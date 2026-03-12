EEUU arrasa 6.000 objetivos en Irán en 13 días de guerra y gran parte de la flota minadora del estrecho de Ormuz

Más de 2.000 personas han muerto por los ataques en Irán y Líbano; entre las víctimas hay siete militares estadounidenses fallecidos en ataques iraníes en el Golfo.

Mojtaba Jameneí, nuevo líder supremo iraní, amenazó con mantener cerrado el estrecho de Ormuz y atacar bases de EEUU en Oriente Medio.

Las operaciones estadounidenses han tenido como objetivo centros de mando, instalaciones de inteligencia, misiles balísticos, submarinos, sistemas de defensa aérea y fábricas de drones y armamento.

Estados Unidos ha atacado unos 6.000 objetivos en Irán en 13 días de guerra, destruyendo más de 60 buques militares y más de 30 embarcaciones minadoras en el estrecho de Ormuz.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han atacado cerca de 6.000 objetivos en los 13 días de guerra contra Irán, incluidos más de 30 buques minadores encargados de sembrar explosivos en el estrecho de Ormuz, según informó este jueves el Mando Central estadounidense (Centcom).

El mando con sede en Florida detalló que, desde el inicio de la operación ‘Furia épica’, el pasado 28 de febrero, las fuerzas estadounidenses han destruido más de 60 buques militares iraníes, además de las embarcaciones dedicadas al minado de las rutas marítimas.

Entre los objetivos atacados, Centcom enumeró centros de mando y control e instalaciones de inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica. También mencionó emplazamientos de misiles balísticos, submarinos, sistemas de defensa aérea, infraestructuras de comunicaciones militares y fábricas de drones y armamento.

Operation Epic Fury: March 12th Update pic.twitter.com/fL1wwNzPG6 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026

“Las fuerzas de Centcom están golpeando objetivos para desmantelar el aparato de seguridad del régimen, priorizando aquellas ubicaciones que representan una amenaza inminente”, señaló el mando en uno de sus comunicados sobre la operación.

En los últimos días, las fuerzas estadounidenses han priorizado la caza de buques minadores, en plena escalada de amenazas iraníes sobre el estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto transitaba en torno a una quinta parte del petróleo mundial.

Washington también ha comenzado a golpear con más intensidad tres nuevos tipos de objetivos: instalaciones vinculadas a la producción de armamento, infraestructuras de misiles antiaéreos y capacidades de minado naval.

En su primer mensaje como nuevo líder supremo de la República Islámica, Mojtaba Jameneí instó este jueves a mantener cerrado el estrecho, amenazó a las bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio y prometió que la “sangre de los mártires será vengada”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el miércoles que Estados Unidos destruyó “en una sola noche” casi todos los buques iraníes dedicados al minado del estrecho de Ormuz, aunque países como Noruega decidieron este jueves prohibir el paso de sus barcos por esa vía marítima estratégica.

Más de 2.000 fallecidos

Tras 13 días de guerra, los ataques estadounidenses e israelíes han causado más de 1.300 muertos en Irán, según la Media Luna Roja iraní, mientras que en Líbano se registran al menos 687 fallecidos por los bombardeos de Israel.​

Además, siete militares estadounidenses han muerto en ataques iraníes contra instalaciones de Estados Unidos en países del Golfo, a los que se suma un miembro de la Guardia Nacional que perdió la vida por una “emergencia médica” en Kuwait en plena campaña militar.