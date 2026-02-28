El arsenal de Irán para responder a Israel y EEUU: misiles hipersónicos, balísticos y enjambres de drones

La flota naval iraní, compuesta por submarinos clase Fateh y Tariq, representa otra amenaza estratégica pese a los recientes ataques sufridos en sus bases.

El alcance de los misiles iraníes permite atacar tanto bases estadounidenses en Oriente Medio como objetivos en Israel, aumentando la tensión regional.

Irán dispone de un arsenal avanzado que incluye misiles balísticos de largo alcance, misiles hipersónicos como el Fattah y enjambres de drones kamikaze Shahed-136.

Israel y Estados Unidos han lanzado una operación conjunta contra Irán, denominada Epic Fury, en respuesta a amenazas percibidas por parte del régimen iraní.

Las amenazas se han cumplido. Israel y Estados Unidos, de forma coordinada, han atacado Irán en la mañana de este sábado en una operación denominada Epic Fury (Furia Épica).

La tesis que defiende el presidente Donald Trump, difundida a través de las redes sociales, pasa por la eliminación de "las inminentes amenazas del régimen iraní".

Estas amenazas a las que se refiere el presidente estadounidense son las armas nucleares y los misiles intercontinentales, dos vectores que ya lleva mencionando los últimos días.

Netanyahu, por su parte, afirmó que la operación conjunta "creará las condiciones para que el pueblo iraní tome su destino en sus propias manos".

"Israel y Estados Unidos han lanzado una operación para eliminar la amenaza existencial que representa el régimen terrorista en Irán", según ha dicho el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Muy poco tiempo después de recibir los primeros ataques, el régimen de Jamenei ya devolvía algunos golpes.

Las autoridades de Teherán ya habían advertido de que cualquier ataque estadounidense tendría su correspondiente respuesta.

Tras esta primera ola de ataques, la situación en la región continúa siendo tensa y los analistas apuntan a una prolongación de las operaciones durante los próximos días.

Israel asegura haber matado a "varias figuras esenciales para la gestión del Gobierno" tras haber atacado "simultáneamente" tres lugares donde se celebraban reuniones de responsables del régimen. Pero no ha aportado pruebas.

"El ataque se basó en un plan operativo desarrollado durante varios meses", elaborado por la Dirección de Inteligencia, para "identificar una oportunidad operativa en el momento en que se reunieran altos funcionarios del régimen".

"Irán tiene básicamente dos opciones", según han explicado fuentes militares de primer orden consultadas por EL ESPAÑOL.

"La primera es atacar bases norteamericanas en la región: en Kuwait, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Baréin". Un movimiento que ya ha sido ejecutado desde Teherán, aunque no ha trascendido información sobre daños importantes en la infraestructura.

La segunda, afirman las mismas fuentes militares a este periódico, sería "ir directamente contra Israel".

"Ya lo intentó con un enjambre de 300 o 400 drones, pero la Cúpula de Hierro complica mucho el éxito", apuntan. "Aun así, cuando se lanzan ataques masivos, siempre puede traspasar alguno".

Si bien se desconoce el número exacto de drones y misiles con los que cuenta Irán, las fuentes explican que Irán "intentará defenderse con todos los medios disponibles".

"Esto ya no es un aviso: es un jaque mate directo al régimen".

Misiles balísticos

Uno de los motivos aportados desde el Pentágono para dar luz verde a la operación Epic Fury son los misiles de largo alcance.

Trump, durante su intervención de anoche, dijo que Irán ya contaba con misiles de largo alcance capaces de alcanzar Europa.

Teherán mantiene una política de información muy restrictiva sobre sus capacidades militares reales, con los medios controlados por el régimen como única fuente oficial.

Sin embargo, gracias a los análisis de inteligencia y a los puntuales desfiles militares, sí ha trascendido parte del arsenal que las Fuerzas Armadas de Irán tienen activo.

En un escenario de escalada directa contra Israel y las bases estadounidenses, los vectores más probables serían este tipo de misiles por su alcance y carga útil.

Para objetivos en Europa, las fuentes oficiales y los analistas apuntan a que Irán todavía no dispone de munición apropiada para la ejecución de ataques a esa región.

Uno de los misiles balísticos más sofisticados del arsenal iraní es el Kheibar —también conocido como Khorramshahr-4—, que entró en servicio en 2023.

