Netanyahu confina Cisjordania después de que el Ejército israelí abatiese a dos palestinos que iban a disparar a civiles

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LO ESENCIAL Las claves Las Fuerzas de Defensa de Israel abatieron a dos palestinos armados tras un tiroteo en el cruce de Judea, cerca de Hebrón, dejando un saldo de cinco heridos, dos de ellos en estado crítico. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó el confinamiento de Cisjordania por tiempo indeterminado e intensificó los arrestos y la persecución a miembros de Hamás. Según el Ejército israelí, los atacantes pretendían disparar contra civiles en la autovía Route 35, pero un control militar improvisado frustró sus planes iniciales. El Shin Bet y las fuerzas militares investigan si los agresores, dos familiares de 27 años residentes en Hebrón, actuaron de forma independiente o integraban una red terrorista.

Dos palestinos armados con un fusil de asalto y una pistola han sido abatidos este viernes por efectivos de las Fuerzas de Defensa de Israel tras un tiroteo en el cruce de Judea, cerca de Hebrón, al sur de la Cisjordania ocupada. Ambos atacantes, según los servicios israelíes, pretendían abrir fuego contra civiles pero sus planes se vieron frustrados por un control militar temporal.

La respuesta del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha sido dar la orden de confinar Cisjordania por un tiempo indeterminado, según ha anunciado en sus redes sociales. "Nuestras fuerzas trabajan con una gran intensidad para aplacar el terrorismo y están llevando a cabo numerosos arrestos", ha relatado. "Perseguiremos a los terroristas de Hamás y a aquellos que los envían, en todas partes y en todo momento".

La pareja de atacantes, ambos residentes en Hebrón y miembros de una misma familia, llegaron en coche al lugar del incidente hacia las 7:30 hora local. Según las FDI, su objetivo consistía en acceder a la autovía Route 35 y atacar allí a civiles israelíes, pero el control improvisado a la salida de la localidad les forzó a actuar de forma premeditada.

Five Israelis were wounded, two critically, in a Palestinian terror attack near Hebron in the southern West Bank. According to the IDF, two Palestinian terrorists initially planned to carry out a mass-casualty shooting against Israeli civilians on Route 35. After encountering a military checkpoint, they opened fire on Israeli soldiers, triggering a gunfight that lasted more than 20 minutes. Israeli forces eliminated both terrorists. The IDF believes the checkpoint prevented a potentially devastating attack on civilians. The five wounded Israelis were evacuated to hospitals in Jerusalem, while the IDF and Shin Bet investigate possible links to a larger terrorist network. — ILTV Israel News (@ILTVNews) October 23, 2026

Mohammad Jaaba y Firas Jaaba, los dos de 27 años, salieron de su vehículo en una calle cercana al puesto armados con un fusil M16 y una pistola y, utilizando algunos edificios como cobertura, abrieron fuego. El enfrentamiento con las tropas israelíes duró unos 20 minutos, hasta que fueron abatidos. Cinco personas resultaron heridas por el intercambio de disparos y dos de ellas se encuentran en estado crítico.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han informado que sus efectivos hallaron una gran cantidad de municiones en el vehículo de los individuos y la investigación militar ha determinado, de momento, que no existía una advertencia específica sobre el ataque.

תיעוד פיגוע הירי בצומת יהודה: @HGoldich https://t.co/6scAiEzc7S — כאן חדשות (@kann_news) October 23, 2026

El Ejército israelí, que ya se encontraba en estado de alerta reforzada ante las elecciones legislativas del próximo martes y la violencia provocada por los colonos, y el Shin Bet investigan si los dos atacantes actuaron por cuenta propia o si formaban parte de una red más amplia, recibiendo financiación e instrucciones de algún grupo terrorista.

Se trata del segundo ataque de estas características ocurrido en poco más de un mes. El pasado 20 de septiembre, un atacante palestino disparó contra un grupo de israelíes cerca del asentamiento de Nova Tzuf, en el centro de la Cisjordania ocupada, acabando con la vida de un hombre.