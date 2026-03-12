La guerra de Irán encumbra a la industria militar surcoreana tras el éxito del 'Cheongung II' en la defensa aérea de Emiratos

Corea del Sur se consolida como potencia exportadora de defensa, superando a España y acercándose a los grandes actores mundiales del sector armamentístico.

El Cheongung II, con un coste de interceptor mucho menor que el Patriot estadounidense, ha sido exportado a Emiratos y próximamente a Arabia Saudí e Irak.

El éxito en combate del Cheongung II ha impulsado el valor bursátil de empresas surcoreanas como LIG Nex1, Hanwha Aerospace y Hanwha Systems.

El sistema antimisiles surcoreano Cheongung II ha logrado una tasa de éxito del 96% interceptando misiles y drones iraníes en Emiratos Árabes Unidos.

La guerra de Irán ha catapultado a la industria militar de Corea del Sur al primer plano del panorama global de la defensa. El sistema antimisiles Cheongung II, desarrollado por la empresa surcoreana LIG Nex1, se ha convertido en un protagonista inesperado del conflicto, después de que las baterías desplegadas por Emiratos Árabes Unidos (EAU) hayan logrado interceptar con éxito los misiles y drones lanzados por Teherán contra su territorio.

Según datos difundidos por el Comité de Defensa de la Asamblea Nacional surcoreana, las dos baterías activas en Emiratos han alcanzado una tasa de éxito del 96% en durante los recientes ataques iraníes, en lo que supone el bautismo de fuego del sistema defensivo.

El Cheongung II, conocido internacionalmente como M-SAM II, es un sistema de defensa aérea de medio alcance diseñado para neutralizar misiles y aeronaves enemigas. Su eficacia -demostrada ahora en combate real- ha impulsado una espectacular revalorización bursátil de las principales empresas del consorcio industrial surcoreano de defensa.

En este sentido, las acciones de LIG Nex1 se han disparado casi un 46% desde el 27 de febrero, la víspera del estallido de la guerra entre Estados Unidos e Israel y el régimen de los ayatolás.

La guerra también ha beneficiado a Hanwha Aerospace y Hanwha Systems, que participan en la producción del sistema y en su integración con la red de defensa aérea emiratí. Desde el inicio del conflicto, estas empresas han incrementado su valor en bolsa un 18% y un 30%, respectivamente.

Sistema antiaéreo Cheongung II

El éxito operativo del Cheongung II se suma a su competitividad comercial. Cada interceptor que emplea tiene un coste aproximado de 877.000 euros, es decir, cerca de un tercio del precio de los misiles Patriot fabricados por la estadounidense Lockheed Martin.

Asimismo, tras el uso intensivo que se ha visto obligado a hacer Abu Dabi del sistema antimisiles, Seúl ha realizado de urgencia un envío de 30 interceptores con destino EAU. El transporte de este armamento se ha efectuado a bordo de aviones C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea Emiratí.

Según The Korea Herald una parte de los misiles enviados proceden de los inventarios de la Fuerza Aérea surcoreana, mientras que otros forman parte de entregas incluidas en el contrato de exportación sellado entre ambos países, en 2022.

Actualmente, Emiratos opera dos baterías activas del sistema Cheongung II integradas en un programa más amplio que contempla diez unidades completas. Estas unidades protegen centros urbanos e infraestructuras críticas -como instalaciones energéticas y militares- de misiles balísticos de corto alcance y drones suicidas.

Una industria en auge

El Cheongung II es el resultado de más de una década de desarrollo tecnológico llevado a cabo por la industria armamentística de Corea del Sur. El mismo se basa parcialmente en el sistema ruso S-350, pero adaptado a las necesidades estratégicas de Seúl.

Su perfil técnico lo sitúa como una herramienta clave dentro de las defensas de capas múltiples, capaces de detectar, rastrear e interceptar objetivos a distancias de hasta 50 kilómetros y altitudes superiores a 40 kilómetros.

Cada batería equipa un máximo de 32 interceptores e incluye un radar de matriz activa AESA, un centro de control de tiro altamente automatizado y lanzadores móviles que permiten coordinar la defensa de manera descentralizada.

La exportación del Cheongung II a Emiratos -uno de los mayores clientes del material bélico surcoreano- se formalizó en enero de 2022, a través de un contrato valorado en 3.500 millones de dólares (algo más de 3.000 millones de euros al cambio actual), uno de los mayores en la historia del sector militar.

Sistemas Cheongung II de Corea del Sur

Además de las baterías y misiles, el acuerdo contempla soporte técnico, entrenamiento y mantenimiento, pilares esenciales para garantizar la autosuficiencia operativa del país del golfo Pérsico en su defensa antimisiles.

Corea del Sur tiene pendiente la entrega de este mismo sistema a Arabia Saudí e Irak, tras sellar sendos acuerdos en 2024. Ahora, el éxito en Oriente Próximo podría acelerar nuevas negociaciones, con países del Sudeste Asiático evaluando su adquisición.

Si la tendencia continúa, el país asiático podría consolidarse como un exportador estratégico de sistemas antiaéreos de gama media, desplazando a proveedores tradicionales como Estados Unidos, Rusia o Francia.

Más allá del impacto financiero inmediato, el desempeño del Cheongung II supone un salto cualitativo en la proyección internacional de la industria surcoreana. Seúl, hasta hace pocos años dependiente de tecnología importada, ha pasado a desarrollar y exportar soluciones de defensa con sello propio, capaces de competir con las grandes potencias armamentísticas.

De hecho, según el último informe del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), Corea del Sur ha dado el sorpaso a España como noveno mayor exportador de armamento del mundo, tras incrementar sus ventas internacionales un 24% en cinco años.