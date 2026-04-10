El Ejército del Aire y del Espacio despliega el radar móvil LTR-25 mientras actualiza el Escuadrón de Vigilancia 12 en Burgos

La modernización de los radares en los EVA ya se ha realizado en otras bases como Toledo, Lanzarote y Alicante, quedando solo Burgos con el antiguo sistema.

La operación fue realizada por el Grupo Móvil de Control Aéreo (GRUMOCA), que desplazó el sistema desde Gerona, recorriendo 3.000 kilómetros en seis días.

El radar móvil sustituirá temporalmente al radar fijo italiano, el último de su tipo operativo, hasta la instalación del nuevo Lanza 3D LRR de Indra.

El Ejército del Aire y del Espacio ha desplegado un radar móvil LTR-25 en el Escuadrón de Vigilancia Aérea Nº 12, en Burgos, mientras se actualizan sus sistemas.

Como parte del programa de modernización de los radares de los Escuadrones de Vigilancia Aérea, el Ejército del Aire y del Espacio acaba de anunciar el despliegue de un LTR-25 del Grupo Móvil de Control Aéreo (GRUMOCA) en el EVA 12, localizado en Espinosa de los Monteros, al norte de la provincia de Burgos.

Según han explicado en un comunicado, "un ejemplo de la inmediatez con la que se operan los medios desplegables del GRUMOCA se ha producido ante la necesidad de sustituir temporalmente el radar fijo del Escuadrón de Vigilancia Aérea Nº 12".

En esta ocasión el personal del GRUMOCA ha instalado dentro del propio acuartelamiento un radar móvil LTR-25, fabricado por Indra.

El objetivo es que sea este LTR-25 el que proporcione información mientras se realicen los trabajos de sustitución del radar fijo actual y se instale el nuevo Lanza 3D LRR, también fabricado por la española Indra, durante las próximas semanas.

La sustitución de los radares de los EVA lleva produciéndose varios años. De hecho, actualmente solo el EVA 12 queda con el antiguo radar italiano operativo, que se ha ido sustituyendo paulatinamente en todos los Escuadrones.

Los EVA 2 (Toledo), EVA 22 (Lanzarote) y EVA 5 (Alicante) han sido los últimos en actualizarse.

"El GRUMOCA ha necesitado únicamente seis días para completar las dos fases consistentes en posicionar, primero un sistema radar LTR-25 en el EVA 12, para luego montarlo e integrar sus datos en el Sistema de Vigilancia y Control Aéreo (SVICA)".

EVA 12 Ejército del Aire y del Espacio

"Aunque visto de este modo parece un proceso sencillo, diez miembros de esta unidad recorrieron 3.000 kilómetros por carretera para cubrir los trayectos entre Sevilla, Gerona, Burgos y Sevilla".

El GRUMOCA tiene su base de operaciones en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada (Sevilla). En Gerona, concretamente en el EVA 4 de Rosas, se encontraba el LTR-25 después de que se rompiera el radomo del radar fijo el pasado febrero, finalizando entonces en Burgos para la nueva ubicación del sistema móvil.

"Una vez posicionados los elementos del sistema en el EVA 12, la operación se completó con el traslado de personal técnico dedicado a completar la integración en el SVICA y asegurar la operación y el mantenimiento del sistema mientras dure el despliegue", apuntan desde el Ejército del Aire.

También destacan la participación de personal e infraestructuras de la Base Aérea de Albacete, Tactical Leadership Programme (TLP) Albacete, Acuartelamiento Aéreo de El Prat, EVA 4, Agrupación Base de Zaragoza, EVA 12 y de la Base Aérea de Matacán, en Salamanca.