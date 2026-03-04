Israel ejecuta el primer derribo de un caza usando el F-35: la IAF de Netanyahu neutraliza a un Yak-130 sobre Teherán

El F-35I es una versión exclusiva del caza estadounidense, modificada por Israel y clave en su superioridad aérea regional.

Es el primer combate aire-aire de la Fuerza Aérea israelí en casi 40 años, desde 1985.

Este incidente supone el primer derribo confirmado de una aeronave tripulada por un F-35 en el mundo.

Un F-35I 'Adir' de la Fuerza Aérea israelí derribó un Yak-130 iraní de fabricación rusa sobre Teherán.

Un caza furtivo F-35I 'Adir' de la Fuerza Aérea israelí derribó recientemente un Yakovlev Yak-130 iraní de fabricación rusa sobre la capital iraní, Teherán, según informó el IDF (Fuerzas de Defensa de Israel).

El incidente marca un hito histórico: es el primer derribo confirmado de una aeronave tripulada por parte de un F-35 en el mundo.

Además, supone el primer combate aire-aire protagonizado por la Fuerza Aérea israelí en casi cuatro décadas.

El Yak-130 comenzó a fabricarse en los años 80 en la por entonces Unión Soviética y, actualmente, se emplea generalmente como una plataforma de entrenamiento avanzado para otros cazas.

Sin embargo, existen algunas versiones que incorporan armamento ligero, aunque se desconoce si la unidad derribada por el F-35 de la Fuerza Aérea israelí pertenecía a esta última categoría.

Yakovlev Yak-130 Wikimedia

El último enfrentamiento de este tipo se remonta al 24 de noviembre de 1985, cuando cazas F-15 de la IAF (Israeli Air Force) abatieron dos MiG-23 sirios sobre el territorio libanés.

El F-35I "Adir" (Poderoso) es una variante exclusiva del caza de quinta generación estadounidense, adaptada por Israel con aviónica, guerra electrónica y armamento nacionales, siendo fundamental para su superioridad aérea regional.

Con una flota que alcanzó los 48 aparatos a principios de 2026, estos aviones furtivos se han utilizado intensamente en misiones defensivas y ofensivas, incluyendo ataques contra instalaciones en Irán.

De hecho, el Adir es la única excepción que el Pentágono ha aprobado para que un país tercero pueda intervenir en los sistemas y subsistemas críticos del F-35.

Durante la operación Furia Épica, Israel ha bombardeado algunas bases aéreas iraníes donde se encontraba buena parte de la flota activa del país.

Según algunos reportes de inteligencia, algunas aeronaves iraníes ya se encontraban encarando la pista para despegar cuando fueron bombardeadas por Israel.

El binomio Estados Unidos e Israel ha mantenido una superioridad aérea total desde el comienzo de la operación el pasado sábado.

La Fuerza Aérea de Irán está muy anticuada y, en su mayoría, compuesta por cazas F-4 y F-5 de factura estadounidense y con más de tres décadas de servicio.