Con un alcance operativo de 2.000 kilómetros y una cabeza de guerra de 1.500 kilogramos, se posiciona como la plataforma con mayor capacidad dentro del conjunto de misiles desarrollados por la República Islámica.

"Nuestro mensaje a los enemigos de Irán es que defenderemos el país y sus logros", declaró el ministro de Defensa Mohammadreza Ashtiani, con motivo del primer lanzamiento oficial en 2023.

Con el fin de aligerar los procesos de desarrollo, Irán ha optado por aprovechar la plataforma del Shahab-3 para dar origen a distintas variantes y evoluciones con diversos grados de modificación.

Misil iraní en un silo situado en una ubicación secreta Ministerio de Defensa de Irán

Este modelo, uno de los más veteranos del arsenal del país, entró en servicio en 2003.

El Shahab-3 dispone de un alcance operativo de unos 1.300 kilómetros, una distancia suficiente para cubrir desde la frontera occidental de Irán con Irak hasta territorio israelí.

Como variantes directas, se crearon los modelos de misiles Ghadr-1 y Emad; además de otros con cambios menores que recibieron la denominación de Shahab-3A, 3B, 3D y 3M.

El misil balístico Ghadr-1 fue presentado públicamente por primera vez en 2007, aunque Irán no realizó su ensayo inicial hasta 2015, de acuerdo con la publicación especializada Janes.

Este sistema cuenta con un alcance de unos 1.950 kilómetros y un peso aproximado de 19 toneladas en el momento del lanzamiento. Además, puede equiparse con una cabeza de guerra de hasta 750 kilogramos, situándolo entre los misiles de alcance medio más relevantes del programa iraní.

En el caso del Emad, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) apunta que Irán lo presentó en octubre de 2015 como un misil de "largo alcance".

Sin embargo, los análisis técnicos indican que no se trata de un desarrollo completamente nuevo, sino de un vehículo de reentrada diseñado para acoplarse sobre un cohete Ghadr, mejorando su precisión y capacidad de guiado durante la fase terminal del vuelo.

El Emad cuenta con un rango operativo de entre 1.700 y 1.800 kilómetros que se une a la capacidad de llevar una ojiva de 750 kilogramos.

Entre las últimas incorporaciones a este tipo de misiles se encuentra el Haj Qasem, bautizado en honor al alto oficial iraní Qassem Soleimani, abatido por Estados Unidos en Bagdad mediante un ataque con dron.

Este modelo se mostró por primera vez en agosto de 2020 durante un ejercicio de lanzamiento y, según las autoridades iraníes, ofrece un alcance de unos 1.400 kilómetros, integra una cabeza de guerra de 500 kilogramos y combina un motor de combustible sólido con un sistema avanzado de guiado.

En conjunto, esta panoplia de misiles de alcance medio y largo permite a Teherán mantener una amenaza contra las bases estadounidenses en la región y otros aliados en un radio que cubre buena parte de Oriente Próximo y Medio.

Hipersónicos

La segunda pata del arsenal iraní está formada por los misiles hipersónicos, una de las creaciones más avanzadas de Irán y especialmente diseñados para atravesar los escudos antiaéreos más avanzados, como la Cúpula de Hierro.

De hecho, según algunos informes de inteligencia, Teherán ya ha sido capaz de burlar el escudo israelí en alguna ocasión empleando este tipo de munición.

Misil hipersónico Fattah 2 durante su presentación Military.ir

Siguiendo la estela de sus aliados más cercanos —Rusia, China y Corea del Norte—, Irán se incorporó en 2023 al selecto club de países que aseguran disponer de armas hipersónicas, tal y como han reiterado sus autoridades y medios oficiales.

El primero de estos sistemas en presentarse ante la opinión pública fue el misil Fattah, revelado a mediados de año en un acto ampliamente cubierto por la prensa de Teherán.

"El misil hipersónico, guiado con precisión, tiene un alcance de 1.400 kilómetros y es capaz de penetrar todos los escudos de defensa", señaló en 2023 Amirali Hajizadeh, por entonces jefe de la fuerza aeroespacial del país y muerto por los ataques de Israel en junio de 2025.

Este rango operativo del Fattah es suficiente como para alcanzar suelo israelí y las bases aéreas de Estados Unidos en la región.

La velocidad máxima del Fattah es de 14 veces la del sonido, unos 17.000 kilómetros por hora.

También en 2023, Irán volvió a exhibir parte de su potencial militar al incorporar a su arsenal el Fattah-2, una nueva versión de su misil hipersónico presentada por la Guardia Revolucionaria en Teherán ante el propio líder supremo, Ali Jamenei.

