Un avión que transportaba pasajeros de la aeronave FlyDubai con destino a Israel desde los Emiratos Árabes Unidos, desviada a Arabia Saudí tras una señal de emergencia, llega al Aeropuerto Internacional Ben Gurion, en Lod, cerca de Tel Aviv, Israel. Ammar Awad Reuters

La Fiscalía General emiratí confirma que el apuñalamiento al piloto de un avión hacia Israel fue un "atentado terrorista"

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LO ESENCIAL Las claves La Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos califica de «atentado terrorista» el ataque ocurrido en el vuelo FZ1073 de Flydubai entre Dubái y Tel Aviv. Según la Fiscalía, el copiloto intentó atacar al piloto con un hacha de emergencia dentro de la cabina para hacerse con el control del avión. La investigación sigue abierta para esclarecer los motivos, posibles conexiones y las pruebas técnicas, materiales y digitales del incidente. Fuentes citadas por medios internacionales sostienen que el sospechoso fue inhabilitado para volar en Omán por supuestas «ideas extremistas», mientras persisten dudas sobre cómo obtuvo autorización para operar el vuelo.

La Fiscalía General de Emiratos Árabes ha confirmado este sábado que lo ocurrido el pasado miércoles en el vuelo FZ1073 de Flydubai, que conectaba la ruta Dubái y Tel Aviv, fue un "atentado terrorista".

Asimismo, la Fiscalía emiratí ha asegurado que el supuesto "terrorista" trató de atacar al piloto dentro de la cabina con un "hacha de emergencia" para intentar tomar el control de los mandos de la aeronave.

Igualmente, el fiscal general ha afirmado que "las investigaciones continúan para esclarecer todas las circunstancias del incidente, sus motivos y las conexiones relacionadas con él, además de completar las comprobaciones técnicas y el análisis de las pruebas materiales y digitales".

Además, ha anunciado que "los resultados finales se anunciarán una vez concluyan los procedimientos necesarios".

Precisamente, este sábado, el canal saudí Al Arabiya, junto con otros medios como CNN, ha afirmado citando a diversas fuentes informadas no identificadas, que el copiloto fue inhabilitado para volar en Omán —su país de origen— debido a que las autoridades omaníes descubrieron que tenía "ideas extremistas".

El hombre, que ha sido identificado con las siglas H.A.H, abandonó Omán tras ser apartado de la aerolínea del país del golfo Pérsico, según Al Arabiya, una información que contrasta con las aportadas por el medio estadounidense CNN.

Además, la fuente de este periódico también ha añadido que el copiloto abandonó Omán tras ser inhabilitado y que esas "ideas extremistas" vienen de "grupos radicales" en Siria, donde "había pasado un tiempo", dado que su madre es oriunda de Siria.

Por su lado, CNN ha apuntado a que el piloto nació en Emiratos Árabes Unidos (EAU) de padre omaní y madre siria, y había vivido varios años en Emiratos.



De esta forma, una fuente israelí ha informado a CNN que el sospechoso llevaba trabajando para Flydubai tan solo ocho meses, y que había trabajado anteriormente para Royal Air Maroc, la aerolínea nacional de Marruecos.



Hasta el momento, Flydubai solo ha reaccionado diciendo que una investigación oficial es la que esclarecerá lo sucedido.

Las dudas

A pesar de que la investigación avanza, todavía quedan muchas dudas. Por ejemplo, todavía no ha quedado claro cómo el copiloto, que ahora se encuentra en Abu Dabi, pudo conseguir la autorización para volar en un avión con rumbo a Tel Aviv, dado que Omán e Israel no tienen relaciones diplomáticas, uno de los requisitos para las autoridades. Algo que supondría un grave fallo de seguridad para la aviación civil emiratí.



Este viernes, la Autoridad General de Aviación Civil (GCAA, en inglés) emiratí recalcó que no se pronunciará sobre "ningún detalle o información que circule", que pudiera "prejuzgar" los resultados de la investigación sobre el vuelo de Flydubai entre Dubái y Tel Aviv.



En este mismo día, en una llamada con el primer ministro de su país, Narendra Modi, desde Abu Dabi, el piloto indio Smit Machchhar —al que han catalogado como un héroe— recordó que sintió cómo el avión "iba en picado" en el instante en el que, gravemente herido y apuñalado, logró abrir la puerta de la cabina de su vuelo para salvar a los pasajeros.



Además, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este viernes que están estudiando si el piloto que llevó a cabo el ataque en el vuelo "fue enviado por alguien", a la vez que afirmó que "quien lo haya enviado lo pagará muy caro".



El mandatario apuntó que el atacante "se había radicalizado islámicamente", sin dar más detalles sobre él, y reiteró que pretendía estrellar el avión con todos sus pasajeros (la mayoría israelíes) a bordo.



Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con golpear a Irán "muy fuerte" si se confirma que Teherán estuvo detrás del incidente en el vuelo de Flydubai.