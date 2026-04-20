Indra refuerza su presencia en EEUU con un nuevo centro de excelencia en radares y comunicaciones en Kansas

A la inauguración han asistido el senador de Kansas, Jerry Moran, y el consejero delegado de Indra Group, José Vicente de los Mozos. Indra

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Las claves Generado con IA Indra ha inaugurado un nuevo centro de excelencia en Olathe (Kansas) para fabricar sistemas avanzados de radar y comunicaciones. La inversión supera los 50 millones de dólares y permitirá la creación de más de 200 empleos cualificados en tres años. El centro producirá sistemas críticos para la aviación civil y militar, incluyendo radares para la FAA y equipos para la Fuerza Aérea de EE.UU. La nueva planta refuerza la presencia de Indra en Estados Unidos y apoya el programa de modernización del control del tráfico aéreo del país.

Indra Group ha inaugurado este lunes un nuevo centro de excelencia en fabricación en Olathe (Kansas, Estados Unidos), una instalación estratégica destinada a la producción de sistemas avanzados de radar y comunicaciones para la aviación civil y militar.

El proyecto, que ha supuesto una inversión de 50 millones de dólares (más de 42,5 millones de euros), prevé la creación de más de 200 empleos cualificados en los próximos tres años.

El acto de apertura, celebrado en el Great Plains Commerce Center, contó con la presencia del senador por Kansas, Jerry Moran, y del consejero delegado de Indra Group, José Vicente de los Mozos, quienes destacaron el impacto económico e industrial de la nueva planta, así como su relevancia para la modernización del sistema de control del tráfico aéreo estadounidense.

Las instalaciones, con una superficie de 11.000 metros cuadrados, están concebidas como un centro de excelencia con procesos avanzados de fabricación y pruebas electrónicas automatizadas.

Desde allí se producirán sistemas críticos de comunicación, navegación y vigilancia, incluidos radares de nueva generación para la Administración Federal de Aviación (FAA), en el marco de un contrato multimillonario ligado al programa de renovación del sistema nacional de espacio aéreo.

El consejero delegado de Indra destacó el carácter estratégico del proyecto: “Con la puesta en marcha de este centro en Olathe avanzamos en nuestro plan de crecimiento en Estados Unidos, un mercado clave”. Añadió que la inversión, junto a la creación de más de 200 empleos cualificados, refleja “un compromiso firme y sostenido con el país y con la FAA”.

Por su parte, senador estadounidense Moran valoró la inversión como un impulso para la economía local: “La decisión de Indra de ampliar su presencia en la región de Kansas City supone un gran logro para nuestro estado”, al destacar la creación de unos 200 empleos en fabricación de alta tecnología.

Asimismo, recordó que el Congreso ha destinado 12.000 millones de dólares a modernizar el control del tráfico aéreo y subrayó que la implicación de la compañía “respalda estas iniciativas clave en seguridad aérea”, en un estado con una “rica tradición” en aviación.

El nuevo centro complementa las instalaciones que Indra ya opera en Overland Park, también en Kansas, y permitirá aumentar la capacidad de producción para atender la demanda de la FAA.

Además de radares terrestres, la planta fabricará más de 20.000 radios Park Air y sistemas portátiles de navegación aérea táctica (MP-TACAN) destinados a la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Con esta inversión, Indra afianza su posicionamiento en el mercado estadounidense de defensa y aviación, al tiempo que amplía su huella industrial en un entorno altamente competitivo.