La Armada convierte 2026 en el año de Álvaro de Bazán, el almirante invicto que cambió la guerra en el mar

Su legado combina excelencia militar, visión estratégica y un ejemplo de liderazgo humano, valores que la Armada española busca resaltar en este homenaje.

Destacó por su papel decisivo en batallas como Lepanto y la Isla Terceira, donde su innovación táctica y liderazgo garantizaron victorias clave para España.

Bazán fue pionero en la modernización naval, impulsando el uso del galeón y la profesionalización de soldados a bordo, antecedentes de la Infantería de Marina.

La Armada dedicará 2026 al V centenario del nacimiento de Álvaro de Bazán, almirante invicto y figura clave de la historia naval española.

El 12 de diciembre de 1526 nació Álvaro de Bazán y Guzmán, considerado uno de los marinos más brillantes de la historia de España y una de las grandes figuras de la estrategia naval en la Europa del siglo XVI. Su trayectoria quedó marcada por un hito excepcional: nunca fue derrotado en combate, pese a intervenir en algunos de los enfrentamientos más decisivos del reinado de Felipe II.

Cinco siglos después de su nacimiento, su figura mantiene plena vigencia tanto dentro como fuera del ámbito militar. No solo por sus victorias, sino por su temprana comprensión de que el dominio del mar estaba experimentando una transformación decisiva.

En este contexto, la Armada impulsará a lo largo de 2026 un programa de ámbito nacional con motivo del V centenario de su nacimiento, bajo el lema “D. Álvaro de Bazán, el mejor de los nuestros”, y que se desarrollará por buena parte de la geografía española.

La carrera del almirante Álvaro de Bazán y Guzmán se desarrolló en una etapa crucial para la historia naval: el paso del Mediterráneo como centro estratégico tradicional al Atlántico como nuevo eje del poder mundial. Mientras las galeras seguían dominando las aguas mediterráneas, España comenzó a apostar por nuevos navíos más resistentes y mejor artillados: los galeones.

No solo era un guerrero, sino un modernizador. Entendió antes que nadie que el futuro del mar no estaba en la galera, propulsada por remos y condicionada por el combate cercano, sino en el galeón: un barco más robusto, con mayor capacidad de fuego y capaz de navegar con solvencia por el Atlántico. Su apuesta por este tipo de embarcación resultó decisiva para adaptar el poder naval español a los nuevos tiempos.

En esa transformación, Bazán desempeñó un papel esencial. Su visión lo convirtió en el gran almirante de la transición entre dos épocas.

Se inició en la mar con apenas nueve años. Desde entonces, su vida quedó ligada casi por completo al servicio de la Corona. Mandó galeras en el Mediterráneo, escuadras en el Atlántico y operaciones anfibias complejas, demostrando una versatilidad poco común entre los grandes comandantes de su tiempo.

El héroe de Lepanto

Si existe una batalla que resume su talento, esa fue la Batalla de Lepanto.

Aunque el mando supremo de la Liga Santa correspondía a Don Juan de Austria, numerosos historiadores coinciden en que la victoria se sostuvo en gran medida sobre la capacidad táctica de Bazán, encargado de la escuadra de reserva.

La batalla de Lepanto. Royal Museums Greenwich

Cuando el flanco derecho cristiano comenzaba a ceder y el cerco otomano amenazaba con romper la formación, Bazán intervino con rapidez. Sus galeras cerraron la brecha en el momento exacto, evitaron el colapso y contribuyeron a inclinar la batalla.

Aquella maniobra confirmó lo que muchos ya sospechaban: Bazán poseía una rara capacidad para leer el caos del combate y decidir con sangre fría donde otros solo veían confusión.

Revolución militar en cubierta

Bazán no fue únicamente un guerrero victorioso. También fue un modernizador.

Se le atribuye el impulso definitivo de los Tercios de la Armada, considerados el antecedente más antiguo de la actual Infantería de Marina.

