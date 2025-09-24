Trump prepara una venta de 5.300 M de material militar a Israel: 30 helicópteros Apache, 3.250 blindados y suministros

Mientras Canadá, Reino Unido, Francia y otros 150 países más —entre los que se incluye España— reconocen el Estado palestino, el apoyo de la Casa Blanca a Netanyahu se mantiene pleno y sin viso alguno de fisuras.

Estas buenas relaciones incluyen el suministro de material militar a Israel, que se encuentra actualmente desplegando tropas para tomar control total de Gaza, y aúpan a Estados Unidos como proveedor armamentístico de cabecera y principal apoyo en el panorama internacional de Tel-Aviv.

El último movimiento de Trump al respecto sigue la senda marcada desde que tomó posesión de su segundo mandato en enero. La Administración republicana se encuentra buscando la aprobación del Congreso estadounidense para vender 5.300 millones de euros de armamento a Israel.

Según recoge WSJ, el paquete planeado incluye un acuerdo por valor de 3.200 millones de euros para 30 helicópteros de ataque Apache y otros 1.600 millones para 3.250 vehículos de combate de infantería.

De estos últimos blindados no ha trascendido el modelo, aunque Estados Unidos mantiene una importante flota de M2 Bradley en activo desde los años 80 y que conforman la espina dorsal de esta tipo de vehículos. Asimismo, el Pentágono se encuentra en plena evaluación para el sustituto de este sistema.

Helicóptero Apache en vuelo Dawson Smith / US Army

El dinero restante hasta los 5.300 millones irían directos a piezas para vehículos blindados de transporte de personal y equipos de suministro de energía. De aprobarse, se espera que los primeros envíos se lleven a cabo dentro de dos años.

Desde el pasado enero, la Administración Trump ya ha aprobado cerca de 10.200 millones de euros en asistencia militar clave para Israel y su ofensiva contra Hamás.

La más reciente en junio, cuando Estados Unidos dio luz verde a la venta de kits de guiado de precisión para bombas por unos 400 millones de dólares. Este tipo de armamento, lanzado desde aeronaves, es uno de los más utilizados para su ofensiva en la Franja de Gaza.

La Administración Biden, especialmente en sus últimos tiempos, aplicó una política muy diferente, pausando incluso el envío de armamento a Israel por sospechas de su futura utilización sobre civiles. Veto que levantó Trump nada más pisar la Casa Blanca.

Por otro lado, los movimientos internacionales han ido acompasados en recortar los envíos de material sensible a Israel —o su compra, como en el caso de España y aislando cada vez más la postura de Trump, que ya amenaza con sanciones.

Por ejemplo, Reino Unido suspendió las exportaciones de algunos materiales militares a Israel y hace escasas semanas prohibieron la participación de empresas del país en una feria de defensa. Esto último también ocurrió en el Paris Air Show del pasado junio, tal y como adelantó EL ESPAÑOL.

Helicópteros Apache

Si bien no ha trascendido el modelo exacto de la aeronave, la versión AH-64E es la más moderna de cuantas ha desarrollado la rama de defensa de Boeing e incorpora las tecnologías más avanzadas.

"Está diseñado y equipado con una arquitectura de sistemas abiertos que incluye la última tecnología en comunicaciones, navegación, sensores y armamento", según indican desde la propia Boeing.

Los motores General Electric T700 que equipa son uno de los estándar de la aviación de helicópteros y se pueden encontrar en otras plataformas como los clásicos Black Hawk o los NH90, este último modelo con presencia en las Fuerzas Armadas españolas.

El resto de especificaciones se completan con un techo de vuelo de 6.000 metros, casi 300 kilómetros por hora de velocidad máxima y un peso máximo alrededor de las 10 toneladas.

Apache israelí Gobierno de Israel

Otros países donde está operativo este modelo de helicóptero son Marruecos, Egipto, Arabia Saudí, Emiratos, Reino Unido, Holanda o la propia Estados Unidos, donde se fabrican.

Israel también cuenta con Apache de fabricación americana y los ha estado empleando como plataformas antiaéreas para la interceptación de drones. La flota en activo es de unos 40 aparatos de versiones antiguas, lejos de las capacidades de una potencial transferencia del último modelo.

Durante los últimos años, en plena ofensiva contra Hamás, los terroristas islámicos y otras fuerzas proxy sustentadas por Irán ejecutaban ataques con drones contra ciudades israelíes que las Fuerzas de Defensa repelían empleando este modelo de helicóptero.

Dudas sobre la aeronave

El Apache de Boeing no pasa por su mejor momento. La última pérdida de contrato que ha trascendido llegó hace solo un par de meses desde Corea del Sur, aliado tradicional de Estados Unidos y uno de los compradores de referencia de armamento del país americano.

Un diputado del Partido del Poder Popular afirmó el recorte del 97% del presupuesto asignado para dar continuidad al programa Apache, habiéndose ya reasignado a otros proyectos. Del 3% restante todavía se desconoce dónde se empleará, según Korea Times.

Este movimiento ha supuesto la cancelación de compra de los 36 Apache adicionales que Seúl había reservado a Boeing como una potencial ampliación del contrato original, cuyas unidades ya fueron entregadas.

Se trata de un importante golpe al concepto de helicóptero de ataque, cuya exposición a los sistemas antiaéreos enemigos es muy alta y arriesga la vida de la tripulación y la plataforma. Además, se trata de una aeronave más fácilmente reemplazable con drones.

El mismo diputado achacó la decisión a la creciente vulnerabilidad de los helicópteros a los ataques con misiles de bajo coste y drones, un hecho que se ha podido comprobar empíricamente en el campo de batalla ucraniano, en el que los helicópteros Caimán rusos se han apuntado varias bajas.

"La reconsideración de la adquisición de [los helicópteros] Apache es un paso positivo", afirmó el diputado. "Necesitamos invertir en drones y otros sistemas de vanguardia".