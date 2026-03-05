Indra incorpora a GMV y Nord Motorreductores en el desarrollo del nuevo radar contrabatería del Ejército

RALOFI permitirá la integración en redes de mando y control del Ejército, facilitando operaciones automatizadas y adaptabilidad a distintas misiones militares.

El sistema se diseñará y fabricará íntegramente en España, con una participación nacional superior al 80% y distribución territorial de las actividades para fomentar el desarrollo regional.

Indra avanza en el desarrollo del futuro radar de localización de orígenes de fuego indirecto (RALOFI) de las Fuerzas Armadas españolas. Para llevarlo a cabo, la compañía ha constituido un sólido núcleo industrial que integrará a empresas de primer nivel como GMV y Nord Motorreductores, así como a pymes altamente especializadas como Niasa, Teyde 2010 y AC Precisión.

Todas ellas aportarán su experiencia en ámbitos que van desde la electromecánica y la ingeniería de sistemas hasta la fabricación de componentes de alta precisión y climatización avanzada.

El objetivo es que el diseño, desarrollo y producción del nuevo radar se realicen íntegramente en España, garantizando así una participación nacional superior al 80%, según ha asegurado este jueves la compañía liderada por Ángel Escribano.

El plan industrial definido por Indra no solo apunta a crear un sistema de referencia a nivel mundial, sino también a reforzar la soberanía tecnológica del país.

Miguel Rodríguez Mora, director de la unidad de negocio de Sistemas Terrestres de Indra, ha subrayado que la intención es "incorporar a estos programas a toda empresa con capacidades tecnológicas que puedan ser de interés, independientemente de su experiencia previa en defensa".

Con esta estrategia, ha insistido Rodríguez, se busca "reducir la dependencia excesiva de terceros países

y ganar soberanía tecnológica sobre los sistemas desarrollados".

En este sentido, el programa RALOFI se convertirá en un ejemplo de colaboración transversal entre grandes empresas y pymes, fomentando la cohesión del tejido industrial y tecnológico español.

Distribución territorial

La planificación del proyecto contempla además una distribución territorial equilibrada de las actividades, con el fin de impulsar el desarrollo regional y aprovechar las capacidades existentes en todo el país.

Desde Madrid se coordinarán las tareas de ingeniería e integración de sistemas; en Vigo, se avanzará en el desarrollo de sensores basados en nitruro de galio (GaN), una tecnología clave en los radares Full AESA de última generación. Córdoba, por otro lado, acogerá la creación de un polo industrial especializado en radares, en colaboración con la Universidad, con el propósito de dinamizar el tejido productivo local.

Por su parte, en el País Vasco, Aragón y Cataluña se concentrará la producción de subconjuntos mecánicos y electromecánicos, garantizando un ecosistema industrial completo y diversificado.

Este despliegue nacional, afirman desde Indra, permitirá también la creación de empleo altamente cualificado en áreas como la ingeniería de sistemas, la electrónica avanzada, el software, la fabricación de precisión y la integración tecnológica, incluyendo la incorporación de técnicos y profesionales de Formación Profesional.

El futuro radar

El nuevo radar será un sistema multifunción de arquitectura de barrido electrónico activo (Full AESA), que empleará semiconductores GaN y comunicación mediante radio definida por software (SDR).

Esta combinación tecnológica proporcionará al sistema una precisión y alcance superiores en la detección de fuegos indirectos -artillería, morteros o cohetes- junto con una elevada resistencia frente a las interferencias electrónicas y una gran flexibilidad operativa.

Radar MTR Indra

Gracias a su diseño modular y digitalmente reconfigurable, el radar permitirá una adaptación inmediata a diferentes misiones, facilitando su despliegue y repliegue con rapidez.

Además, el sistema está concebido para integrarse en las redes de mando y control del Ejército de Tierra, permitiendo operaciones cada vez más automatizadas y reduciendo significativamente la carga de trabajo del personal.

La experiencia obtenida en conflictos recientes, como el de Ucrania, ha demostrado la importancia de la detección temprana y la contrabatería como elementos decisivos en el combate contemporáneo.

En este contexto, el radar RALOFI dotará a las Fuerzas Armadas españolas de una herramienta esencial no solo para contrarrestar ataques de artillería, sino también para labores de vigilancia terrestre, protección de bases o incluso vigilancia costera.