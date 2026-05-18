Robles advierte de la "preocupante" expansión del yihadismo en el Sahel

Las claves

Las claves Generado con IA La ministra Margarita Robles alertó sobre la acelerada y preocupante expansión del yihadismo en la región del Sahel, especialmente tras el reciente intento de golpe de Estado en Mali. Robles destacó la importancia del trabajo del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y el CNI en la lucha contra el integrismo en el Sahel, subrayando que han salvado muchas vidas. España mantiene el contacto y refuerza la cooperación con países del flanco sur como Senegal y Mauritania, a pesar de la retirada europea de Mali. La ministra informó que España está dispuesta a retomar la misión de la OTAN en Irak cuando mejoren las condiciones de seguridad, en acuerdo con las autoridades iraquíes.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó este lunes que en la zona del Sahel africano "la expansión del integrismo yihadista se acelera cada día más" y señaló que en estos momentos presenta “unos aspectos muy preocupantes”, como se manifestó en el reciente intento de golpe de Estado en Mali.

Así lo destacó Robles en su comparecencia ante la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, donde además de explicar la actuación del departamento que dirige en Oriente Próximo, también analizó la situación en otras zonas de interés para España, como el Sahel.

Robles alertó del "progresivo deterioro" de la situación de seguridad en el Sahel, como evidenció, por ejemplo, el intento de golpe de Estado en Mali de la semana pasada, en el que "el integrismo yihadista junto con los tuaregs, realizaron una acción coordinada y concertada" que terminó con la muerte del ministro de defensa, Sadio Camara, y otros altos mandos militares.

A este respecto, la ministra afirmó que, en el Sahel, "la expansión del integrismo yihadista se acelera cada día más y presenta unos aspectos muy preocupantes". Por ello, recordó la importancia que España concede al vecindario sur, un aspecto que logró que se incluyese en el Concepto Estratégico de la OTAN que salió de la cumbre de Madrid o en la Brújula Estratégica de la UE.

Tanto en la Unión Europea, como en el ámbito de la Alianza Atlántica, señaló Robles, España apuesta por hablar de "una aproximación de 360 grados" y por "hacer una apuesta decidida por el flanco sur".

🟠 La labor del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y del CNI, esencial en el Sahel.



Así lo ha asegurado la ministra de Defensa en el @Congreso_Es, donde ha abogado por "una apuesta decidida por el Flanco Sur". pic.twitter.com/ykSZTHrCpQ — Ministerio Defensa (@Defensagob) May 18, 2026

Por eso España ante el Sahel, recalcó, presta una especial atención a la lucha contra el integrismo yihadista. Una tarea en la que destacó que "tienen un papel esencial" tanto el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Una intervención de ambos organismos que, aseguró, "ha ayudado a salvar muchas vidas".

Y ello a pesar de la retirada de la Unión Europea del Sahel, y en concreto de Mali, donde las Fuerzas Armadas españolas contribuyeron desde 2013 hasta su conclusión en 2024 con más de 8.300 militares a la misión EUTM Mali de la Unión Europea.

A pesar de esta retirada europea, dijo Robles, "hemos tratado de obviar esos inconvenientes", manteniendo el contacto con los países del llamado vecindario sur, "reforzando" lo que se conoce como presencias marítimas coordinadas en el Golfo de Guinea.

Finalmente, señaló, "estamos incrementando nuestras visitas y relaciones con Senegal y Mauritania, países con los que son frecuentes los intercambios de visitas, así como el apoyo e intercambio de información".

La misión en Irak

Robles también aseguró que la intención de las autoridades iraquíes es retomar la misión de la OTAN (NMI, por sus siglas en inglés) sobre el territorio cuando las condiciones de seguridad derivadas de la guerra en Irán mejoren.

La OTAN reubicó en Nápoles, sede del Mando Conjunto Aliado, al personal de la misión que permanecía en Irak a finales de marzo, habida cuenta de que ese país estaba bajo los ataques de Irán en represalia a la ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel contra Teherán. España evacuó a doscientos militares del país.

Pero no finalizó la misión, que actualmente está comandada por el teniente general Ramón Armada y tiene 13 efectivos desplegados en Nápoles.

Robles reveló que Armada ha estado en Irak recientemente, y abordó con las autoridades iraquíes la continuidad de la misión. Según ha trasladado, los iraquíes están a la espera de la evolución de la situación, pero "quieren que la misión continúe", y España está en sintonía con ese deseo.

"Nuestra voluntad es volver a Irak siempre, siempre que eso sea necesario y plenamente de acuerdo con el gobierno iraquí", indicó la ministra.