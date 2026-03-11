Newlink se alía con Eugenia Hernández (Prime Defense) para reforzar su área de Defensa y Asuntos Públicos

La alianza pretende ofrecer a los clientes mejor conocimiento del ecosistema industrial, tecnológico y de ciberseguridad para anticipar riesgos y facilitar la toma de decisiones.

La consultora estratégica de comunicación Newlink Spain ha firmado una alianza con Eugenia Hernández, fundadora de Prime Defense, quien se incorporará como Senior Advisor para fortalecer el área de Defensa, Seguridad e Inteligencia Estratégica dentro del Departamento de Asuntos Públicos de la firma.

Con esta colaboración, la consultora busca ampliar su capacidad de asesoramiento en un contexto geopolítico marcado por la incertidumbre y el aumento de la inversión en el sector de defensa.

El objetivo es ofrecer a sus clientes un mayor conocimiento del ecosistema industrial, tecnológico y de ciberseguridad, facilitando la toma de decisiones y la anticipación de riesgos.

Hernández, diplomada en Altos Estudios de Defensa Nacional por el CESEDEN y analista de inteligencia, dirige la Unidad de Inteligencia UNINT en la Escuela de Inteligencia Económica de la Universidad Autónoma de Madrid y compagina su actividad investigadora con la docencia en varias universidades españolas.

El Country manager de Newlink España, Gustavo Martínez, subraya que “el acompañamiento experto marca la diferencia y el conocimiento especializado de Eugenia nos permitirá ofrecer a nuestros clientes un asesoramiento estratégico clave para navegar la incertidumbre en la que muchos de ellos operan”.

Por su parte, Eugenia Hernández destaca que la alianza llega en un momento especialmente relevante: “En un contexto geopolítico de cambio y alto riesgo estructural, contar con apoyo experto para entender el entorno y anticipar escenarios será clave para el tejido empresarial”.

Desde Newlink también subrayan el papel creciente de los asuntos públicos en este ámbito.

En palabras de Pablo García Bautista, manager de Asuntos Públicos de la compañía, “la transformación acelerada de la industria de defensa exige comprender todas las variables en juego, desde la geopolítica hasta las oportunidades del nuevo ciclo inversor, siempre con la colaboración público-privada como elemento central”.