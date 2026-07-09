El Máster de EL ESPAÑOL será multimedia 100%, todo a la vez: texto, vídeo corto, redes y para todos los canales posibles

El equipo de Fotografía y Vídeo prepara el programa especial sobre la cumbre de la OTAN en el estudio audiovisual. Sara Fernández

La cuarta edición del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL será aún más multimedia, si cabe, que las tres anteriores. No hace falta explicar la razón —sencillamente porque el periodismo, de manera imparable, es cada día más multimedia—, pero sí es necesario detenerse en cómo lo haremos.

Si durante estos años anteriores los alumnos tenían todos los lunes una clase titulada "Temas de la Semana", en la que cada uno de ellos elegía el reportaje escrito que desarrollaría de manera individual en los días siguientes, a partir de este curso añadiremos como exigencia el desarrollo de un mismo tema en los diferentes formatos audiovisuales.

Un periodista multimedia especializado trabajará con los alumnos para que estos, además de investigar y escribir el reportaje, lo realicen en los diferentes formatos necesarios: en un video vertical para el periódico y redes sociales, en un videopodcast, en un directo o en una pieza de desarrollo para YouTube o Instagram.

Grabación con Chroma en el estudio. Sara Fernández

¿Qué pretendemos conseguir? Que los participantes en nuestro máster, cuando lo acaben, sean verdaderamente multimedia y audiovisuales. Es cierto que en las redacciones grandes eres más o menos multimedia según en la sección en que estés, pero el objetivo del Máster de Periodismo Multimedia con IA de EL ESPAÑOL y de la Universidad Camilo José Cela es formar periodistas útiles, desde el primer día, para cualquier tipo de redacción.

Saber escribir ya no basta para ser periodista, si bien es cierto que siempre, estés en un periódico, en una radio o en una televisión, hay un trabajo invariable de escritura, en mayor o en menor medida.

Adaptado a las exigencias actuales

El Máster de Periodismo Multimedia con IA de EL ESPAÑOL y la UCJC evoluciona una vez más para responder a esa transformación. Si en la edición anterior renovó por completo su estudio audiovisual y reforzó el aprendizaje práctico, la promoción 2026/27 profundizará en una idea que ya es una realidad en cualquier gran medio de comunicación: el periodista multimedia ha dejado de ser un perfil especializado para convertirse en el estándar de la profesión.

La apuesta responde también a la evolución del propio EL ESPAÑOL. Como periódico nativo digital, el diario ha adaptado su forma de contar las historias al comportamiento de una audiencia que ya no consume la información de una única manera.

El texto continúa siendo parte fundamental para un buen periodista, pero hoy convive con el vídeo vertical, el videopodcast, los directos, la fotografía, el audio y los formatos específicos para redes sociales. Como dice Pedro J. Ramírez, "nunca han sido tan imprescindibles los buenos periodistas como ahora". Refiriéndose a los periodistas que han sabido adaptarse a estas nuevas exigencias.

Ana Núñez-Milara, adjunta a la Dirección de EL ESPAÑOL en 'Pildora Roja', formato audiovisual de Opinión. Cristina Villarino

Porque las redes ya no son únicamente un canal de difusión. Forman parte de la columna vertebral del periódico. El vídeo vertical, que hace apenas unos años parecía reservado a plataformas como TikTok o Instagram, se ha convertido en uno de los principales lenguajes del periodismo digital. Ya no es un contenido complementario ni un valor añadido, forma parte del trabajo diario de las redacciones.

Esa transformación también se refleja en la estructura del propio periódico. Prácticamente todas las secciones de EL ESPAÑOL cuentan hoy con periodistas dedicados específicamente a la creación de contenido audiovisual para formatos verticales, integrando estas piezas desde el inicio de la cobertura informativa y no como una adaptación posterior.

Paralelamente, el diario ha reforzado su apuesta por la producción audiovisual incorporando nuevos profesionales especializados en realización y producción de contenidos.

'Una hora con Lorena G. Maldonado' nuevo videopodcast de EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

El estudio, el corazón

El estudio audiovisual de EL ESPAÑOL se ha consolidado como un auténtico centro de producción desde el que se desarrollan algunos de los formatos propios del periódico, como el videopodcast 'Una hora con Lorena' o programas en directo como 'Valor Añadido', de Invertia, que reflejan la creciente importancia de una realización cada vez más cuidada y de mayor calidad técnica.

