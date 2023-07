San Fermín 2023 | Sigue el Chupinazo en directo

El pasado año el chupinazo que dio el pistoletazo de salida a los Sanfermines estuvo pasado por agua. Aunque con el paso de los días el tiempo fue dando tregua, el inicio de las fiestas de San Fermín no fue el mejor, y esto hace que sean muchas las personas que se preguntan por el tiempo que va a haber este año.

Aunque aún es pronto para poder confirmar el tiempo que habrá este año, desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no hay unas previsiones demasiado halagüeñas, ya que estas apuntan a que el 6 de julio habrá una probabilidad de lluvia del 75%. Esto supone que, muy probablemente, el chupinazo volverá a estar pasado por agua, una circunstancia que, no obstante, seguro que no consigue aguar esta fiesta tan especial.

De hecho, se espera que en la noche sea necesario abrigarse más que de costumbre, ya que se espera una temperatura de unos 13-15 grados centígrados y viento norte. Para los encierros cabe esperar poco sol y un frescor mañanero. De cara al final de fiesta se espera que las temperaturas aumenten y se pueda disfrutar de un tiempo similar al que estamos acostumbrados.