De los Tercios del siglo XVI a la élite moderna: 489 años de la Infantería de Marina más antigua del mundo

Su planteamiento era revolucionario para la época: soldados profesionales preparados específicamente para combatir a bordo y para desembarcos, no simples marineros improvisados para la lucha.

En una época en la que muchas batallas navales se resolvían aún mediante abordajes, aquella profesionalización otorgó a España una ventaja decisiva.

Las Azores

En 1582, durante la crisis sucesoria portuguesa, Bazán firmó otra de sus grandes páginas militares en la Batalla de la Isla Terceira.

Frente a una flota francesa superior en número, que apoyaba al pretendiente rival al trono portugués, el marqués de Santa Cruz desplegó una estrategia innovadora. Fue una de las primeras grandes batallas navales libradas en mar abierto, lejos de la protección de la costa, donde la artillería pesada comenzó a imponerse como elemento decisivo.

El resultado fue contundente: la flota enemiga quedó destruida y la incorporación de Portugal a la Monarquía Hispánica de Felipe II quedó asegurada.

Muchos especialistas consideran Terceira su mayor obra táctica.

La Armada que no llegó a mandar

En los últimos años de su vida, Felipe II le encomendó preparar la gran operación contra Inglaterra: la llamada Grande y Felicísima Armada.

Bazán diseñó un plan ambicioso, sustentado en una compleja logística y en recursos que no siempre llegaron a tiempo. Exhausto por las presiones políticas y los preparativos acelerados en Lisboa, murió en 1588, pocos meses antes de la partida de la flota.

El mando recayó finalmente en el Duque de Medina Sidonia, sin experiencia naval comparable. Desde entonces, muchos historiadores se han preguntado qué habría sucedido si Bazán hubiese estado al frente de la expedición.

El militar y el ejemplo humano

Su prestigio no se cimentó únicamente en la victoria, sino también en la autoridad moral que ejercía sobre sus hombres. Miguel de Cervantes lo retrató como “rayo de la guerra (…) padre de los soldados (…) venturoso y jamás vencido capitán”, una síntesis que combina genio militar y cercanía humana.

El Director del Instituto de Historia y Cultura Naval, vicealmirante Enrique Torres Piñeyro, subraya que “Bazán representa una forma de entender el servicio que combina excelencia profesional, visión estratégica y compromiso con España. Acercar su figura al público es también una forma de proyectar los valores de la Armada en el presente”.

Hoy en día, una de las mejores fragatas de la Armada española, la F-101, lleva el nombre de Álvaro de Bazán en su honor. Armada

En la misma línea, el Almirante Jefe de Personal, almirante Alfonso Delgado Moreno, destaca la vigencia de los valores que encarnó el marino: “la disciplina fortalece el ejercicio del mando, le da solidez y hace eficaz su iniciativa”, y recuerda que “sin carácter, ningún conocimiento técnico es suficiente para alcanzar los objetivos con garantías”.

También insiste en la dimensión humana del liderazgo: “cuidar a quienes están a vuestras órdenes no es debilidad, es liderazgo, cohesión y eficacia”, en sintonía con la imagen que Cervantes dejó del marqués de Santa Cruz como “padre de los soldados”.

Un lema para la leyenda

Su divisa personal, “Rey servido y Patria honrada”, sintetiza una concepción del deber que marcó toda su trayectoria: servicio, lealtad institucional y compromiso con España. Pocos personajes encarnan con tanta claridad la combinación de talento estratégico, innovación técnica y sentido del deber.

Esa dimensión fue captada ya por sus contemporáneos. El escritor Lope de Vega, que combatió bajo sus órdenes, le dedicó unos versos que aún hoy condensan su leyenda: "El fiero turco en Lepanto, / el francés en la Tercera, / el portugués en su tierra / y el inglés en todas partes, / se asombraron de ver sus estandartes."

Cinco siglos después, la figura de Álvaro de Bazán continúa ondeando, como aquellos estandartes, en la memoria de la historia naval.