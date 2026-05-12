España ya ha instruido a más de 9.000 militares ucranianos desde que comenzó la misión de asistencia militar en 2022

La formación, coordinada por el Toledo Training Coordination Centre, incluye tanto instrucción operativa como contenidos en Derecho Internacional Humanitario y seguridad en la gestión de municiones.

En 2026 se incorporaron nuevos módulos como topografía militar avanzada, policía militar y vehículo acorazado de recuperación.

Se han impartido más de 230 módulos de unas 40 especialidades diferentes, incluyendo formaciones avanzadas y técnicas.

España ha instruido a más de 9.000 militares ucranianos desde noviembre de 2022 como parte de la misión de Asistencia Militar de la UE.

La instrucción de los militares ucranianos ha sido una de las principales aportaciones del Ministerio de Defensa de España a la guerra que libran contra Rusia desde el 2022.

La última cifra que ha aportado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), como parte de la misión de Asistencia Militar de la UE en Apoyo a Ucrania (EUMAM UA), es de 9.000 militares ucranianos que han recibido instrucción desde el inicio de esta asistencia en noviembre de 2022.

Durante este tiempo, se han acogido más de 230 módulos de unas 40 especialidades diferentes.

Los cursos se realizan por todo el territorio español y son impartidos por diferentes unidades de las Fuerzas Armadas y, en alguno de ellos, se ha contado con la colaboración de la Guardia Civil, según explican desde el EMAD.

Desde el comienzo del presente año, la instrucción ha adquirido un nivel superior al dejar la formación básica de los militares en un segundo plano para pasar a instrucciones más técnicas y específicas.

En este contexto, durante el primer cuatrimestre del 2026, se han impartido por primera vez los módulos de topografía militar avanzada, policía militar y vehículo acorazado de recuperación.

También se ha impartido el segundo curso de mantenimiento e instrucción de tripulación de carro de combate Leopard 2A4, cuya primera edición tuvo lugar al inicio de la misión en 2022 tras el anuncio del Ministerio de Defensa del envío de este blindado a Ucrania.

Siguiendo la misma línea, apuntan desde el EMAD, hay diversos módulos que se han ido repitiendo en más de diez ocasiones como los relativos al planeamiento militar, a sistemas de defensa antiaérea —incluidos los del sistema Hawk—, el vehículo TOA M113 o sistemas de gestión de datos geográficos y de georreferenciación.

Militares españoles formando a ucranianos en el mantenimiento del TOA EMAD

En palabras del segundo jefe de la misión, el coronel Víctor Amalio Samaniego Palacios, "la operación EUMAM sigue teniendo un alto grado de exigencia y de flexibilidad para nuestro personal".

"Con objeto de proporcionar una instrucción lo más rigurosa posible y adaptada a la audiencia objetivo, se desarrolla una labor de coordinación permanente con el personal de las Fuerzas Armadas ucranianas".

Como parte del adiestramiento, los militares españoles realizan módulos que abarcan temas más allá de los puramente operativos, como el Derecho Internacional Humanitario o la gestión de municiones con seguridad.

En España, las actividades de formación están dirigidas por el Toledo Training Coordination Centre (TTCC), encuadrado dentro de la dirección del Mando de Operaciones, que coordina sus actividades con las diferentes estructuras internacionales.