Indra desarrolla un terminal para comunicaciones satelitales en banda Ka militar y alta velocidad para submarinos

Tras la pérdida del SpainSat NG 2 por una colisión espacial, el Ministerio de Defensa planea lanzar un tercer satélite SpainSat NG próximamente.

El terminal aprovecha las capacidades avanzadas del satélite SpainSat NG, mejorando la resiliencia y seguridad de las comunicaciones militares y gubernamentales.

El TSUB-40Ka permite mayores velocidades de transmisión y uso de antenas más pequeñas, optimizando la conectividad en entornos con espacio limitado.

Indra ha desarrollado y certificado el TSUB-40Ka, un terminal compacto de comunicaciones satelitales en banda Ka militar para submarinos.

La tecnológica Indra acaba de anunciar que ha completado el desarrollo y las pruebas de certificación de un nuevo terminal para comunicaciones por satélite para submarinos.

El TSUB-40Ka, como así se denomina el dispositivo, es un sistema "más compacto y con mayor velocidad de transmisión" que tecnologías anteriores. Lo que permite multiplicar "la capacidad operativa de los submarinos modernos".

Según explican, el terminal utiliza la banda Ka del espectro electromagnético, diferenciándolo de las tecnologías tradicionales que se centran en la banda X —de uso militar— o Ku —de uso civil—.

Esta característica permite utilizar antenas más compactas y ofrece mayores velocidades de transmisión, lo que facilita las comunicaciones de banda ancha en plataformas con fuertes restricciones de espacio, como pueden ser los submarinos.

"El uso de terminales militares en banda Ka aporta además una ventaja operativa significativa", apuntan. Y es que combina la "robustez de los estándares militares (MIL-STD/STANAG) con capacidades avanzadas de conectividad".

La certificación del TSUB-40Ka la ha llevado a cabo Hisdesat —compañía hoy bajo el paraguas de Indra— como encargada del SpainSat NG.

Este satélite, uno de los más avanzados del mundo en cuanto a comunicaciones de defensa, integra las bandas X, Ka militar y UHF, lo que "garantiza una conectividad segura, de alta capacidad y basada en infraestructura soberana".

Satélite SpainSat NG 2 en vertical dentro de la sala blanca Rodrigo Mínguez Toulouse (Francia)

Con este desarrollo, "Indra responde a la creciente necesidad de incorporar capacidades de comunicaciones de mayor ancho de banda en entornos operativos exigentes", afirman.

El terminal de comunicaciones permite aprovechar las capacidades avanzadas de los nuevos satélites en la banda Ka, tal y como ofrece el SpainSat NG, "ampliando las posibilidades de conectividad segura para operaciones gubernamentales y militares".

"Estas capacidades contribuyen a mejorar la resiliencia de las comunicaciones frente a interferencias, ciberataques y condiciones adversas en el entorno espacial".

El segundo de los satélites de la familia SpainSat NG sufrió el impacto de una partícula espacial el pasado mes de noviembre, aunque este hecho no trascendió hasta la primera semana de enero de este año.

Tras un periodo de evaluación por parte de los ingenieros de la compañía, se dio el satélite por perdido y España tendrá que apoyarse en el SpainSat original, lanzado hace poco más de 20 años para continuar proporcionando comunicaciones satelitales para la defensa.

Asimismo, Indra, como matriz actual de Hisdesat, comunicó que la intención del Ministerio de Defensa y la compañía pasa por lanzar un tercer SpainSat NG cuanto antes, pero todavía no ha trascendido más información.