Refuerzo del vallado en centros públicos y concertados o más seguridad privada: así se usarán los 3,2M para la educación ceutí

El Ministerio de Educación destinará los 3,2 millones de euros reservados para la comunidad educativa de Ceuta a contratar seguridad privada, reforzar el vallado de varios colegios, habilitar aulas matinales en institutos y ofrecer atención psicosocial.

La partida forma parte del plan de choque de 309 millones aprobado por el Gobierno para Ceuta, que se desplegará hasta diciembre. El Ejecutivo reserva 21 millones para reforzar servicios esenciales como la sanidad, la justicia y la educación ante la crisis abierta tras la entrada masiva de migrantes desde Marruecos.

Fuentes del Ministerio de Educación consultadas por EL ESPAÑOL aseguran que se financiará la "contratación de seguridad privada en los centros públicos y concertados" y el "cerramiento perimetral de varios centros de Educación Infantil y Primaria para evitar accesos no autorizados".

El departamento precisa que esta segunda actuación consistirá, concretamente, en un "refuerzo del vallado". Por ahora, no ha detallado cuáles serán los colegios beneficiados, cuántos son, ni el alcance material de las obras.

La concreción llega a menos de una semana del comienzo del curso, previsto para el próximo 8 de septiembre.

Este jueves, los directores de los centros se reunirán con el director provincial de Educación en Ceuta, Cristóbal Guzmán, para conocer los detalles del dispositivo, según explican docentes consultados. Al menos, algunos claustros recibirán las instrucciones el viernes.

El Gobierno también habilitará un "servicio de aula matinal en varios institutos de Educación Secundaria", especialmente dirigido al alumnado de los primeros cursos de ESO, según explicaron a este periódico.

Este recurso permitirá recibir a los estudiantes antes del comienzo del horario lectivo y facilitará la conciliación de las familias que necesitan dejarlos a primera hora.

El Ministerio todavía no ha precisado qué institutos ofrecerán el servicio, cuáles serán sus horarios, ni qué personal se encargará de atender a los estudiantes.

La medida coincide con una reclamación del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), aunque dirigida a otro programa.

La formación pidió a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales que las aulas matinales y vespertinas del Plan Corresponsables abran el 8 de septiembre, y no el día 15, como estaba previsto.

Según MDyC, en años anteriores las familias recurrían durante esa semana a abuelos u otros allegados para llevar o recoger a los menores. El partido sostiene que la preocupación actual dificulta esta alternativa.

No consta, sin embargo, que el aula anunciada por Educación para varios institutos y el servicio gestionado por la Consejería sean una misma actuación.

La cuarta línea contempla "actuaciones de carácter formativo y de intervención psicosocial" dirigidas a todos los miembros de la comunidad educativa. El Ministerio todavía no ha detallado en qué consistirán, quién las impartirá ni cuándo comenzarán.

Sin desglose

Las fuentes consultadas no disponen todavía del desglose presupuestario que permita conocer cuánto dinero se asignará a cada una de las cuatro actuaciones.

El Ministerio tampoco ha precisado a este periódico cuántos centros recibirán cada medida ni cuándo estarán todas operativas.

Por su parte, los centros todavía no conocen cómo se aplicarán todas las actuaciones. La información recibida por los docentes consultados es desigual y parte de las instrucciones quedará pendiente de la reunión de este jueves.

Noelia, maestra de Inglés del colegio público Maestro Juan Morejón, explica a este diario que al regresar al trabajo el 1 de septiembre encontró un vigilante de seguridad en el centro.

Según relata, también había vigilantes en otros colegios e institutos, pero su equipo directivo seguía esperando instrucciones.

"Lo único que nos decían es que estábamos a la espera de instrucciones y que mañana, día 3, se reúnen los directores con el director provincial del Ministerio", explica. La dirección de su colegio trasladará las indicaciones al profesorado durante el claustro del viernes.

La docente ha escuchado a través de compañeros que la seguridad privada podría mantenerse durante toda la jornada y que policías y militares vigilarían entradas, recreos y salidas. Sin embargo, evita darlo por confirmado para su colegio hasta recibir las directrices oficiales.

Información desigual

David Arbona, profesor de Bachillerato y ciclos formativos en la Escuela de Arte de Ceuta, sí recibió de la dirección de su centro algunas indicaciones operativas, aunque ninguna información sobre el reparto económico de los 3,2 millones.

Según explica en diálogo con EL ESPAÑOL, les comunicaron que habría vigilancia en las calles, un guardia de seguridad en la puerta del centro y presencia de policías y militares durante las entradas, salidas, recreos y principales trayectos del alumnado.

También podrían solicitar medidas adicionales de limpieza si fueran necesarias.

En su centro se anunció, además, apoyo psicosocial para alumnos y docentes, aunque todavía no se explicó cómo funcionará. "No estaba descrito ni definido", resume. El profesorado tampoco recibió ningún desglose presupuestario.

El Ministerio mantiene, en cualquier caso, el comienzo de las clases para el 8 de septiembre en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. La reunión de este jueves deberá aclarar qué medidas recibirá cada centro, cómo se organizará la vigilancia y cuáles estarán operativas cuando los alumnos regresen a las aulas.