Los rebeldes hutíes falsificaron la voz del general enemigo con IA para que llamase a la retirada de sus tropas según Yemen

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Las claves Generado con IA Los rebeldes hutíes usaron inteligencia artificial para falsificar la voz del general Tareq Saleh y difundir una orden falsa de retirada de las tropas yemeníes. Los hutíes han tomado el control del distrito de Dhubab y avanzan hacia la estratégica isla de Mayun en el estrecho de Bab al Mandeb, clave para el comercio marítimo internacional. La inteligencia artificial también habría sido utilizada por los hutíes para intentar fabricar misiles balísticos, según informes de la empresa Anthropic. Los hutíes capturaron varias zonas estratégicas en la costa occidental de Yemen, incluyendo Moca y varias islas del archipiélago de Hanis, consolidando su dominio en el mar Rojo.

Los rebeldes hutíes han tomado el control del distrito de Dhubab, en la costa suroccidental del Yemen, y avanzan hacia la estratégica isla de Mayun -también llamada Perim- en el estrecho de Bab al Mandeb. La retirada de las fuerzas yemeníes apoyadas por Arabia Saudí pudo verse favorecida por una estratagema con IA.

Tareq Saleh, comandante de las Fuerzas de Resistencia Nacional de Yemen, anunció que había ordenado la "reagrupación táctica" de sus fuerzas tras consultar con el mando de la coalición árabe. En paralelo, se difundió una grabación de audio en la que se podía escuchar la voz del propio Saleh ordenando la retirada a sus tropas y acusando a los saudíes de "abandonarles".

Sin embargo, la televisión oficial de Yemen, citando al mando militar, ha negado que Saleh pronunciara tales palabras. Aseguran que se trata de una creación con Inteligencia Artificial como "intento fallido de desinformar a la opinión pública y afectar la moral".

طارق صالح يأمر قواته عبر الهاتف بالانسحاب، ويتهم السعودية بالخذلان . pic.twitter.com/OtOzqWFbCG — عادل الحسني (@Adelalhasanii) September 9, 2026

La grabación atribuida a Saleh se distribuyó en cuentas con más de medio millón de seguidores, por lo que se han visto obligados a aclarar que "cualquier declaración o postura del teniente general Tareq Saleh sólo se distribuirá a través de los canales militares oficiales de las Fuerzas Nacionales de Resistencia".

Este no sería el único uso que estarían haciendo los hutíes de la IA. El Financial Times publica que habrían estado tratando de fabricar misiles balísticos usando Claude, según ha detectado la propia Anthropic.

En su informe de riesgos de inteligencia, en el que también detectaron intentos de fabricar armas biológicas en otros puntos del mundo, la compañía advierte sobre una "célula de actores de riesgo en el norte del Yemen" -la zona hutí- que "procesa tres programas de armas": uno de misiles balísticos, otro de misiles polivalentes y un tercero de misil guiado.

El mar Rojo, en riesgo

Los combatientes hutíes han llegado a Dhubab desde Moca, la ciudad portuaria del mar Rojo que habían capturado el jueves por la tarde, prolongando así un rápido avance a lo largo de la costa occidental del Yemen.



La toma de la isla en el centro del estrecho de Bab al Mandeb otorgaría al grupo el control sobre uno de los puntos de estrangulamiento marítimo más importantes del mundo.



La zona alberga una base militar y una pista de aterrizaje de aviones militares de las fuerzas de la Resistencia Nacional, leal al Gobierno reconocido.

Los rebeldes lograron ayer el control de toda la provincia de Al Hudeida después de hacerse con el distrito de Hays. Tras esa ofensiva, las fuerzas leales se replegaron hacia el sur.



También consiguieron avanzar por la zona costera de Al Jauja y acabaron tomando Moca, ciudad portuaria estratégica en el mar Rojo.



Los hutíes, además, se apoderaron de las islas de Zuqar, Hanis Mayor y Hanis Menor, en el archipiélago de Hanis, en una operación que incluyó ataques con misiles balísticos desde el continente y el envío de combatientes por barco.



Tras esos avances, los insurgentes afirmaron este jueves que la navegación por el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb es "segura" y que el comercio internacional se desarrolla con normalidad, en declaraciones del portavoz y jefe negociador hutí, Mohamed Abdulsalam.



Esta versión contrasta con la postura del Gobierno yemení internacionalmente reconocido y de sus aliados, que acusan al grupo de amenazar la seguridad regional y el tráfico marítimo internacional.