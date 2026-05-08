Navantia avanza en la construcción de las corbetas de Arabia Saudí con la puesta de la quilla del séptimo buque

Las corbetas, basadas en el modelo Avante 2200, incorporan sistemas tecnológicos avanzados de defensa y componentes propios de Navantia, como el sistema de combate HAZEM y el puente MINERVA.

El contrato genera más de 4 millones de horas de trabajo y hasta 2.000 empleos directos e indirectos en la bahía de Cádiz.

El proyecto fomenta la transferencia tecnológica y la autonomía industrial saudí, con la entrega de la primera unidad en España y las siguientes en Arabia Saudí.

Navantia ha iniciado la construcción de la séptima corbeta para la Marina Real de Arabia Saudí en San Fernando, Cádiz, bautizada como HMS Neom.

Navantia ha celebrado, en sus instalaciones de San Fernando (Cádiz), el acto de puesta de quilla de la séptima corbeta destinada a la Marina Real de Arabia Saudí. Este hito supone el inicio formal de la construcción en grada del buque número 576 del astillero gaditano, el cual ha sido bautizado oficialmente como HMS Neom.

La ceremonia, desarrollada como una sesión de trabajo intensiva, ha contado con la presencia de una delegación de la fuerza naval saudí, liderada por el director del proyecto, el comodoro Fareed M. Alharbi.

Con la colocación de esta primera pieza estructural, el proyecto se adentra en una fase decisiva donde ya conviven en el astillero las estructuras de las dos primeras unidades de esta segunda serie de tres corbetas contratadas por Riad, que se suman a las cinco de la primera fase.

De esta manera, mientras el HMS Neom comienza a tomar forma sobre la grada, su predecesor, el HMS Al-Madinah, se encuentra ya en un estado avanzado de alistamiento a la espera de su próxima botadura.

El acuerdo contractual estipula una metodología de trabajo que fomenta la transferencia tecnológica y la autonomía industrial de Arabia Saudí. Navantia asumirá la responsabilidad completa de la entrega de la primera unidad en España, mientras que la segunda y la tercera se finalizarán en territorio saudí.

Puesta de la quilla de la séptima corbeta construida por Navantia para Arabia Saudí

Este proceso de construcción compartida incluye la instalación, integración y pruebas de los sistemas de combate en el país árabe, replicando el modelo de éxito del contrato anterior. Además, el compromiso de Navantia se extiende más allá de la construcción física de los cascos, abarcando un paquete integral de apoyo logístico y la formación especializada de las tripulaciones.

Un aspecto fundamental de este programa es la evaluación operativa de los buques en la base naval de Rota y la formación de un centenar de ingenieros saudíes, lo que garantiza una transición de conocimientos técnica y profesional de primer nivel.

2.000 puestos de trabajo

Desde el punto de vista económico y social, la importancia de este programa para la bahía de Cádiz es incuestionable. Se estima que la carga de trabajo asociada a este contrato superará los cuatro millones de horas, lo que se traduce en un motor de empleo vital para la región.

Este impacto se cuantifica en la generación de hasta 2.000 puestos de trabajo entre empleos directos, indirectos e inducidos, consolidando la posición de Navantia como un referente industrial en el sur de Europa. La actividad no solo beneficia a la construcción principal, sino que involucra a la unidad de negocio de Reparaciones, que participará activamente durante las varadas programadas de las corbetas en las instalaciones de San Fernando.

En cuanto a las especificaciones técnicas, estas corbetas se basan en el exitoso modelo Avante 2200/Alfa 3000, diseñado para ser un buque polivalente capaz de ejecutar misiones de vigilancia, control de tráfico marítimo y asistencia en alta mar.

Sin embargo, su capacidad no se limita a la gestión civil, ya que incorporan tecnología de última generación para la defensa de activos estratégicos, inteligencia, guerra electrónica y capacidades antisubmarinas y antiaéreas.

El diseño maximiza la integración de sistemas propios de Navantia, como el sistema de combate HAZEM o el puente integrado MINERVA, demostrando la soberanía tecnológica de la empresa española en cada componente, desde los motores propulsores hasta los sistemas de comunicaciones más avanzados.