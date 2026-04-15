Tess Defence entrega 11 nuevos VCR 8x8 Dragón al Ministerio de Defensa en Sevilla y alcanza 56 vehículos

Tess Defence prevé entregar un total de 100 unidades del Dragón al Ejército de Tierra durante 2026, dentro del programa de modernización de capacidades terrestres.

Las nuevas entregas permiten ampliar y profundizar los ejercicios de Evaluación Operativa de los blindados en el Ejército de Tierra.

En el lote entregado se incluyen las primeras cuatro unidades de vehículos de Puesto de Mando de Sección de Infantería, que serán destinadas a la Base Álvarez de Sotomayor en Viator (Almería).

Tess Defence ha entregado 11 nuevos blindados 8x8 Dragón al Ministerio de Defensa en Sevilla, alcanzando un total de 56 vehículos.

Tess Defence, la compañía formada por Indra, EM&E, Santa Bárbara Sistemas y Sapa, ha entregado 11 nuevos blindados 8x8 Dragón al Ministerio de Defensa, según han informado fuentes de Indra a EL ESPAÑOL.

La entrega coincidió también con la certificación de los hitos de Calificación de las variantes de Puesto de Mando de Sección de Zapadores y Puesto de Mando de Sección y Compañía de Infantería.

Asimismo, tal y como indican las mismas fuentes, dentro del lote recién entregado al Ministerio de Defensa se incluyen las primeras cuatro unidades de vehículos de Puesto de Mando de Sección de Infantería que serán enviadas próximamente a la Base Álvarez de Sotomayor en Viator (Almería).

Se trata del mismo cronograma seguido por los anteriores vehículos entregados a partir de enero, cuando se oficializó la llegada de los vehículos al Ejército de Tierra, con el objetivo de pasar la Evaluación Operativa en el que siguen inmersos los blindados.

Con la recepción de los primeros vehículos de Puesto de Mando, se habilita ampliar el alcance y la complejidad funcional de estos ejercicios de Evaluación, destinados tanto a comprobar la operatividad de los vehículos como su capacidad de integración en los grupos de combate y unidades tácticas.

Con estas once unidades extra, el número de vehículos 8x8 VCR entregados en lo que va de 2026 asciende a 15, mientras que durante 2025 se entregaron un total de 41 unidades como parte del compromiso alcanzado con el Ministerio de Defensa, según las mismas fuentes de la compañía.

Este programa, tal y como indican, constituye uno de los principales proyectos de modernización de las capacidades terrestres de las Fuerzas Armadas españolas.

Según las últimas estimaciones de Tess Defence, la compañía entregará 100 unidades de Dragón, de diferentes versiones, al Ejército de Tierra durante este año.