Además, este sistema se encuadra dentro de la categoría HGV (vehículo planeador hipersónico), según la agencia iraní Tasnim News, una tecnología que hasta ahora solo había sido atribuida de forma operativa a Rusia en el ámbito de las grandes potencias.

Los HGV —Hypersonic Glide Vehicle o Vehículo Planeador Hipersónico— es uno de los métodos más utilizados para crear este tipo de armamento.

Consiste en el lanzamiento de un cohete con uno o varios de estos vehículos en su interior para, una vez a la altura deseada, desplegarlos siguiendo una trayectoria de reentrada atmosférica maniobrable.

En lo relativo a las especificaciones, medios iraníes han indicado que puede llegar hasta los 1.500 kilómetros de rango operativo; muy por debajo de otras propuestas HGV de países como Rusia o China, con alcances globales de decenas de miles de kilómetros.

"El Fattah 2 puede elegir la forma de su trayectoria de vuelo como los misiles de crucero", afirman desde la agencia Tasnim. Puede "engañar a los sistemas de defensa antimisiles del enemigo en cualquier momento mediante la realización de maniobras".

También explican que la velocidad máxima que puede alcanzar se sitúa en torno a 10 veces la del sonido, unos 12.000 kilómetros por hora.

Todas estas capacidades no han podido ser verificadas de forma independiente y algunos análisis occidentales cuestionan tanto el grado de madurez operativa como la posibilidad real de penetrar cualquier tipo de escudo antimisiles.

Misiles de crucero y drones

En febrero de 2023, el régimen de Irán anunció que había concluido el desarrollo de un nuevo misil de crucero con un rango operativo de 1.650 kilómetros.

El Ejército iraní lo ha denominado Paveh y cuenta con la capacidad de poder cambiar de objetivo en mitad de la misión e incluso de poder atacar a blancos en movimiento.

Misil de crucero Paveh Tasnim

Los datos disponibles sobre este misil siguen siendo muy limitados y, por ahora, solo ha trascendido que estaría diseñado para atacar en grandes enjambres, en los que una de las unidades actúa como líder mientras el resto de plataformas siguen manteniendo una comunicación constante y autónoma entre sí.

Uno de los aspectos clave que tampoco se ha revelado es su velocidad máxima, que en este tipo de perfiles de vuelo suele ser sensiblemente inferior a la de los misiles balísticos convencionales al operar en capas bajas de la atmósfera y mantener trayectorias más planas.

Rama aérea

La guerra en el terreno marítimo es uno de los pilares fundamentales de las Fuerzas Armadas comandadas desde Teherán. El músculo misilístico compensa, en parte, la debilidad de la Fuerza Aérea iraní.

Asimismo, Irán se ha convertido en uno de los principales productores de drones de todo el mundo y cuentan con cierta relevancia en el panorama internacional con miles de unidades exportadas a Rusia desde que comenzó la invasión de Ucrania.

El modelo de referencia es el Shahed-136, un tipo de dron kamikaze con alcances que pueden superar los 2.000 kilómetros y un vuelo a baja cota que dificulta la detección por parte de los sistemas antiaéreos convencionales.

Su flota se basa fundamentalmente en modelos adquiridos a Rusia como el MiG-29, otros de herencia estadounidense, como los F-14 Tomcat, y otros de China, como el Chengdu J-7.

En un escenario tan contestado como el actual, se descarta que la aviación iraní despegue teniendo en cuenta que no dispone de plataformas avanzadas que consigan repeler ataques o pasar desapercibidos a los radares estadounidenses o israelíes.

Fuerza naval

Estados Unidos e Israel, como parte de la Operación Epic Fury, se han encargado de ejecutar ataques a las principales bases navales iraníes, en un movimiento claro de intentar cortar este vector de proyección de fuerza.

Si bien no ha trascendido el número de bajas en los buques de superficie, Irán dispone de una importante flota de submarinos tanto propios como adquiridos a Rusia.

Dentro de los primeros se encuentran las embarcaciones clase Fateh, cuya primera unidad entró en servicio en 2019. Están equipados con lanzadores de torpedos y misiles y su campo de actuación se establece en la guerra en aguas costeras.

La siguiente clase es la Tariq, de desarrollo ruso. Cuentan con 74 metros de eslora y son capaces de lanzar misiles de crucero y desplegar minas submarinas.