Los alumnos del máster pasarán una buena parte de sus horas lectivas de campus en EL ESPAÑOL, en el estudio audiovisual. En el periodismo, como en tantos oficios, no sólo se aprende practicando. También la observación en directo influye de manera impagable en el conocimiento.

Por eso, podrán seguir los desarrollos de estos nuevos formatos en directo, como las conversaciones del director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, con los suscriptores en su programa 'La Hora del Suscriptor'.

Los alumnos del Máster aprenderán precisamente en ese entorno profesional. No se enfrentarán a simulaciones alejadas de la realidad, sino a los mismos procesos de trabajo que forman parte del día a día de una redacción multimedia.

'La hora del Suscriptor' con el director del periódico Pedro J. Ramírez. Rodrigo Mínguez

El objetivo ya no consiste únicamente en aprender a manejar una cámara o editar un vídeo. El verdadero reto será comprender cómo nace una historia y cómo debe transformarse para llegar a públicos diferentes sin perder el rigor periodístico. Pensar desde el primer momento qué necesita cada información, una noticia escrita, un reportaje audiovisual, un vídeo vertical, un podcast o una entrevista en formato videopodcast.

A lo largo del curso trabajarán con cámaras profesionales, sistemas de iluminación, sonido y realización multicámara. Aprenderán a grabar entrevistas, reportajes y coberturas de actualidad. Editarán vídeo y fotografía, producirán contenidos para redes sociales, conocerán las dinámicas de un programa en directo y descubrirán cómo adaptar el lenguaje periodístico a cada plataforma y formato.

El estudio audiovisual de EL ESPAÑOL reproduce el entorno técnico de una redacción profesional. Los alumnos aprenderán a trabajar con cámaras robotizadas PTZ, una mesa de realización Blackmagic 4K y programas como vMix y OBS para producir entrevistas, videopodcast, programas en directo y retransmisiones en streaming.

Además, conocerán de primera mano cómo se planifica y ejecuta una realización multicámara, asumiendo distintos roles dentro de una producción audiovisual y enfrentándose a las mismas dinámicas de trabajo que encontrarán en cualquier medio de comunicación.

Javier Carbajal, editor jefe de Fotografía y Vídeo, fotografíando para un reportaje de EL ESPAÑOL. Sara Fernández

Fotografía: mucho más que ilustrar

La fotografía seguirá ocupando un lugar protagonista dentro del programa. Como recuerda el director del Máster, Miguel Ángel Mellado, "sin imagen no hay historia". Aunque el nuevo lema del avezado periodista ha variado de formulación: "La mejor historia será aquella que el periodista sepa adaptar a todos los canales existentes para su publicación y difusión".

La imagen ya no acompaña a la información, forma parte de ella. Una buena fotografía puede explicar una realidad con la misma fuerza que un texto y continúa siendo una de las herramientas más poderosas del periodismo.

El aprendizaje mantendrá un enfoque eminentemente práctico. Una de las experiencias más exigentes será, de nuevo, "el reportaje completo", una cobertura integral en la que cada alumno deberá desarrollar una historia desde el principio hasta su publicación final.

Buscará el enfoque, localizará las fuentes, realizará entrevistas, grabará recursos, tomará fotografías, editará el vídeo, trabajará el sonido y preparará las diferentes versiones del contenido para los formatos que hoy requiere una redacción. Una misma historia convertida en un proyecto periodístico multiplataforma.

No se trata de aprender tendencias pasajeras, sino de comprender cómo ha cambiado la manera de informar y cómo evolucionan los medios de comunicación.

Todo ello convivirá con el Laboratorio de Inteligencia Artificial aplicada al Periodismo, que dirige Alberto Iglesias, que permitirá integrar nuevas herramientas dentro del flujo de trabajo audiovisual, desde la documentación y las transcripciones hasta la optimización de procesos de edición y publicación.

Hoy un periodista debe escribir con rigor, pero también saber comunicar frente a una cámara, construir un relato audiovisual, producir contenido para redes sociales y entender que una misma historia puede vivir en múltiples formatos.

Porque el periodismo sigue consistiendo en contar buenas historias. Lo que ha cambiado para siempre es la forma en la que esas historias llegan a la audiencia.

*Javier Carbajal es el editor jefe de fotografía y vídeo de EL ESPAÑOL y responsable del módulo de audiovisual del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL y la UCJC.