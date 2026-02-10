Italia cierra con Arabia Saudí la mayor venta de torpedos ligeros MU90 de su historia por más de 200 millones de euros

Lanzamiento de un tormedo MU90 desde un buque de la Marina Australiana Australian Navy

Italia ha alcanzado un acuerdo histórico con Arabia Saudí para el suministro de torpedos ligeros MU90, en un contrato valorado en más de 200 millones de euros. La operación, sellada entre el Ministerio de Defensa del Reino saudí y la empresa WASS Submarine Systems, filial del constructor naval Fincantieri, supone todo un hito para la firma especializada en sistemas de defensa submarina al tratarse del mayor pedido jamás obtenido en sus 150 años de historia.

El anuncio oficial tuvo lugar durante la última edición de la World Defense Show, que se celebra esta semana en Riad, con la presencia de destacadas autoridades tanto de Italia como de Arabia Saudí.

En la ceremonia participaron Andrea Adorni, director ejecutivo de WASS; Ibrahim bin Ahmed al-Suwayed, viceministro saudí de Armamento y Adquisiciones; Khalid Bin Hussien AlBayari, viceministro de Asuntos Ejecutivos del Ministerio de Defensa; y Pierroberto Folgiero, director ejecutivo y director general de Fincantieri.

Al respecto, Folgiero ha calificado el contrato como "un hito para WASS y para todo el grupo", subrayando que la operación confirma "la excelencia tecnológica y la fiabilidad" de los sistemas italianos. Asimismo, ha insistido que este logro "impulsa la presencia industrial de Fincantieri en Arabia Saudí y materializa su compromiso de largo plazo con el fortalecimiento de las capacidades navales del Reino".

Las entregas del material están programadas para efectuarse entre 2029 y 2030 y serán gestionadas desde las instalaciones de WASS en Livorno, reconocidas internacionalmente por su excelencia en sistemas submarinos de última generación.

Más allá del suministro de armamento, el contrato incluye servicios de apoyo logístico para la Real Fuerza Naval Saudita (RSNF) y se erige como el primer acuerdo firmado directamente por WASS con el Ministerio de Defensa saudí. La operación refuerza la presencia de Fincantieri en un mercado clave del Golfo y sienta las bases para futuras colaboraciones y sinergias industriales, según han destacado desde el astillero trasalpino.

Desde la creación, en 2024, de Fincantieri Arabia para Servicios Navales en Riad, el grupo ha intensificado su presencia regional, fortaleciendo alianzas con instituciones locales como la Autoridad Saudí del Mar Rojo (SRSA) y la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdullah (KAUST).

El torpedo MU90

El MU90, eje central de este contrato, es considerado uno de los torpedos ligeros más avanzados del mundo. Pertenece a la tercera generación de armas antisubmarinas (ASW) y ya equipa a las armadas de más de diez países, incluida la italiana.

Su flexibilidad operativa permite su lanzamiento desde buques, helicópteros y aeronaves de ala fija, lo que lo convierte en un recurso estratégico esencial tanto para la defensa como para las operaciones navales ofensivas. Con calibre estándar OTAN de 323,7 mm, el torpedo pesa 304 kg y mide 2.850 mm de longitud.

Está propulsado por una batería de agua de mar de óxido de aluminio-plata, con electrólito de dióxido de sodio disuelto y un sistema avanzado de recirculación cerrada, que alimenta un motor brushless de altas revoluciones acoplado a un propulsor pump-jet multialeta. Esta combinación permite una velocidad variable y optimizada automáticamente según el escenario táctico y la fase de la misión.​

El MU90 ofrece gran autonomía, sin degradación de velocidad ni restricciones por salinidad o temperatura, operando a profundidades superiores a 1.000 metros y tan someras como 25 metros, manteniendo capacidad de navegación hasta tres metros.

Su buscador acústico avanzado, con haces múltiples de transmisión y recepción, junto con un sistema inercial de tipo strap-down, le otorga alta maniobrabilidad, seguimiento del fondo marino y precisión en el impacto.​

El sistema de guiado y propulsión permite alcances superiores a 15.000 metros, manteniendo muy baja firma acústica gracias a las tecnologías pump-jet más modernas y a amplias opciones de preprogramación táctica.

Su cabeza de guerra está compuesta por explosivo V350 insensible, con carga hueca capaz de neutralizar submarinos de doble casco, cumpliendo las normativas STANAG y dotada de múltiples dispositivos de seguridad mecánicos y eléctricos.

Además, dispone de una sección de ejercicio intercambiable, con sistema de recuperación neumático, rastreo subacuático y registro de datos, que facilita el adiestramiento, la evaluación de disparos y el mantenimiento a lo largo de su vida útil.