Pakistán ha desplegado un escuadrón de cazas y 8.000 efectivos en Arabia Saudí durante la guerra en Irán

Pakistán actúa como mediador principal en la guerra con Irán y su contingente en Arabia Saudí cumple funciones de combate, asesoramiento y entrenamiento.

El equipamiento, operado por personal paquistaní y financiado por Arabia Saudí, incluye también dos escuadrones de drones.

El acuerdo permite a Pakistán enviar hasta 80.000 efectivos y contempla el posible despliegue de buques de guerra para reforzar la seguridad saudí.

Pakistán ha desplegado 8.000 soldados, un escuadrón de cazas JF-17 y un sistema de defensa aérea HQ-9 en Arabia Saudí bajo un pacto de defensa mutua.

Pakistán ha desplegado 8.000 efectivos, un escuadrón de cazas y un sistema de defensa aérea en Arabia Saudí en virtud de un pacto de defensa mutua, intensificando la cooperación militar con Riad mientras Islamabad actúa como principal mediador en la guerra con Irán

El despliegue, cuyo alcance total se revela ahora por primera vez, fue confirmado a Reuters por tres fuentes de seguridad y dos gubernamentales, que lo describieron como una fuerza significativa con capacidad de combate destinada a respaldar a Arabia Saudí ante posibles nuevos ataques contra el reino.

Ni el Ejército ni el Ministerio de Exteriores de Pakistán, ni la oficina de medios del Gobierno saudí han querido hacer comentarios al respecto.

El acuerdo de defensa, firmado el año pasado, es confidencial en sus términos completos, aunque ambas partes han señalado que obliga a prestarse asistencia mutua en caso de agresión. El ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, ha insinuado que el pacto sitúa a Arabia Saudí bajo el paraguas nuclear de Pakistán.

Según las fuentes citadas por Reuters, Pakistán ha enviado un escuadrón completo de unos 16 aviones, en su mayoría cazas JF-17 desarrollados conjuntamente con China, que llegaron al reino a principios de abril. Dos de las fuentes de seguridad señalaron además el despliegue de dos escuadrones de drones.

El HQ-9 es un misil superficie-aire de largo alcance con localización por radar semiactivo desarrollado por la República Popular China.

Las cinco fuentes coincidieron en que el contingente incluye alrededor de 8.000 soldados, con el compromiso de enviar más si fuera necesario, así como un sistema de defensa aérea HQ-9 de fabricación china. El equipamiento es operado por personal paquistaní y financiado por Arabia Saudí.

Durante el conflicto con Irán, el personal militar y de la fuerza aérea desempeñará principalmente funciones de asesoramiento y entrenamiento, según dos de las fuentes de seguridad, que afirmaron haber tenido acceso a intercambios y documentos sobre el despliegue.

Este contingente se suma a miles de efectivos paquistaníes con funciones de combate ya desplegados en Arabia Saudí en virtud de acuerdos previos, indicaron las fuentes.

Un mayor despliegue

Una de las fuentes gubernamentales señaló que el pacto contempla la posibilidad de desplegar hasta 80.000 soldados paquistaníes para reforzar la seguridad de las fronteras saudíes junto a las fuerzas del reino. Dos fuentes de seguridad añadieron que el acuerdo también incluye el posible envío de buques de guerra, aunque no se pudo confirmar si alguno ha llegado ya a Arabia Saudí.

La escala del despliegue —que incluye aeronaves de combate, sistemas de defensa aérea y miles de efectivos— indica que Pakistán ha ido más allá de una misión simbólica o meramente consultiva.

Reuters informó previamente de que Pakistán había enviado cazas al reino tras ataques iraníes contra infraestructuras energéticas clave que causaron la muerte de un ciudadano saudí, lo que elevó el riesgo de una escalada del conflicto.

Ese envío se produjo antes de que Islamabad emergiera como principal mediador en la guerra, facilitando un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán que se ha mantenido durante las últimas seis semanas. Pakistán acogió la única ronda de conversaciones de paz entre Washington y Teherán hasta la fecha, y tenía previstas nuevas reuniones que finalmente fueron canceladas.