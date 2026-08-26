EEUU comienza a reabrir sus embajadas en Oriente Próximo para escenificar el final de seis meses de guerra con Irán

El Departamento de Estado de EEUU impone restricciones y limitaciones de personal por persistente riesgo en la región.

A pocos días de cumplirse seis meses desde que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, diera comienzo a la guerra contra Irán lanzando la operación 'Furia Épica', la Casa Blanca ha dado orden de reinstalar en sus puestos a los diplomáticos evacuados de sus embajadas en Oriente Medio. La decisión se interpreta como un gesto de desescalada del conflicto armado.

El Departamento de Estado de EEUU que dirige Marco Rubio prepara ya el regreso de su cuerpo diplomático a las delegaciones que se consideraron bajo riesgo de ataques iraníes. Según un documento interno que publica el New York Times, las embajadas podrían empezar a reabrir esta misma semana.



Los primeros funcionarios en regresar serían los que forman el personal de las sedes diplomáticas de Israel, Líbano, Catar, Jordania, Omán, Irak, Arabia Saudí y Kuwait. Las embajadas de EEUU en estos países fueron atacadas por drones y misiles iraníes como represalia por los bombardeos de la operación 'Furia Épica'.

Previamente, el personal del servicio exterior estadounidense destinado en Israel ya se había marchado en la penúltima semana de febrero, siete días antes del comienzo del ataque. El resto de las embajadas fueron evacuadas a medida que Teherán respondía con bombardeos contra bases e instalaciones estadounidenses en el Golfo Pérsico y países vecinos.



Aunque las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se encuentran estancadas desde que se agotaron los 60 días previstos por el memorándum de paz firmado por Trump en Versalles, la decisión del Departamento de Estado, sumada a otras como la retirada del portaaviones Abraham Lincoln, marcan un punto de inflexión en el conflicto.

"Devolver al personal a misiones que fueron parcialmente evacuadas sugiere que la administración considera que la guerra se está apaciguando", valora Dan Shapiro, antiguo embajador estadounidense en Israel bajo Barack Obama y asesor del Departamento de Defensa para Oriente Próximo en la administración de Joe Biden.

No obstante, las embajadas en el Golfo Pérsico y en Líbano sólo tendrán una ocupación de entre un 75% y un 85% de su capacidad. Además, se aplicarán restricciones a la reagrupación familiar de los diplomáticos destinados a estos países, lo que apunta a la persistencia de cierto nivel de riesgo.

El caso más particular es el de Omán, que comparte la gestión del estrecho de Ormuz, la crucial vía de tránsito de hidrocarburos interrumpida por la guerra, con Irán. Las negociaciones entre ambos países y la posibilidad de que reabran el estrecho a cambio de cobrar una tasa a los buques que lo crucen llevó a Trump a amenazar a su aliado con "bombardearlo".

La incertidumbre tras la evacuación había causado malestar entre el cuerpo diplomático estadounidense, recoge el medio. Aquellos con niños, por ejemplo, exigían "claridad" para saber dónde los tenían que matricular para el curso que viene.

De 'Furia Épica' a 'Operación Paria'

Trump ha declarado en anteriores ocasiones la victoria militar "total" sobre Irán en los últimos seis meses, y ha anunciado la reapertura del estrecho de Ormuz de forma reiterada pese a que el tráfico marítimo no ha llegado a recuperar el volumen previo a la guerra. Este mismo martes aseguraba que la Armada estadounidense lo había "desminado" por completo.

Esta afirmación era rebatida horas después tanto por Irán como por Omán, que afirmaron que estaban trabajando en su propio proyecto de "un corredor marítimo temporal conjunto a través del estrecho de Ormuz" que conllevaría una operación de desminado en cooperación.

No obstante, el presidente de EEUU parece más satisfecho con los efectos del bloqueo económico que mantiene sobre Irán. El lunes, cuando el rial iraní tocaba mínimos frente al dólar, se desvelaba la 'Operación Paria Económico' para privar a la República Islámica de todo comercio exterior.

El presidente del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Reuters

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que habían identificado "todos los nodos, facilitadores y redes" que Irán ha utilizado para el "contrabando de petróleo y eludir sanciones". A continuación reveló que Trump estaba llamando a los "líderes mundiales" para ponerles al corriente.

Bessent también anunció nuevas sanciones contra "más de sesenta entidades, individuos y buques en todo el mundo" por comerciar con el régimen iraní, permitiéndole "adquirir tecnología nuclear y de misiles ilícita, realizar ciberataques y vender su petróleo".

La principal prueba de fuerza, sin embargo, fue el anuncio de que EEUU impondría "sanciones indirectas" a "cualquier país" que no interrumpiera sus lazos comerciales con Teherán en el plazo dictado por Washington. No obstante, el secretario del Tesoro no precisó qué represalias tomaría ni contra quién específicamente, definiendo las medidas como "un tiro de advertencia".

China, responsable del 90% de las compras actuales de petróleo a Irán, respondía desafiante, poniendo en cuestión la efectividad de la medida. El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Lin Jian aseguró que la cooperación entre China e Irán se lleva a cabo "dentro del marco del derecho internacional" y "no debe ser interrumpida".

El portavoz rechazó la llamada a la "guerra económica", afirmando que "no ayuda a resolver los problemas" y únicamente "intensifica las tensiones, genera riesgos para terceros países y perturba el orden económico y financiero mundial".

Otro de los países en pronunciarse ha sido Catar, descartando colaborar con el nuevo paquete de sanciones e instando a Washington a retomar el diálogo con Teherán, en el que ejerce como mediador junto a Pakistán.