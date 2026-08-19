Irán condena a cuatro años de cárcel a la cantante Hiva Seyfizadeh por dar un concierto con hombres entre la audiencia
La República Islámica solo permite a las mujeres dar conciertos para un público femenino o como acompañantes de cantantes masculinos.
Más información: Irán condena a 74 latigazos a la artista Parastoo Ahmadi por cantar sin hiyab en un concierto que emitió en YouTube
Las claves
Generado con IA
La cantante iraní Hiva Seyfizadeh ha sido condenada a cuatro años de cárcel por incitación a la corrupción y la prostitución tras dar un concierto con hombres en el público.
En Irán, las mujeres solo pueden dar conciertos ante público femenino o acompañando a cantantes masculinos; Seyfizadeh fue arrestada en 2025 por cantar sola ante hombres.
La artista apoyó las protestas por la muerte de Mahsa Amini y publicó canciones con el cabello descubierto, actos que agravan su persecución.
Otros músicos como Parastoo Ahmadi, Shervin Hajipour y Tomaj Salehi también han sido detenidos o condenados por apoyar protestas o desafiar normas religiosas y sociales.
La cantante iraní Hiva Seyfizadeh ha sido condenada a cuatro años de prisión por "incitación a la corrupción y la prostitución" tras ser arrestada en un concierto en Teherán el año pasado en el que había hombres entre el público, según denunció este miércoles la ONG de derechos humanos con sede en Washington HRANA.
La cantante de música tradicional fue acusada en febrero de 2025 de "cantar en presencia de hombres" y fue puesta en libertad bajo fianza unos días después, según informó entonces su abogado, Saeid Nemati. HRANA agregó que la artista ha pedido una apelación del caso para que se revise de forma "independiente y exhaustiva".
La República Islámica de Irán solo permite a las mujeres dar conciertos para un público femenino, sin cámaras de vídeo o fotos, o como acompañantes de cantantes masculinos.
Tras su detención, la defensa explicó que la intervención contra la cantante de 27 años se debió a que el concierto celebrado en el complejo Rooberoo Mansión no contaba con permiso oficial.
Las autoridades cortaron el evento cuando Seyfizadeh interpretaba sola en el escenario la tercera pieza del concierto. Ella y los integrantes de su banda musical fueron detenidos.
Seyfizadeh, quien además de cantante es profesora de música clásica, apoyó las protestas desatadas en 2022 por la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico. También publicó canciones con el cabello descubierto en redes sociales.
En junio, la cantante Parastoo Ahmadi fue detenida tras publicar en redes un concierto sin cubrirse con un velo en un caravasar -posada para las caravanas del antiguo Irán-, en un acto de reivindicación de su derecho a cantar.
La artista fue demandada por la Justicia iraní y puesta en libertad bajo fianza.
Varios músicos iraníes fueron condenados a fuertes penas por la publicación de piezas musicales en apoyo de las protestas de Amini, entre ellos Shervin Hajipour y el rapero Tomaj Salehi.
Salehi fue condenado a muerte, pero esta pena se conmutó posteriormente, tras lo que fue liberado.
Iranian rapper Armin Nourani, known as “Khojasteh,” was temporarily detained and later released after signing a pledge. Following his arrest, a video showing his forced confessions was released under unclear circumstances.— HRANA English (@HRANA_English) August 19, 2026
Read more in HRANA’s report:https://t.co/91n6GT53kP pic.twitter.com/FnRhnSQXgx
Este mismo miércoles, HRANA también denunció que el rapero Armin Nourani, conocido como 'Khojasteh', también ha sido arrestado por sus vídeos en apoyo a las protestas contra el régimen.
Este joven rapero ha sido liberado poco después tras ser forzado a grabar un vídeo, según HRANA, donde lamenta los vídeos y sus afirmaciones en apoyo a las protestas.