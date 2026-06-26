Más de 50.000 estudiantes se presentarán a la convocatoria extraordinaria de la PAU 2026: muchos buscan subir la nota

Más de 50.000 estudiantes se preparan estos días para presentarse a la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026 y muchos de ellos se examinarán para subir nota, pese a que la media en la convocatoria ordinaria ha bajado ligeramente del siete.

Las pruebas de la PAU extraordinaria han comenzado esta semana en Navarra donde 554 estudiantes terminan este viernes los exámenes, aunque en la mayoría de las comunidades autónomas se celebrarán el 30 de junio, 1 y 2 de julio.

No obstante, los estudiantes de Castilla-La Mancha acudirán un día antes, el 29 de junio, mientras que en Asturias la extraordinaria se celebrará entre el 6 y el 8 de julio.

En Cataluña esta segunda convocatoria tendrá lugar el 2, 3 y 4 de septiembre pero será el último año ya que a partir de 2027 la PAU extraordinaria será en julio para alinearse con el calendario del resto de comunidades.

Previsiblemente más de 50.000 alumnos se reengancharán a esta convocatoria ya que en 2025 se presentaron 51.765 estudiantes, 1.841 más que en 2024 y una gran parte para hacer solo la fase específica (19.214 estudiantes).

Y es que a estos exámenes acuden no solo los alumnos que han finalizado los exámenes de segundo de Bachillerato pendientes de recuperar sino otros tantos que quieren subir nota hasta los 14 puntos.

Más estudiantes preparando la PAU

La nota máxima de la fase general o de acceso llega hasta los 10 puntos y se calcula con la media del Bachillerato, que cuenta el 60 %, además de que su validez es indefinida.

La fase específica, que es voluntaria, permite llegar hasta 14 puntos y tiene validez durante el año en que se supera y los dos cursos siguientes.

Esta fase resulta clave para competir por plazas en grados con notas de corte altas.

Precisamente, esta competición por lograr plaza en el grado deseado, especialmente si tiene una elevada demanda, ha llevado a muchas familias a contratar cada vez más clases particulares.

El profesor Antonio Barbeito, director de las academias Mundoestudiante, señala a EFE que las solicitudes de clases particulares vinculadas a la Selectividad han aumentado un 30 % este año respecto a 2025 y las clases preparatorias de la segunda convocatoria han crecido un 18 %.

"Los estudiantes quieren llegar a su nota, y cada vez la nota de corte según que carrera aumenta más", señala al tiempo que recomienda fijarse muy bien en el examen hecho en junio para entender mejor su estructura y cómo piden responder.

"Tú no escribes para ti, escribes para una persona que no te conoce", avisa al tiempo que recomienda medir bien los tiempos, escoger las asignaturas en las que se tiene mayor confianza y en las específicas ir a lo seguro.

Baja ligeramente el porcentaje de aprobados

Aunque nueve de cada diez matriculados supera la PAU, en 2025 este porcentaje bajó casi tres décimas hasta el 89,98 % de media, frente al 92,95 % de aprobados en 2024.

Los datos recopilados por las delegaciones de EFE señalan que en 2026 el porcentaje de aprobados ha bajado en Madrid, Cataluña, Andalucía, Cantabria, Navarra, Canarias, Murcia, Baleares o La Rioja, entre otras regiones.

En algunos territorios las diferencias son de décimas o medio punto, pero en otras superan el punto.

En Madrid hubo un 95,1 % de aprobados en 2026 frente al 95,5 % de 2025, en Cataluña, 94,97 % frente a 95,68 %, en La Rioja, 97,08 % frente a 97,57 %, y en Aragón, 94,91 % frente al 97,57 %.

En Navarra (96,98 % versus 97,92 %), Murcia (93,7 % versus 94,4 %), Andalucía (90,63 % versus 91,98 %), Baleares (89,6 % versus 92,5 %), La Rioja (97,08 % versus 97,57 %) y Gran Canaria (91,6 % versus 92,6 %).

Las notas medias de acceso también han sido mayoritariamente inferiores en algunas comunidades.

Por debajo del 7: Cantabria (6,30), Comunidad Valenciana (6,35), Murcia (6,68), Andalucía (6,85), y Castilla- La Mancha (6,957), entre otras.

Por encima del 7: Castilla y León (7,46) Baleares (7,08), La Rioja (7,38), Asturias (7,4), Extremadura (7,12) y Cataluña donde la nota media de acceso contando la media del Bachillerato ha sido del 7,16.

La nota media del examen de Matemáticas II ha bajado de forma histórica en Cataluña, con una media de 4,18 -la peor desde 2014-.

No obstante, en algunas comunidades el porcentaje de aprobados ha sido superior al del año pasado. Así lo refleja: Castilla y León (98 %), Castilla-La Mancha (96,87 %), Galicia (96,24 %), Asturias (95,12 %) o Extremadura, con un 96,7 % de aprobados -el tercer mejor resultado de los últimos 20 años-.

En Aragón los aprobados fueron del 94,91 %, en el País Vasco del 95,26 % y en la Comunidad Valenciana, del 95,23 %.