISA.