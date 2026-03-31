La fragata F-104 ‘Méndez Núñez’ relevará a la F-105 ‘Cristóbal Colón’ en su misión en Chipre el 7 de abril

España reafirma su compromiso con la defensa colectiva y la paz, colaborando activamente en la estrategia de disuasión de la Alianza Atlántica.

El grupo naval en la zona incluye al portaaviones francés ‘Charles de Gaulle’ y buques de España, Francia, Países Bajos e Italia, con la misión de proteger el Mediterráneo oriental.

La ‘Cristóbal Colón’ fue enviada a Chipre tras la escalada de ataques con misiles tras la operación Furia Épica, ampliando su despliegue por la guerra en Irán.

La fragata española F-104 ‘Méndez Núñez’ relevará a la F-105 ‘Cristóbal Colón’ en su misión en Chipre el 7 de abril.

Pocos días después del comienzo de la operación Furia Épica, Chipre registró ataques con misiles a enclaves militares del país. Una escalada inesperada por parte de la Unión Europea que tuvo el respaldo de países como España con el envío de la fragata F-105.

La 'Cristóbal Colón' se encontraba entonces en el mar Báltico como parte del Grupo Naval del portaviones francés 'Charles de Gaulle'. De forma coordinada, Francia y España decidieron enviar la fragata a Chipre, donde permanecerá hasta el 7 de abril.

Tal y como ha afirmado la ministra Margarita Robles durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional en el Senado, la fragata 'Méndez Núñez' asumirá el relevo de la 'Cristóbal Colón' el próximo martes.

Se trata de un "relevo normal" como los que se realizan en este tipo de despliegues. La previsión de la 'Cristóbal Colón' era permanecer en esas maniobras conjuntas desde el 26 de febrero hasta el 7 de marzo, pero la irrupción de la guerra en Irán amplió su periodo de navegación.

Además del portaaviones francés y el buque español, el Grupo Naval también lo componen dos fragatas francesas, un buque de aprovisionamiento de combate, una fragata neerlandesa y otra más italiana.

"La misión asignada a nuestra fragata es la de desplegarse en la zona del Mediterráneo oriental con la finalidad de la protección del Grupo Naval", ha afirmado Margarita Robles.

La ministra también ha señalado que la 'Cristóbal Colón' está "participando en la defensa del territorio europeo colaborando en la estrategia de disuasión de la Alianza Atlántica".

El Grupo Naval se encuentra desplegado actualmente en la zona sur-sureste de la isla, ha detallado, "en la zona que nos ha sido solicitada por las autoridades de Chipre para su defensa".

"En función de lo que decida la Unión Europea y Chipre, allí estaremos", afirma. "España y sus Fuerzas Armadas estarán siempre con sus aliados".

Robles también ha asegurado que España es uno de los "principales contribuyentes a las misiones de disuasión de la Alianza Atlántica" y que continuará con esta vía porque cree "en la defensa colectiva, en la paz y en la seguridad".

Todo ello en un contexto que la ministra califica como "tensionado e inestable".

La ministra ha afirmado que el Gobierno de España tiene "muy claros" sus principios, entre ellos "la defensa de la paz, el compromiso con los aliados y el rechazo claro, contundente y sin fisuras de las guerras que no gozan de la resolución internacional correspondiente".