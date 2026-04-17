Indra desarrollará e integrará en España el blindado anfibio Superav 8x8 de IDV para Infantería de Marina

El programa prevé finalizar en 2030 y posiciona a Indra como referente nacional en soluciones anfibias y plataformas de combate, consolidando su cadena de valor industrial.

La integración de los sistemas y la adaptación de los vehículos se realizará en centros industriales españoles, reforzando la capacidad de proyección anfibia y las operaciones en entornos litorales de la Infantería de Marina.

El acuerdo forma parte de un Programa Especial de Modernización del Ministerio de Defensa español, que contempla la entrega de 34 vehículos en cuatro variantes: Transporte de Tropas, Mando y Control, Recuperación y Ambulancia.

Indra desarrollará e integrará en España el blindado anfibio Superav 8x8 de IDV para la Infantería de Marina, en colaboración con la filial de defensa de Iveco.

La división Land Vehicles de Indra acaba de anunciar la rúbrica de un nuevo acuerdo estratégico con la filial de defensa de Iveco —actualmente en manos de Leonardo— para trabajar en el Vehículo Anfibio de Combate de Infantería de Marina (VACIM).

Tal y como adelantó José Vicente de los Mozos, consejero delegado y primer ejecutivo de Indra, en el Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! organizado por EL ESPAÑOL, esta alianza responde a uno de los Programas Especiales de Modernización (PEM) de 374 millones que el Ministerio de Defensa adjudicó a una UTE de Indra y EM&E (Escribano) a finales del año pasado.

El modelo elegido es Superav 8x8 de Iveco Defence Vehicles (IDV), una de las plataformas de referencia en la categoría y que ha sido la elegida por el Cuerpo de Marines de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas italianas.

El planteamiento de la multinacional española pasa por desarrollar la versión nacional del vehículo e integrar todos los sistemas en España en su centro industrial de El Tallerón (Gijón) y una nueva ubicación todavía por definir. Entre ellos está una estación de armas Guardian de EM&E con un cañón de 12,7 milímetros.

Según explican desde Indra, este acuerdo constituye un hito clave orientado a dotar a la Infantería de Marina española de capacidades críticas, de vanguardia y plenamente operativas, al tiempo que refuerza su potencial de proyección anfibia y sus operaciones en entornos litorales. El programa comienza este mismo año y tiene previsto finalizar en 2030.

La colaboración con IDV permitirá la integración de plataformas de última generación, con altos niveles de movilidad, protección y fiabilidad, para misiones tanto marítimas como terrestres, apuntan.

En el marco del programa, Indra entregará las variantes de Transporte de Tropas (28 unidades), Mando y Control (2 unidades), Recuperación (2) y Ambulancia (2) del VACIM, dando un total de 34 plataformas que serán provistas por la compañía italiana directamente a los centros industriales de la española.

Según han explicado, la compañía española será la encargada del desarrollo de las versiones españolas de las cuatro variantes estipuladas por el PEM. De ellas, las de Mando, Recuperación y Ambulancia, serán exclusivas de la Infantería de Marina.

Continuando con la participación industrial, Indra integrará las plataformas Superav 8x8 con los sistemas de misión requeridos por el Ministerio de Defensa español y llevará a cabo la adaptación funcional, la validación y la entrega final de los vehículos configurados para la Infantería de Marina.

ACV de los Marines de EEUU sobre tierra Jamin M. Powell / Cuerpo de Marines

Para Indra Land Vehicles, este acuerdo supone "reforzar su papel como integrador español de referencia, ampliar su catálogo con soluciones anfibias y consolidar su cadena de valor en el ámbito de las plataformas de combate".

En cuanto al papel de IDV, la colaboración con la compañía española abre "nuevas oportunidades de cooperación industrial sostenida" y reafirma su tecnología como estándar de referencia en capacidad anfibia.

"La colaboración con IDV supone un paso decisivo dentro del proyecto para dotar a la Infantería de Marina española de las capacidades que exigen los escenarios actuales, y marca el inicio de una relación industrial estable y de largo recorrido", ha afirmado Frank Torres, CPO y director general de Indra Land Vehicles.

Según apunta Torres, el contrato, junto con la entrega por parte de Indra de nuevas variantes especializadas, reforzará las capacidades anfibias de nuestras Fuerzas Armadas y permitirá a Indra continuar consolidando una base industrial sólida, innovadora y orientada al futuro".

"En EEUU, la plataforma anfibia de IDV sirve como base del Amphibious Combat Vehicle (ACV), suministrado en colaboración con BAE Systems", ha explicado. La versión italiana del Superav cuenta con un sistema de armas de Leonardo y forma la base del Veicolo Blindato Anfibio (VBA).

Bianchini también ha explicado que, "gracias al contrato firmado con Indra, IDV suministrará una plataforma blindada anfibia de última generación, lo que permitirá a España renovar y ampliar su flota de vehículos de Defensa Nacional y afrontar de forma eficaz los desafíos operativos actuales y futuros".