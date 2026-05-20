El teniente general español Ramón Armada asume el mando de la misión de la OTAN en Irak

España es el país que más personal aporta actualmente a la misión, reafirmando su compromiso con la estabilidad y seguridad en Irak.

Ramón Armada priorizará el trabajo en equipo, la coordinación con la OTAN, las relaciones con autoridades iraquíes y la preparación de asesores.

El relevo se celebró en el Cuartel General de la OTAN en Nápoles, con presencia de autoridades militares y diplomáticas de España e Irak.

El teniente general español Ramón Armada Vázquez asume el mando de la misión de la OTAN en Irak (NMI) durante el próximo año.

El teniente general del Ejército de Tierra Ramón Armada Vázquez ha asumido el mando de la misión de la OTAN en Irak (NMI) para el próximo año, en una ceremonia celebrada en el Cuartel General Conjunto de la Alianza en Nápoles.

El relevo se produjo entre el general de división francés Christophe Hintzy y el nuevo comandante español, en un acto presidido por el almirante George Wikoff, jefe del cuartel general aliado en la ciudad italiana y que contó con la presencia del teniente general José Antonio Agüero Martínez, comandante del Mando de Operaciones (CMOPS), así como del embajador de España en Italia, Miguel Ángel Fernández Palacios, y fue seguida por personal civil y militar desplegado en la misión.

En su intervención, el teniente general Armada asumió el mando con el compromiso de centrar sus esfuerzos en su “equipo NMI, en la total coordinación con la cadena OTAN, en las relaciones con las autoridades iraquíes y en la comunidad diplomática”.

El teniente general 🇪🇸 Ramón Armada Vázquez asume el mando de la misión de la OTAN en Irak @IraqNato durante el próximo año.

El acto que ha tenido lugar en el Cuartel General Conjunto de la OTAN en Nápoles, el teniente general ha expresado su intención de “focalizar todos los… pic.twitter.com/rjAi0dA5j8 — Estado Mayor Defensa 🇪🇸 (@EMADmde) May 19, 2026

Asimismo, trasladó a su equipo las prioridades que marcarán su mandato, al pedir “disciplina a través del ejemplo, la misión concebida como una familia y la preparación de los asesores”, además de incluir parte de su discurso en árabe.

Por su parte, el general Hintzy destacó la cooperación alcanzada a lo largo de su mandato, subrayando que “Nunca he visto una conexión tan estrecha entre un país y sus asesores”, en referencia al trabajo conjunto con las autoridades iraquíes.

El acto fue seguido por la cúpula militar iraquí mediante videoconferencia desde la embajada de Francia en Bagdad, en un gesto que refuerza la cooperación entre la OTAN y las autoridades del país.

Con este relevo, la Alianza y España reafirman su compromiso con la estabilidad de Irak y su implicación en las misiones internacionales, contribuyendo a la reconstrucción institucional y al fortalecimiento de las capacidades de seguridad iraquíes.

Compromiso con Irak

España participa actualmente en las dos principales misiones internacionales desplegadas en Irak: la misión de la OTAN (NMI) y la Operación Inherent Resolve, liderada por la coalición internacional contra Daesh, donde mantiene desplegado un grupo de operaciones especiales (SOTG).

La misión NMI tiene como objetivo reforzar las fuerzas de seguridad e instituciones educativas militares iraquíes mediante la formación y el asesoramiento a responsables del Ministerio de Defensa, la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional y diversas academias y centros de enseñanza militar.

En este marco, España destaca como el país que más personal aporta actualmente a la misión.