Integrasys, única empresa española involucrada en el diseño de la futura "Cúpula de Hierro" de Ucrania

El desarrollo se realiza mediante colaboración ágil entre el Ministerio de Defensa ucraniano, las Fuerzas Armadas y la industria privada para validar y perfeccionar soluciones en combate real.

Integrasys aporta tecnologías avanzadas para la denegación de drones de largo alcance y gestión de comunicaciones críticas, esenciales para la coordinación del sistema.

El proyecto busca crear un escudo antiaéreo multicapa, inspirado en el modelo israelí pero con arquitectura más fragmentada y adaptable.

Integrasys es la única empresa española involucrada en el diseño de la futura "Cúpula de Hierro" de Ucrania, formando parte del clúster Tech Force.

La reciente incorporación de Integrasys como miembro asociado a las Tech Force de Ucrania posiciona a la compañía como la única representante de España dentro de este clúster privado que aglutina a más de 90 fabricantes tecnológicos de vanguardia a nivel global. El objetivo fundamental de esta alianza es la construcción del escudo antiaéreo más moderno y sofisticado de Europa.

El proyecto en cuestión busca dotar a Ucrania de un sistema de defensa multicapa que, aunque se inspira conceptualmente en el exitoso modelo israelí conocido como la Cúpula de Hierro, presenta una arquitectura significativamente más fragmentada y adaptable.

A diferencia de las estructuras militares convencionales centralizadas, este nuevo escudo está siendo concebido para integrar tecnologías heterogéneas procedentes de diversos países, combinándolas con soluciones locales que se coordinan en tiempo real.

Este enfoque permite una respuesta dinámica y eficaz ante amenazas contemporáneas tan diversas como los drones de ataque, los misiles de crucero y otras incursiones aéreas que requieren una neutralización precisa.

En este complejo entramado tecnológico, la aportación de Integrasys resulta determinante gracias a su especialización en soluciones avanzadas para la denegación de drones de largo alcance y la gestión de comunicaciones críticas. La empresa aporta su vasta experiencia en redes satelitales y en la administración del espectro electromagnético, elementos que actúan como el sistema nervioso del escudo.

Sin una coordinación perfecta de estas frecuencias y una protección robusta de los enlaces de datos, un sistema distribuido de esta magnitud perdería su eficacia operativa. La tecnología española garantiza que los sensores, los centros de mando y las unidades de respuesta mantengan una conexión constante y segura.

Para Álvaro Sánchez, consejero delegado de Integrasys, la unión a Tech Force representa una contribución deliberada a la seguridad del continente. "Aportamos nuestra experiencia y tecnologías a Ucrania porque creemos que el futuro de la seguridad global se está definiendo aquí y ahora. Nuestro objetivo no es solo la colaboración, sino la cocreación de innovación para un futuro más seguro", ha asegurado.

El funcionamiento de este ecosistema se basa en un modelo híbrido de colaboración extremadamente ágil, donde las Tech Force actúan como puente entre las necesidades tácticas del Ministerio de Defensa de Ucrania y la capacidad de innovación de la industria privada.

En esta estructura de tres niveles, el ministerio define las prioridades estratégicas mientras que las Fuerzas Armadas validan las soluciones en condiciones reales de combate, permitiendo a empresas como Integrasys perfeccionar sus herramientas de software táctico y guerra electrónica con una rapidez sin precedentes en el sector de la defensa tradicional.